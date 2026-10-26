अलीगढ़ में कांग्रेस की शंखनाद रैली, इमरान मसूद बोले- "2027 में यूपी से जाएगी बीजेपी की सत्ता"
कांग्रेस की शंखनाद रैली में इमरान मसूद और राजेंद्र पाल गौतम ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 8:38 PM IST
अलीगढ़: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच कांग्रेस ने अलीगढ़ में शंखनाद रैली के जरिए चुनावी अभियान तेज करने का संदेश दिया. मैरिस रोड स्थित शहनाई मैरिज होम में हुई जनसभा में कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार पर संविधान, लोकतंत्र, आरक्षण, महंगाई और कानून-व्यवस्था के मुद्दों पर निशाना साधा.
कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने राहुल गांधी के नेतृत्व में देश में बदलाव की लहर चलने का दावा किया और कार्यकर्ताओं से चुनाव की तैयारियों में मजबूती से जुटने की अपील की. रैली में पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद, प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम और कुणाल चौधरी समेत कई नेता मौजूद रहे.
इमरान मसूद ने संविधान और लोकतंत्र का मुद्दा उठाया: इमरान मसूद ने आरोप लगाया कि देश में दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है. उन्होंने मस्जिदों और मदरसों को निशाना बनाए जाने तथा दलितों के मकान तोड़े जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि लोगों को डराकर सत्ता में बने रहने की कोशिश की जा रही है. मसूद ने कहा कि राहुल गांधी संविधान की रक्षा और लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. उन्होंने भाजपा के पोस्टरों को लेकर भी टिप्पणी की और दावा किया कि उनसे पार्टी के भीतर का डर दिखाई देता है.
आरक्षण और रोजगार को लेकर भाजपा पर निशाना: कांग्रेस सांसद ने कहा कि संविधान की रक्षा से ही लोगों के अधिकार सुरक्षित रह सकते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि संविदा व्यवस्था के चलते रोजगार और आरक्षण के अवसर प्रभावित हो रहे हैं. मसूद ने दलितों से कांग्रेस का साथ देने की अपील करते हुए दावा किया कि 2027 में उत्तर प्रदेश से भाजपा की सत्ता चली जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की हार का असर 2029 के लोकसभा चुनाव में केंद्र की राजनीति पर भी पड़ेगा.
भाजपा नेताओं की भाषा और विदेश नीति पर भी सवाल: इमरान मसूद ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी का समर्थन करते हुए भाजपा नेताओं पर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ अपमानजनक भाषा इस्तेमाल करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि राजनीतिक विरोधियों को उनकी भाषा में जवाब दिया जाएगा. जामिया के छात्रों से मुलाकात के मामले में एफआईआर दर्ज होने का जिक्र करते हुए मसूद ने कहा कि कांग्रेस नेता छात्रों के समर्थन में आगे भी खड़े रहेंगे. उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संदर्भ में केंद्र सरकार की विदेश नीति पर भी सवाल उठाए और कहा कि देश को ऐसा नेतृत्व चाहिए, जो अंतरराष्ट्रीय दबाव के सामने मजबूती से अपनी बात रख सके.
राजेंद्र पाल गौतम बोले- भाजपा के खिलाफ एकजुट हो रहे लोग: कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पार्टी की चुनावी तैयारियां तेज हो गई हैं. उन्होंने दावा किया कि विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग भाजपा के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं. गौतम ने भाजपा सरकार पर महंगाई, बेरोजगारी, सरकारी स्कूलों की स्थिति, छात्रवृत्ति और कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दों पर वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी और संगठन को मजबूत करेगी.
एनकाउंटर की कार्रवाई पर उठाए सवाल: राजेंद्र पाल गौतम ने एनकाउंटर की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि अपराध के मामलों में गिरफ्तारी, जांच और न्यायिक प्रक्रिया के जरिए कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने कानून के अनुसार कार्रवाई किए जाने की जरूरत पर जोर दिया. गौतम ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश में संगठन को मजबूत करने और चुनावी तैयारियों को आगे बढ़ाने में जुटी है. उन्होंने कार्यकर्ताओं से जनता के बीच जाकर सरकार की नीतियों और कामकाज पर सवाल उठाने की अपील की.
सपा के साथ गठबंधन पर बोले- बातचीत सकारात्मक: समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के सवाल पर राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि बातचीत सकारात्मक माहौल में शुरू हो चुकी है. उनके मुताबिक, कांग्रेस ने करीब 175 से 200 सीटों की सूची सपा को दी है. उन्होंने कहा कि दोनों दलों के वरिष्ठ नेता बैठक करके सीटों के बंटवारे पर फैसला करेंगे. गौतम ने दावा किया कि गठबंधन सम्मानजनक होगा और कांग्रेस तथा सपा मिलकर चुनाव लड़ेंगी.
दिल्ली की रैली को ऐतिहासिक बनाने का दावा: राजेंद्र पाल गौतम ने दिल्ली में एक नवंबर को प्रस्तावित रैली को ऐतिहासिक बनाने का दावा किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस भाजपा को सत्ता से हटाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है. इसके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को संगठन मजबूत करने और चुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया गया. अलीगढ़ की शंखनाद रैली के जरिए कांग्रेस ने 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अपने राजनीतिक मुद्दों और गठबंधन की रणनीति को सामने रखने की कोशिश की.
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