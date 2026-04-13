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उत्तराखंड दौरे पर आ रहे पीएम मोदी, कांग्रेस ने 10 सवालों के मांगे जवाब

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले कांग्रेस हमलावर है. उनका कहना है कि पीएम मोदी को 10 सवालों के जवाब उत्तराखंड को देने होंगे.

Congress State President Ganesh Godiyal
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत अन्य पदाधिकारी (फोटो- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 13, 2026 at 5:25 PM IST

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देहरादून: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं, लेकिन उनके दौरे से पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कुछ सवाल उठाए हैं. उन्होंने पीएम मोदी से जनता के कुछ सवालों के जवाब पूछे हैं. उनका कहना है कि ये हम सबके लिए खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं और यहां रोड शो भी करेंगे, लेकिन पीएम चुनावी साल में यहां आ रहे हैं. ऐसे में प्रधानमंत्री को 10 सवालों के जवाब उत्तराखंड को देने होंगे.

अंकिता भंडारी को लेकर पूछे सवाल: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने अंकिता भंडारी मर्डर केस का जिक्र करते हुए कहा कि अंकिता हत्याकांड में जिन तथाकथित नेताओं की भागीदारी थी और वो वीआईपी कौन है? प्रधानमंत्री उत्तराखंड कितनी बार आ गए हैं, लेकिन अंकिता का उन्होंने एक बार भी नाम नहीं लिया.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने उठाए सवाल (वीडियो सोर्स- ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि इस हत्याकांड के इस गंभीर मामले में बीजेपी के दिग्गज नेताओं पर लगातार सवाल उठ रहे हैं. सीएम पुष्कर धामी ने सीबीआई जांच की बात कही, लेकिन तीन से चार महीने बीतने के बावजूद जांच की स्थिति स्पष्ट नहीं है. ऐसे में इस मामले पर बात की जाए.

लगातार बढ़ रहे मानव वन्यजीव संघर्ष पर घेरा: गणेश गोदियाल ने राज्य में बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष पर चिंता जताते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब पर्वत वासी लगातार वन्यजीवों के आतंक का सामना कर रहे हैं. प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि राज्य सरकार ने इस मामले पर क्या ठोस कदम उठाए?

युवाओं से जुड़े सवालों पर घेरा: वहीं, गणेश गोदियाल ने प्रधानमंत्री मोदी के 2017 के उस बयान की भी याद दिलाई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि 'पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी' उत्तराखंड के काम आएगी. उन्होंने सवाल उठाए कि राज्य के युवाओं के लिए सरकार ने अब तक कौन सी प्रभावी योजनाएं लागू की है?

प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आ रहा है. जबकि, हकीकत ये है कि नशाखोरी बढ़ रही है और युवाओं का भविष्य खतरे में है. उन्होंने भर्ती घोटाले और पेपर लीक की घटनाओं पर सवाल उठाए हैं. गोदियाल ने कहा कि उत्तराखंड अब इन मामलों के लिए बदनाम हो चुका है.

Congress State President Ganesh Godiyal
कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस (फोटो- ETV Bharat)

स्कूल बंद हो रहे, नए ठेके खुल रहे: इसी तरह शिक्षा व्यवस्था पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं. उनका कहना है कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में 826 स्कूल बंद हो गए हैं, जो की चिंताजनक विषय है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में 55 नई शराब की दुकानें खुल गई हैं. शराब और खनन को लेकर राज्य सरकार राजस्व बढ़ाने का बहाना बनाती रहती है. ऐसे में क्या सरकार के पास शराब और खनन राजस्व बढ़ाने के विकल्प रह गए हैं?

उत्तराखंड नंबर वन राज्य तो नहीं बना, लेकिन महिला अपराध में आया अव्वल: गणेश गोदियाल ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां के जनता से वादा किया था कि 5 साल में उत्तराखंड को नंबर वन राज्य बना देंगे, लेकिन आज उत्तराखंड हिमालय राज्यों में महिला अपराध के मामले में नंबर एक पायदान पर है.

इन मुद्दों पर भी दागे सवाल: उपनल कर्मियों का नियमितीकरण कहां अटका हुआ है? इस सवाल का जवाब भी जनता को मिलना चाहिए. उन्होंने राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था, महिला अपराध, पूर्व सैनिकों के खिलाफ हो रही अपराधिक घटनाओं पर भी सवाल उठाए हैं.

कांग्रेस को जवाब का इंतजार: इसके अलावा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने घरेलू गैस की कालाबाजारी और बढ़ती कीमतों पर भी चिंता जताई है. कांग्रेस का कहना है कि ये तमाम प्रश्न हैं, जिसका आश्वासन प्रधानमंत्री को देना चाहिए.

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