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सेवादल प्रदेशाध्यक्ष बोले, 'लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रही कांग्रेस', पंचायत चुनाव को लेकर किया ये दावा

सेवादल प्रदेशाध्यक्ष हेम सिंह शेखावत ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : कथित वोट चोरी को लेकर कांग्रेस देशभर में सड़कों पर है. कांग्रेस सेवादल भी इस मामले में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़कों पर है. कांग्रेस सेवादल के प्रदेशाध्यक्ष हेम सिंह शेखावत का कहना है कि इस देश को आजाद कराने और लोकतंत्र की स्थापना करने में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने अपनी कुर्बानी दी है. आज देश में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और चुनाव आयोग का दुरुपयोग हो रहा है. हेम सिंह शेखावत ने पंचायत चुनाव में भी दो तिहाई बहुमत से बढ़त बनाने का दावा किया है. इन्हीं मुद्दों पर शेखावत से ईटीवी भारत ने खास बातचीत की. पढ़ें प्रमुख अंश:–