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अलीगढ़ में कांग्रेस की शंखनाद रैली, इमरान मसूद बोले- "2027 में यूपी से जाएगी बीजेपी की सत्ता"

अलीगढ़ में कांग्रेस का चुनावी शंखनाद. ( Photo Credit: ETV Bharat )

अलीगढ़: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच कांग्रेस ने अलीगढ़ में शंखनाद रैली के जरिए चुनावी अभियान तेज करने का संदेश दिया. मैरिस रोड स्थित शहनाई मैरिज होम में हुई जनसभा में कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार पर संविधान, लोकतंत्र, आरक्षण, महंगाई और कानून-व्यवस्था के मुद्दों पर निशाना साधा.

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने राहुल गांधी के नेतृत्व में देश में बदलाव की लहर चलने का दावा किया और कार्यकर्ताओं से चुनाव की तैयारियों में मजबूती से जुटने की अपील की. रैली में पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद, प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम और कुणाल चौधरी समेत कई नेता मौजूद रहे.

कांग्रेस की शंखनाद रैली में सांसद इमरान मसूद (Video Credit: ETV Bharat) इमरान मसूद ने संविधान और लोकतंत्र का मुद्दा उठाया: इमरान मसूद ने आरोप लगाया कि देश में दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है. उन्होंने मस्जिदों और मदरसों को निशाना बनाए जाने तथा दलितों के मकान तोड़े जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि लोगों को डराकर सत्ता में बने रहने की कोशिश की जा रही है. मसूद ने कहा कि राहुल गांधी संविधान की रक्षा और लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. उन्होंने भाजपा के पोस्टरों को लेकर भी टिप्पणी की और दावा किया कि उनसे पार्टी के भीतर का डर दिखाई देता है. आरक्षण और रोजगार को लेकर भाजपा पर निशाना: कांग्रेस सांसद ने कहा कि संविधान की रक्षा से ही लोगों के अधिकार सुरक्षित रह सकते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि संविदा व्यवस्था के चलते रोजगार और आरक्षण के अवसर प्रभावित हो रहे हैं. मसूद ने दलितों से कांग्रेस का साथ देने की अपील करते हुए दावा किया कि 2027 में उत्तर प्रदेश से भाजपा की सत्ता चली जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की हार का असर 2029 के लोकसभा चुनाव में केंद्र की राजनीति पर भी पड़ेगा. भाजपा नेताओं की भाषा और विदेश नीति पर भी सवाल: इमरान मसूद ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी का समर्थन करते हुए भाजपा नेताओं पर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ अपमानजनक भाषा इस्तेमाल करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि राजनीतिक विरोधियों को उनकी भाषा में जवाब दिया जाएगा. जामिया के छात्रों से मुलाकात के मामले में एफआईआर दर्ज होने का जिक्र करते हुए मसूद ने कहा कि कांग्रेस नेता छात्रों के समर्थन में आगे भी खड़े रहेंगे. उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संदर्भ में केंद्र सरकार की विदेश नीति पर भी सवाल उठाए और कहा कि देश को ऐसा नेतृत्व चाहिए, जो अंतरराष्ट्रीय दबाव के सामने मजबूती से अपनी बात रख सके.