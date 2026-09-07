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बाबूलाल ने कहा- मुखर, दिलेर के साथ हाजिरजवाबी थे सुदिव्य, कांग्रेस सचिव बोले अभूतपूर्व नेता थे सोनू

गिरिडीहः दिवंगत मंत्री सुदिव्य कुमार को नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुखर के साथ दिलेर करार दिया. गिरिडीह में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सुदिव्य कुमार सोनू जिस शहर के रहने वाले थे उसी शहर का मैं भी हूं. हम दोनों एक ही शहर के थे तो बातचीत होती रहती थी. वे मुखर विधायक थे. उनके जाने से हुई क्षति की भरपाई भी नहीं हो सकती. क्षति पूरे गिरिडीह के साथ-साथ पूरे झारखंड को उठाना पड़ा है. वे दिलेर भी थे और लोगों के लिए समर्पित भी. भगवान उन्हें श्री चरणों में स्थान दे. विधानसभा में वे सरकार का बचाव भी बहुत ही मजबूती से करते थे.

भाजपा के कार्यकर्त्ता भी मौजूद रहे

दरअसल सुदिव्य कुमार के निधन के बाद सोमवार को बाबूलाल मरांडी हरसिंगरायडीह स्थित दिवंगत मंत्री के आवास आए. यहां श्रद्धांजलि देते हुए दिवंगत की पत्नी के साथ-साथ घर के सदस्यों से मुलाकात की. वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष संजय सिंह से भी घटना की विस्तृत जानकारी ली. इस दौरान भाजपा महानगर अध्यक्ष रंजीत राय, भाजपा ग्रामीण अध्यक्ष महेंद्र वर्मा, चुन्नूकांत, पूर्व अध्यक्ष महादेव दूबे, नबीन सिन्हा, सुरेश मंडल समेत भाजपा के कई कार्यकर्त्ता भी मौजूद थे.