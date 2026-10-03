सेवादल प्रदेशाध्यक्ष बोले, 'लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रही कांग्रेस', पंचायत चुनाव को लेकर किया ये दावा
सेवादल प्रदेशाध्यक्ष हेम सिंह शेखावत ने कहा कि ज्ञानेश कुमार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए.
Published : October 3, 2026 at 5:33 PM IST
जयपुर : कथित वोट चोरी को लेकर कांग्रेस देशभर में सड़कों पर है. कांग्रेस सेवादल भी इस मामले में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़कों पर है. कांग्रेस सेवादल के प्रदेशाध्यक्ष हेम सिंह शेखावत का कहना है कि इस देश को आजाद कराने और लोकतंत्र की स्थापना करने में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने अपनी कुर्बानी दी है. आज देश में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और चुनाव आयोग का दुरुपयोग हो रहा है. हेम सिंह शेखावत ने पंचायत चुनाव में भी दो तिहाई बहुमत से बढ़त बनाने का दावा किया है. इन्हीं मुद्दों पर शेखावत से ईटीवी भारत ने खास बातचीत की. पढ़ें प्रमुख अंश:–
सवाल : क्या वोट चोरी के मुद्दे पर जनता कांग्रेस के साथ आएगी?
जवाब : यह मुद्दा ही जनता का है, वोट चोरी जनता की हो रही है और उस जनता का कोई नाम नहीं है. जिस भारत को भारत बनाने की कल्पना को लेकर राष्ट्र नायकों ने बड़ी से बड़ी कुर्बानी थी. आज उसी लोकतांत्रिक देश में वोट की लड़ाई लड़नी पड़ रही है, जिसे प्रजातंत्र के मामले में पूरी दुनिया सबसे महान देश मानती है. किसी न किसी बहाने से मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं. ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और चुनाव आयोग का दुरुपयोग किया जा रहा है. विपक्ष के सांसदों को खरीदा जा रहा है, उससे लगता है कि देश का लोकतंत्र खतरे में है. इसीलिए राहुल गांधी के आह्वान पर कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र बचाने और आम लोगों के वोट के अधिकार को बचाने के लिए सड़कों पर लड़ाई लड़ रही है. क्योंकि इस देश लोकतंत्र स्थापित करने, देश को आजाद कराने और इस भारत को भारत बनाने का काम कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं ने बड़ी से बड़ी कुर्बानी देकर किया है.
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सवाल:- बीजेपी का कहना है कि जिन राज्यों में कांग्रेस जीत जाती है, वहां चुप हो जाती है और जहां हार जाती है, वहां पर वोट चोरी का आरोप लगाती है?
जवाब : राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर पर कोई मुद्दा उठा रहे, तो किसी राज्य का मुद्दा नहीं उठा रहे हैं. वे पूरे देश का मुद्दा उठा रहे हैं. मैं तो बीजेपी के नेताओं से भी कहना चाहता हूं कि उन्हें भी ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगना चाहिए. अगर कहीं न कहीं जनता और विपक्ष यह मांग कर रहे हैं कि निर्वाचन आयोग भ्रष्ट है, तो ऐसा क्या है ज्ञानेश कुमार में, जो बीजेपी के नेता प्रवक्ता बनाकर उनकी पैरवी कर रहे हैं. बीजेपी को तो कहना चाहिए कि अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, तो ज्ञानेश कुमार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए और किसी और को मौका देना चाहिए.
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सवाल : क्या वोट चोरी के मुद्दे पर केवल राजनीति हो रही है?
जवाब : तृणमूल कांग्रेस एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी थी और एक रात में ही वो पार्टी बिना चुनाव के ही लोकल पार्टी बन जाती है. उसके तमाम सांसद ऐसी पार्टी में चले जाते हैं जो जिला पार्षद का चुनाव में जीती. तो नहीं लगता है कि यह लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश हो रही है.
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सवाल : जेन जी इस मुद्दे पर आंदोलन कर रहा है, क्या वो कांग्रेस के साथ आएगा?
जवाब : जेन जी भी हमारे साथ आएगा और धीरे-धीरे देश की जनता समझ रही है और निश्चित तौर पर भारत के लोकतंत्र पर हमला होता है तो भारत के जिम्मेदार नागरिक जागरूकता के साथ सामने आते हैं. जब जेन जी का आंदोलन हुआ तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा. पूरे भारत और विपक्ष एक होकर लड़ रहा था. राहुल गांधी ने भी उस समय प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना दिया था, सबने देखा कि किस प्रकार से देश के नेता प्रतिपक्ष को घसीट कर ले जाया गया. क्या यही लोकतंत्र है. उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, देश अब जाग चुका है. देश इन लोगों को गद्दी से भी हटाएगा और इनको जेल की सलाखों के पीछे भी पहुंचाएगा.
सवाल :क्या लगता है कि पंचायत चुनाव कांग्रेस को बढ़त मिलेगी?
जवाब : पंचायत चुनाव में दो तिहाई बहुमत से बढ़त मिलेगी, निकाय चुनाव में पूरे राजस्थान ने देखा है. मैंने मेरी उम्र में पहला ऐसा चुनाव देखा जहां पुलिस गुंडे की तरह काम कर रही थी. जहां पर कांग्रेस के पार्षदों की बाड़ेबंदी हो रही थी, वहां से पुलिस उन्हें उठाकर ले जा रही थी. एसपी और थानेदार अपनी मजबूरी बता रहे हैं कि हमारी नौकरी का सवाल है. चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ाई गई, लेकिन इस बार राजस्थान की जनता नगर निकाय चुनाव का हिसाब भी पंचायत चुनाव में लेकर रहेगी और जो भजनलाल सरकार का मॉडल चल रहा है, उसका हिसाब भी जनता लेगी. दो तिहाई बहुमत के साथ पंचायत चुनाव में कांग्रेस का बोर्ड बनेगा. कांग्रेस में सबसे अधिक प्रतिनिधि जीतेंगे.