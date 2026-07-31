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देवघर श्रावणी मेला: कांवरिया पथ पर कांग्रेस की ओर से सेवा शिविर की शुरुआत

देवघर श्रावणी मेला में कांग्रेस की ओर से सेवा शिविर की शुरुआत की गई है.

Congress Seva Shivir for pilgrims
देवघर श्रावणी मेला में कांग्रेस के सेवा शिविर में मौजूद कांग्रेसी. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 31, 2026 at 8:20 PM IST

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देवघर: राजकीय श्रावणी मेले की शुरुआत के साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से श्रद्धालुओं की सेवा के लिए सेवा शिविर लगाए जा रहे हैं. इस क्रम में कांग्रेस पार्टी ने कांवरिया पथ पर अपने सेवा शिविर का शुक्रवार को उद्घाटन किया. इस मौके पर कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव, पूर्व सांसद फुरकान अंसारी, पूर्व मंत्री बादल पत्रलेख समेत कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे.

1980 से चल रहा है सेवा शिविर:फुरकान अंसारी

पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने बताया कि कांग्रेस का यह सेवा शिविर वर्ष 1980 से लगातार संचालित हो रहा है. उन्होंने कहा कि तत्कालीन बिहार के मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के कार्यकाल में इस शिविर की शुरुआत हुई थी. उन्होंने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि वह स्वयं जगन्नाथ मिश्रा के साथ सुल्तानगंज से देवघर तक पैदल यात्रा कर चुके हैं.

कांग्रेस नेताओं के बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

चार दशक से श्रद्धालुओं की सेवा:बादल पत्रलेख

वहीं पूर्व मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पिछले चार दशकों से श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं की सेवा कर रही है. उन्होंने बताया कि शिविर के माध्यम से कांवरियों को आवश्यक सहायता, मार्गदर्शन और सरकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है. कार्यकर्ता प्रतिदिन शिविर में रहकर श्रद्धालुओं की सेवा करते हैं.

मानव सेवा ही राजनीति का उद्देश्य: प्रदीप यादव

वहीं इस मौके पर कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि राजनीति का मूल उद्देश्य मानव सेवा होना चाहिए और कांग्रेस इसी भावना के साथ सेवा शिविर का संचालन कर रही है. उन्होंने जेपीएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ी के मामले पर कहा कि सरकार जांच कर रही है और कांग्रेस निष्पक्ष जांच में पूरा सहयोग करेगी.

Congress Seva Shivir for pilgrims
देवघर में कांग्रेस का सेवा शिविर. (फोटो-ईटीवी भारत)

जेपीएससी मामले पर भाजपा पर निशाना साधा

कांग्रेस प्रवक्ता अवधेश प्रजापति ने कहा कि जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी सामने आते ही सरकार ने जांच शुरू करा दी. उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके शासनकाल में भी कई पेपर लीक हुए थे, लेकिन उन मामलों में क्या कार्रवाई हुई इसका जवाब भी भाजपा को देना चाहिए. वहीं, जेपीएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ी के मुद्दे पर पूर्व सांसद फुरकान अंसारी और पूर्व मंत्री बादल पत्रलेख ने कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.

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