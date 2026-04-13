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उत्तराखंड दौरे पर आ रहे पीएम मोदी, कांग्रेस ने 10 सवालों के मांगे जवाब

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत अन्य पदाधिकारी ( फोटो- ETV Bharat )

देहरादून: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं, लेकिन उनके दौरे से पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कुछ सवाल उठाए हैं. उन्होंने पीएम मोदी से जनता के कुछ सवालों के जवाब पूछे हैं. उनका कहना है कि ये हम सबके लिए खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं और यहां रोड शो भी करेंगे, लेकिन पीएम चुनावी साल में यहां आ रहे हैं. ऐसे में प्रधानमंत्री को 10 सवालों के जवाब उत्तराखंड को देने होंगे. अंकिता भंडारी को लेकर पूछे सवाल: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने अंकिता भंडारी मर्डर केस का जिक्र करते हुए कहा कि अंकिता हत्याकांड में जिन तथाकथित नेताओं की भागीदारी थी और वो वीआईपी कौन है? प्रधानमंत्री उत्तराखंड कितनी बार आ गए हैं, लेकिन अंकिता का उन्होंने एक बार भी नाम नहीं लिया. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने उठाए सवाल (वीडियो सोर्स- ETV Bharat) उन्होंने कहा कि इस हत्याकांड के इस गंभीर मामले में बीजेपी के दिग्गज नेताओं पर लगातार सवाल उठ रहे हैं. सीएम पुष्कर धामी ने सीबीआई जांच की बात कही, लेकिन तीन से चार महीने बीतने के बावजूद जांच की स्थिति स्पष्ट नहीं है. ऐसे में इस मामले पर बात की जाए. लगातार बढ़ रहे मानव वन्यजीव संघर्ष पर घेरा: गणेश गोदियाल ने राज्य में बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष पर चिंता जताते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब पर्वत वासी लगातार वन्यजीवों के आतंक का सामना कर रहे हैं. प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि राज्य सरकार ने इस मामले पर क्या ठोस कदम उठाए? युवाओं से जुड़े सवालों पर घेरा: वहीं, गणेश गोदियाल ने प्रधानमंत्री मोदी के 2017 के उस बयान की भी याद दिलाई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि 'पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी' उत्तराखंड के काम आएगी. उन्होंने सवाल उठाए कि राज्य के युवाओं के लिए सरकार ने अब तक कौन सी प्रभावी योजनाएं लागू की है?