कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ का स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर आरोप, डॉक्टर गुप्ता ने कहा- 10 कंपनियों की दवाएं अमानक, बैन सिर्फ 2 पर

डॉ गुप्ता ने कहा कि, दवा कंपनियों पर सिस्टम मेहरबान है और चहेतों को संरक्षण मिल रहा है. कार्रवाई में भाई-भतीजावाद हो रहा है.

CGMSC Ban Drug Company
कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ का स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 12, 2025 at 5:45 PM IST

3 Min Read
रायपुर. छत्तीसगढ़ में 2 दवा कंपनियों पर बैन लगने के बाद कांग्रेस ने पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं. छत्तीसगढ़ कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राकेश गुप्ता ने राज्य सरकार और मेडिकल कॉरपोरेशन पर आरोप लगाते हुए कहा कि, चहेती कंपनियों को खुला संरक्षण मिल रहा है. डॉ. गुप्ता के अनुसार, यह भाई-भतीजावाद न केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है बल्कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों की जान से खिलवाड़ भी कर रहा है.

डॉक्टर गुप्ता ने कहा- 10 कंपनियों की दवाएं अमानक, बैन सिर्फ 2 पर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सिर्फ 2 कंपनियों पर कार्रवाई, बाकी को संरक्षण: डॉ. राकेश गुप्ता ने बताया कि छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन ने हाल ही में 3 दवाओं को अमानक पाए जाने के बाद 2 दवा कंपनियों पर 3 साल का बैन लगाया गया है. लेकिन, असलियत इससे कहीं गंभीर है. उन्होंने कहा कि, पिछले 2 सालों में 50 से अधिक दवाएं अमानक पाई गई हैं, और करीब 10 कंपनियों के उत्पाद ड्रग स्टोर से वापस मंगाए गए हैं. इसके बावजूद ज्यादातर कंपनियों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई.

CGMSC Ban Drug Company
ज्यादातर कंपनियों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई.- कांग्रेस (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कुछ कंपनियां बना रहीं कॉटेज सप्लाई नेटवर्क: डॉ. गुप्ता ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा कि कुछ दवा कंपनियां सिर्फ दिखावटी कॉटेज यूनिट बनाकर छत्तीसगढ़ मेडिकल कॉरपोरेशन को दवाएं सप्लाई कर रही हैं. उन्होंने कहा कि यह सीधे तौर पर मिलीभगत का संकेत है, जहां गुणवत्ता से समझौता कर सरकारी अनुबंध दिए जा रहे हैं.

कॉरपोरेशन और स्वास्थ्य विभाग पारदर्शिता की बजाय पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहे हैं. जिन कंपनियों को चहेती माना जाता है, उन्हें बैन नहीं किया जा रहा. यह दिखाता है कि सिस्टम में निष्पक्षता की भारी कमी है. -डॉ राकेश गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष, चिकित्सा प्रकोष्ठ, कांग्रेस

CGMSC Ban Drug Company
डॉ गुप्ता ने कहा कि, दवा कंपनियों पर सिस्टम मेहरबान है और चहेतों को संरक्षण मिल रहा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सभी अमानक कंपनियों को करें ब्लैकलिस्ट: डॉ. गुप्ता ने मांग की कि जिन कंपनियों की दवाएं अमानक पाई गई हैं, उन्हें तुरंत ब्लैकलिस्ट किया जाए और उनके खिलाफ FIR दर्ज हो. सरकार को यह साबित करना होगा कि वह मरीजों की सुरक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था की साख बचाने के लिए कितनी गंभीर है.

CGMSC Ban Drug Company
करीब 10 कंपनियों के उत्पाद ड्रग स्टोर से वापस मंगाए गए हैं. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

डॉ. गुप्ता का कहना है, सरकारी अस्पतालों में दवाओं की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है. यह सिर्फ दवाओं की नहीं, बल्कि जनता के भरोसे की लड़ाई है. पारदर्शिता और जवाबदेही से ही स्वास्थ्य व्यवस्था की साख बचाई जा सकती है.

TAGGED:

CGMSC ON BAN COMPANY
HEALTH DEPARTMENT AND CGMSC
कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ
दवा बैन
CONGRESS ON CGMSC

