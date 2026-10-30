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कांग्रेस को 10 नवंबर के बाद करनी चाहिए दिल्ली में रैली, विहिप अध्यक्ष आलोक बोले- त्योहार पर व्यापारियों को होगा नुकसान

कांग्रेस को 10 नवंबर के बाद करनी चाहिए दिल्ली में रैली: दिल्ली में कांग्रेस ने एक नवंबर को बड़ी रैली की घोषणा की है. त्यौहारों को लेकर व्यापारी नुकसान को लेकर चिंतित हैं. उन्होंने कांग्रेस नेताओं को पत्र भी लिखा है. वहीं ईवीएम पर विपक्ष द्वारा सवाल उठाए जाने के सवाल पर आलोक कुमार ने कहा कि अभी 28 जगह बैलेट से चुनाव हुए तो उनमें कांग्रेस क्यों नहीं जीत पाई, यह बड़ा सवाल है. हालांकि बनारस की सीट हारने पर उन्होंने कमेंट करने से मना कर दिया.

चीन सीमा से जुड़ा पैनिक फैलाना गलत: वहीं चीन द्वारा सीमा पर दखलंदाजी की खबरों पर आलोक कुमार ने कहा कि इस बारे में कोई पैनिक फैलाना गलत है. व्यवस्थायों पर बातचीत हो रही है चिंता की कोई बात नहीं है. आलोक कुमार हरिद्वार स्थित पतंजलि विश्वविद्यालय में चल रहे प्राच्य विद्या सम्मेलन में शामिल होने के लिए आए थे. उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान यह बयान दिया.

हिन्दू समाज के खिलाफ जो षड्यंत्र हुए हैं, उसमें से एक बड़ा षड्यंत्र यह हुआ है कि सनातनी धर्म ग्रंथों में कुछ प्रक्षिप्त (बाद में या पीछे से जोड़ा गया अंश) कर दिया गया है. कुछ ऐसा डाल दिया गया है, जो भारतीय आध्यात्म से मेल ही नहीं खाता. जिस देश का आध्यात्म सबको सिखाता है कि हर मनुष्य में ईश्वर वास करते हैं, उसमें कोई छोटा या बड़ा, कोई छूत या कोई अछूत नहीं है. ऐसी सब चीजों को प्रयत्न पूर्वक ढूंढना, वो प्रक्षिप्त हैं, इसका प्रमाण लाना, साबित करना और ग्रंथों से निकालना, इसका एक महायज्ञ पतंजलि में स्वामी रामदेव, आचार्य बालकृष्ण के नेतृत्व में हो रहा है. इसका हम स्वागत करते हैं.

-आलोक कुमार, अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष, विहिप-

भारतीय संविधान में समानता और गरिमा का अधिकार: आलोक कुमार ने कहा कि इसके बावजूद भी किसी ग्रंथ में अगर ऐसा कुछ हो भी, जिससे मानवीय गरिमा और समानता का उल्लंघन होता हो, तो वर्तमान का हिंदू उसको अस्वीकार करता है. भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को समानता और गरिमा का अधिकार है और यह हिंदू अपनी आध्यात्म दृष्टि से इसको स्वीकार करता है.

चीन द्वारा भारत की सीमा में लगातार दखल दिए जाने पर आलोक कुमार ने कहा कि व्यवस्थाओं के उसके संबंध में पर्याप्त बातचीत हो रही है, उसके कारण से चिंतित होने की बात नहीं है, जो कुछ-कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, जहां गश्त के दौरान वो हमारे क्षेत्र में आ जाते हैं, उसको रोकने के लिए पर्याप्त चर्चा हो रही है. उसके सिस्टम सेटिंग हैं, इसलिए उसके बारे में कोई भ्रम या पैनिक फैलाना गलत है.

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