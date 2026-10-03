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मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस सेवादल का सत्याग्रह

शहीद स्मारक पर सत्याग्रह आंदोलन में शामिल कांग्रेस सेवादल कार्यकर्ता ( ETV Bharat Jaipur )