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देहरादून पहुंची कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरमैन, मुख्यालय में बड़ी बैठक शुरू

देहरादून पहुंची कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरमैन ( ETV Bharat )

देहरादून: कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरमैन दीपादास मुंशी के साथ सदस्य अनिल चौधरी और पाल भाई अंबालिया कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय पहुंचे हैं. उनकी अध्यक्षता में पार्टी मुख्यालय में उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक हुई. दीपा दास मुंशी आज शाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में प्रदेश कांग्रेस राजनीतिक मामले समिति की बैठक भी लेंगी.

29 नवंबर को पार्टी मुख्यालय में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में प्रतिभाग करेंगी. वन टू वन बैठक करके विधानसभा चुनाव की तैयारियों और विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक दावेदारों का फीडबैक लेंगी. कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने बताया चुनाव नजदीक हैं. चुनाव में सबसे मजबूत कवायद टिकट वितरण की होती है. टिकट वितरण की प्रक्रिया को सहज बनाने के लिए शीर्ष नेतृत्व ने उत्तराखंड को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी गठित की है.