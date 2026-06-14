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दलितों पर बढ़ते अत्याचार को लेकर आक्रोश, कल देहरादून में कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग देगा धरना

उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष मदनलाल ने टिहरी जिले में दलित युवक की निर्मम हत्या पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि भारत का संविधान हमें एक सभ्य समाज की गारंटी देता है, जहां संविधान का अनुच्छेद 14 समानता और अनुच्छेद 21 गरिमा पूर्वक जीना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, लेकिन उत्तराखंड की स्थिति आज ऐसी हो गई है, जहां देवभूमि का ताना-बाना जातिगत कट्टरता से तार-तार हो रहा है.

देहरादून: उत्तराखंड में दलितों के खिलाफ बढ़ती बर्बरता, अधिकारों के हनन और प्रशासनिक उदासीनता को लेकर कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग ने धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है. जिसके तहत सोमवार यानी 15 जून को कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग घंटाघर स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के नीचे धरना देकर अपना विरोध दर्ज करने जा रहा है.

चंपावत में युवक को पहनाया गया जूते की माला: मदनलाल ने कहा कि ये न केवल एक निर्मम हत्या है, बल्कि दलित समाज को लक्षित किया गया घृणित अपराध भी है. अगर प्रदेश सरकार ने इस पर कठोर कार्रवाई की होती, तो बीती 12 जून को मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र चंपावत में एक युवक को जूते की माला पहनाकर सार्वजनिक रूप से अपमानित नहीं होना पड़ता.

टिहरी में पहले भी हो चुकी युवक की हत्या: उन्होंने कहा कि ये ना केवल उस दलित युवक का अपमान था, बल्कि दलित समाज की गरिमा पर भी करारा प्रहार है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का भी खुला उल्लंघन था. इससे पहले भी साल 2019 में टिहरी जिले में ही एक दलित युवक की इसलिए हत्या कर दी गई कि उसने कुर्सी पर बैठकर खाना खाने की जुर्रत की थी.

जिम्मेदार पुलिसकर्मियों पर भी हो कार्रवाई: मदनलाल ने आगे कहा कि साल 2021 में भी चंपावत जिले में ही एक युवक की हत्या कर दी गई. कांग्रेस पार्टी ने टिहरी और चंपावत की घटना के दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है. साथ ही जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग उठाई है.

दलित समाज पर बंद हो अत्याचार: कांग्रेस ने सरकार को चेतावनी भी दी है कि यदि दलित समाज पर अत्याचार बंद नहीं हुए, तो इसके लिए प्रदेशव्यापी आंदोलन चलाया जाएगा. जब तक इन्हें न्याय नहीं मिलेगा, तब तक कांग्रेस अपनी आवाज मुखर रखेगी. इसके विरोध में अनुसूचित जाति विभाग सोमवार को 10:30 बजे से घंटाघर स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के नीचे धरना देने जा रहा है.

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