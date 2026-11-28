देहरादून पहुंची कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरमैन, मुख्यालय में बड़ी बैठक शुरू
Uttarakhand Congress:दीपा दास मुंशी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक में प्रतिभाग कर रही हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 28, 2026 at 2:29 PM IST|
Updated : November 28, 2026 at 3:20 PM IST
देहरादून: कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरमैन दीपादास मुंशी के साथ सदस्य अनिल चौधरी और पाल भाई अंबालिया कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय पहुंचे हैं. उनकी अध्यक्षता में पार्टी मुख्यालय में उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक हुई. दीपा दास मुंशी आज शाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में प्रदेश कांग्रेस राजनीतिक मामले समिति की बैठक भी लेंगी.
29 नवंबर को पार्टी मुख्यालय में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में प्रतिभाग करेंगी. वन टू वन बैठक करके विधानसभा चुनाव की तैयारियों और विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक दावेदारों का फीडबैक लेंगी. कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने बताया चुनाव नजदीक हैं. चुनाव में सबसे मजबूत कवायद टिकट वितरण की होती है. टिकट वितरण की प्रक्रिया को सहज बनाने के लिए शीर्ष नेतृत्व ने उत्तराखंड को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी गठित की है.
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इसी कड़ी में आज स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्ष दीपा दास मुंशी देहरादून पहुंची हैं. पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक में प्रतिभाग कर रही हैं. उन्होंने बताया आने वाले चुनाव में टिकट वितरण को लेकर क्या क्राइटेरिया रहेगा? उस पर सभी वरिष्ठ नेता मिलकर तय करेंगे. इसके अलावा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति रहेगी, इस पर भी बैठक में चर्चा की जा रही है.
प्रतिमा सिंह का कहना है कि पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, चुनाव कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष प्रीतम सिंह, चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल शामिल हैं.
बता दें विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस एक्शन मोड में है. कांग्रेस हर दिन चुनावी रणनीति तैयार कर रही है. आने वाले दिनों में कांग्रेस अलग अलग विधानसभाओं में दौरे करने वाली है. जिसकी लिस्टिंग का काम शुरू हो गया है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इसे लेकर जानकारी दी. उन्होंने बताया कि 13 दिसंबर को पार्टी का अधिवेशन भी होना है.
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