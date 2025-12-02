ETV Bharat / state

सिरसा ब्लॉक समिति चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत, मास्टर जसवंत सिंह पनिहारी बने चेयरमैन

By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 2, 2025 at 5:19 PM IST

3 Min Read
सिरसा: सिरसा ब्लॉक समिति के चेयरमैन चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा को करारी मात देकर जीत हासिल की है. ब्लॉक विकास एवं पंचायत विभाग में हुए इस चुनाव में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार मास्टर जसवंत सिंह पनिहारी ने निर्णायक बढ़त के साथ चेयरमैन का पद अपने नाम किया. कुल 29 सदस्यों वाली ब्लॉक समिति में से 20 सदस्यों ने मास्टर जसवंत सिंह के पक्ष में मतदान किया, जिससे उन्होंने एकतरफा जीत दर्ज की.

कांग्रेस नेताओं ने जताई खुशी: विजय के बाद कालांवाली से कांग्रेस विधायक शीशपाल केहरवाला और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजकुमार शर्मा ने नव-निर्वाचित चेयरमैन को हार्दिक बधाई दी.दोनों नेता चुनाव के दौरान मौजूद थे और परिणाम आते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ खुशी व्यक्त की. विधायक केहरवाला ने कहा कि, "सिरसा के कालांवाली हल्के में कांग्रेस की ट्रिपल इंजन सरकार ने यह साबित कर दिया है कि जनता का विश्वास कांग्रेस के साथ है."

मास्टर जसवंत सिंह पनिहारी बने चेयरमैन (ETV Bharat)

भाजपा पर लगाए आरोप: मीडिया से बातचीत में विधायक शीशपाल केहरवाला ने आरोप लगाया कि, "भाजपा ने ब्लॉक समिति चुनाव में कई हथकंडे अपनाए, लेकिन जनता और जनप्रतिनिधियों का समर्थन कांग्रेस को मिला. भाजपा ने कांग्रेस की जीत रोकने के लिए हरसंभव प्रयास किया, फिर भी वह सफल नहीं हो पाई. कांग्रेस की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मास्टर जसवंत सिंह दूसरी बार चेयरमैन पद पर निर्वाचित हुए हैं."

कांग्रेस की बढ़ती मजबूती का दावा: वहीं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजकुमार शर्मा ने भी भाजपा पर चुनाव के दौरान अनैतिक प्रयास करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि, "सिरसा जिले में कांग्रेस लगातार मजबूत हो रही है और भाजपा को कड़ी चुनौती दे रही है. मास्टर जसवंत सिंह पनिहारी ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्यों को प्राथमिकता से करवाएंगे और समिति के कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखेंगे."

नव-निर्वाचित चेयरमैन ने जताया आभार: चेयरमैन चुने जाने के बाद मास्टर जसवंत सिंह पनिहारी ने सांसद कुमारी शैलजा और विधायक शीशपाल केहरवाला का धन्यवाद किया. उन्होंने कहा कि, "उनके सहयोग और विश्वास की बदौलत ही वह दोबारा इस पद तक पहुंचे हैं." उन्होंने आश्वस्त किया कि ब्लॉक समिति में विकास कार्यों को तेज गति से आगे बढ़ाया जाएगा और ग्रामीण अंचल की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा.

ग्रामीण विकास को मिलेगी नई गति: मास्टर जसवंत सिंह ने कहा कि, "कांग्रेस नेतृत्व के मार्गदर्शन में ब्लॉक क्षेत्र के सभी गांवों में बिना भेदभाव विकास किया जाएगा. जनता ने जिस विश्वास के साथ उन्हें दूसरी बार यह जिम्मेदारी सौंपी है, वह उसके अनुरूप काम करेंगे. चुनाव के इस नतीजे के साथ सिरसा ब्लॉक समिति में कांग्रेस की पकड़ और मजबूत हो गई है.

