नरहरपुर में कांग्रेस की बड़ी रैली, भूपेश बघेल ने SIR पर बोला हमला, पूर्व बीजेपी नेता समेत 100 कार्यकर्ताओं ने थामा पार्टी का दामन
नरहरपुर नगर पंचायत से पहले कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन किया है. भूपेश बघेल की मौजूदगी में बीजेपी नेता समेत कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हुए.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 14, 2026 at 7:27 PM IST
कांकेर : कांकेर जिले के नरहरपुर में कांग्रेस ने ‘वोट चोर गद्दी छोड़’ अभियान के तहत शक्ति प्रदर्शन किया. इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए. जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं और युवाओं ने उनका जोरदार स्वागत किया. कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के पूर्व नेता एवं नरहरपुर नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष भूपेश नेताम ने अपने 100 से अधिक समर्थकों के साथ कांग्रेस का दामन थाम लिया.
20 दिन पहले नेताम ने छोड़ी थी बीजेपी
करीब 20 दिन पहले भूपेश नेताम ने बीजेपी से इस्तीफा दिया था. अब आगामी दिसंबर माह में होने वाले नगर पंचायत चुनाव से पहले उनके कांग्रेस में शामिल होने को नरहरपुर की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम माना जा रहा है. कांग्रेस ने सभी नए सदस्यों का गमछा पहनाकर पार्टी में स्वागत किया.सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा.उन्होंने धान खरीदी, कथित वोट चोरी, युवाओं के नाम मतदाता सूची से काटे जाने और बढ़ती महंगाई जैसे मुद्दे उठाए.
महंगाई आसमान छू रही है और दिवाली जैसे बड़े त्योहार पर लोगों को न चना मिला और न ही शक्कर. सरकार की नीतियों गरीबों के लिए बल्कि अमीरों के लिए है.मैं आप सभी से आह्वान करता हूं कि आने वाले चुनाव में गरीबों का हक मारने वाली पार्टी को सत्ता से बाहर करें.SIR की चर्चा करने से लोकसभा में बड़े नेता भाग रहे हैं. आज भूपेश नेताम समेत 150 कार्यकर्ताओं ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ली है.सभी को मैं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं- भूपेश बघेल, पूर्व सीएम छग
कार्यक्रम में कांग्रेस नेता की कटी जेब
वहीं कार्यक्रम के दौरान एक और मामला सामने आया. कांग्रेस नेता नरेंद्र यादव की जेब से कथित तौर पर 30 हजार रुपये पार हो गए. घटना नरहरपुर के सुरही क्षेत्र में स्वागत कार्यक्रम के दौरान की बताई जा रही है. भीड़ का फायदा उठाकर अज्ञात जेबकतरे ने वारदात को अंजाम दिया.गौरतलब है कि इससे पहले 7 अक्टूबर को प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखदेव भगत के कार्यक्रम में भी कांग्रेस के बड़े नेता सहित कई लोगों की जेब कटने की शिकायत सामने आई थी. लगातार हो रही ऐसी घटनाओं ने राजनीतिक कार्यक्रमों में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
फिलहाल नगर पंचायत चुनाव से पहले बीजेपी के पूर्व नेता समेत 100 से अधिक लोगों का कांग्रेस में प्रवेश नरहरपुर की राजनीति में नई हलचल पैदा कर सकता है. आने वाले निकाय चुनाव में इसका कितना असर देखने को मिलेगा, यह देखना दिलचस्प होगा.
जनजाति गौरव दिवस को लेकर किरण सिंहदेव का बयान, कहा समाज केवल लाभार्थी ना बने बल्कि देश के विकास में भूमिका निभाएं
छत्तीसगढ़ में धान खरीदी से पहले रकबा सत्यापन में गड़बड़ी का आरोप, पूर्व उपमुख्यमंत्री के खेत का रकबा भी शून्य
कांग्रेस का एक वोट बीजेपी में चला जाता है, EVM में हुई है सेटिंग : डॉ चरणदास महंत