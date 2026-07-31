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देवघर श्रावणी मेला: कांवरिया पथ पर कांग्रेस की ओर से सेवा शिविर की शुरुआत

देवघर श्रावणी मेला में कांग्रेस के सेवा शिविर में मौजूद कांग्रेसी. ( फोटो-ईटीवी भारत )

देवघर: राजकीय श्रावणी मेले की शुरुआत के साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से श्रद्धालुओं की सेवा के लिए सेवा शिविर लगाए जा रहे हैं. इस क्रम में कांग्रेस पार्टी ने कांवरिया पथ पर अपने सेवा शिविर का शुक्रवार को उद्घाटन किया. इस मौके पर कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव, पूर्व सांसद फुरकान अंसारी, पूर्व मंत्री बादल पत्रलेख समेत कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे.

1980 से चल रहा है सेवा शिविर:फुरकान अंसारी

पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने बताया कि कांग्रेस का यह सेवा शिविर वर्ष 1980 से लगातार संचालित हो रहा है. उन्होंने कहा कि तत्कालीन बिहार के मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के कार्यकाल में इस शिविर की शुरुआत हुई थी. उन्होंने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि वह स्वयं जगन्नाथ मिश्रा के साथ सुल्तानगंज से देवघर तक पैदल यात्रा कर चुके हैं.

कांग्रेस नेताओं के बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

चार दशक से श्रद्धालुओं की सेवा:बादल पत्रलेख

वहीं पूर्व मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पिछले चार दशकों से श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं की सेवा कर रही है. उन्होंने बताया कि शिविर के माध्यम से कांवरियों को आवश्यक सहायता, मार्गदर्शन और सरकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है. कार्यकर्ता प्रतिदिन शिविर में रहकर श्रद्धालुओं की सेवा करते हैं.

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