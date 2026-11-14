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नरहरपुर में कांग्रेस की बड़ी रैली, भूपेश बघेल ने SIR पर बोला हमला, पूर्व बीजेपी नेता समेत 100 कार्यकर्ताओं ने थामा पार्टी का दामन

नरहरपुर में कांग्रेस की बड़ी रैली ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कांकेर : कांकेर जिले के नरहरपुर में कांग्रेस ने ‘वोट चोर गद्दी छोड़’ अभियान के तहत शक्ति प्रदर्शन किया. इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए. जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं और युवाओं ने उनका जोरदार स्वागत किया. कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के पूर्व नेता एवं नरहरपुर नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष भूपेश नेताम ने अपने 100 से अधिक समर्थकों के साथ कांग्रेस का दामन थाम लिया.

पूर्व बीजेपी नेता अब कांग्रेस में शामिल (ETV BHARAT CHHATTISGARH) 20 दिन पहले नेताम ने छोड़ी थी बीजेपी