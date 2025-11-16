ETV Bharat / state

बिहार चुनाव में कांग्रेस ने हार का बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, राहुल गांधी ने किया बंटाधार: रमन सिंह

राजनांदगांव में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में रमन सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा

Raman Singh in Rajnandgaon
राजनांदगांव में रमन सिंह (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 16, 2025 at 4:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

राजनांदगांव: भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया. राजनांदगांव में विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह इस कार्यक्रम में शामिल हुए. इस कार्यक्रम में आदिवासी समाज के पदाधिकारी और सदस्य भी मौजूद रहे. इस दौरान रमन सिंह ने बिहार चुनाव को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा. रमन सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने हारने का बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड. रमन सिंह ने भूपेश बघेल पर भी हमला किया.

बिहार चुनाव में राहुल गांधी ने कांग्रेस का किया बंटाधार: डॉ रमन सिंह ने इस अवसर पर बिहार चुनाव को लेकर भी बयान दिया. उन्होंने कहा कि जनता ने बिहार चुनाव में ऐतिहासिक रिजल्ट दिया है. जहां-जहां राहुल गांधी जी जाते हैं भूपेश बघेल जाते हैं, वहां कांग्रेस का बंटाधार होता है. दिल्ली से लेकर पंजाब में और अब बिहार में कांग्रेस की दुर्गति हुई है. यह रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आएगा. राहुल जी के नेतृत्व में करीब करीब 80 चुनाव कांग्रेस चुनाव हार चुकी है. जिसमें नगर पालिका और अन्य चुनाव भी शामिल हैं.

राजनांदगांव में रमन सिंह का राहुल गांधी पर निशाना (ETV BHARAT)

रमन सिंह ने भगवान बिरसा मुंडा को किया नमन: जनजातीय दिवस का यह कार्यक्रम राजनांदगांव के गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में धूमधाम से मनाया गया. इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने जाति गौरव दिवस को लेकर चर्चा की और भगवान बिरसा मुंडा को नमन किया. उन्होंने कहा कि जनजाति गौरव दिवस बिरसा मुंडा के 150 वीं जयंती के अवसर पर देश के 700 अलग-अलग स्थान में बिरसा मुंडा जी को याद किया जा रहा है.

भगवान बिरसा मुंडा ने वनवासी क्षेत्र में जागृति लाने का काम किया. उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष की घोषणा की, वे जीवन भर ईसाई मिशनरियों और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करते रहे. धर्मांतरण के विरोध में सबसे बड़ा विरोध उन्होंने किया धरती अबा धरती का भगवान अगर किसी को कहा जाता है तो वह बिरसा मुंडा है. पीएम मोदी जी ने उनकी स्मृति में 2021 में कार्यक्रम की शुरुआत की थी- डॉ रमन सिंह, विधानसभा अध्यक्ष, छत्तीसगढ़

राजनांदगांव के जनजातीय दिवस कार्यक्रम में मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया गया. इस कार्यक्रम में समाज से जुड़े विभिन्न वरिष्ठ नागरिकों को भी सम्मानित किया गया.

बिहार के बाद बंगाल जीतने का दावा, क्या मोदी-नीतीश की रणनीति से गिरेगा ममता का किला, छत्तीसगढ़िया नेता भर रहे हुंकार

जनजातीय गौरव दिवस: बिलासपुर में 329 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण-भूमिपूजन, CM ने किए कई बड़े ऐलान

TAGGED:

CONGRESS DEFEAT IN BIHAR ELECTIONS
RAMAN SINGH TARGETS RAHUL GANDHI
भगवान बिरसा मुंडा की जयंती
बिहार चुनाव रिजल्ट
BIHAR ELECTIONS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बुलंद हौसलों की कहानी: एक एक्सीडेंट और इलेक्ट्रीशियन से चित्रकार बन गए धमतरी के बसंत साहू

ग्राउंड रिपोर्ट: राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र पंडो समाज के लोगों का जीवन कितना बदला

सुदेशना रूहान ने कैंसर पर किया रिसर्च, 13 साल पहले MTech करने के बाद इंजीनियरिंग की ठुकरा दी नौकरी, कैंसर मरीजों का बनी सहारा

अबूझमाड़ में पहली बार लाइट कैमरा एक्शन, नक्सल प्रभाव से उबरते गांवों में छत्तीसगढ़ी फिल्म की शूटिंग

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.