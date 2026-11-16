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कांग्रेस का वोट बचाओ, देश बचाओ अभियान, सुखदेव भगत ने छेड़ी मतदाता सूची की लड़ाई, भाजपा और चुनाव आयोग पर उठाए सवाल

जशपुरनगर : छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने वोट चोरी और मतदाता सूची में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया है. कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत ने जशपुर दौरे के दौरान वोटिंग लिस्ट में कथित गड़बड़ी के मामले को जोर शोर से उठाया है. कांग्रेस नेताओं ने भाजपा और चुनाव आयोग पर निशाना साधा और वोटर्स के नाम वोटिंग लिस्ट से हटाए जाने का आरोप लगाया है.

सुखदेव भगत अपने तीन दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास के पहले दिन जशपुर पहुंचे. छत्तीसगढ़-झारखंड सीमा पर स्थित इस जिले में कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इससे पहले यहां पर युवा कांग्रेस की तरफ से बाइक रैली निकाली गई. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंह देव, मोहन मरकाम सहित अन्य नेताओं ने उनका स्वागत किया

प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत ने भाजपा की आदिवासी राजनीति पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि यदि भाजपा वास्तव में आदिवासी समाज की हितैषी है तो उसे जल, जंगल और जमीन पर उनके अधिकारों तथा पेसा कानून को मजबूती से लागू करने की बात करनी चाहिए.

पत्रकारवार्ता में प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रहे 'वोट बचाओ, देश बचाओ' अभियान को लोकतंत्र और संविधान की रक्षा से जुड़ा आंदोलन बताया. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत से देशभर में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं. उनका कहना था कि मतदाता सूची में गड़बड़ी सीधे तौर पर आम नागरिकों के मताधिकार को प्रभावित करती है.

आदिवासियों के नाम पर केवल राजनीतिक दिखावा किया जा रहा है. डिलिस्टिंग के मुद्दे पर उन्होंने भाजपा की नीतियों को समाज में विभाजन पैदा करने वाला बताते हुए कहा कि पार्टी 'फूट डालो और राज करो' की राजनीति कर रही है- सुखदेव भगत, छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी

टीएस सिंहदेव की ग्रामीणों से अपील

बालाछापर गांव में आयोजित जन चौपाल में कांग्रेस नेताओं ने मतदाता सूची अभियान को लेकर ग्रामीणों से संवाद किया. पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंह देव ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा ने 400 पार का नारा दिया था, लेकिन पार्टी 250 सीटों के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच सकी. उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बाद केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से ईडी, सीबीआई, आयकर विभाग और चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है. सिंहदेव ने मतदाता सूची में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए ग्रामीणों से अपने-अपने गांवों में मतदाता सूची की निगरानी करने की अपील की.

जशपुर में कांग्रेस की रैली (ETV BHARAT)

पीसीसी चीफ और सुखदेव भगत का चुनाव आयोग पर सवाल

दीपक बैज ने भी चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार और आयोग की मिलीभगत से देशभर में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं. वहीं सुखदेव भगत ने दावा किया कि वर्ष 2014 से अब तक देशभर में करीब 13 करोड़ मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जा चुके हैं. उन्होंने आशंका जताई कि सरकार और चुनाव आयोग मिलकर भविष्य में 16 करोड़ नाम हटाने की तैयारी कर रहे हैं. कांग्रेस नेताओं ने ग्रामीणों से मतदाता सूची की जांच करने और अपने परिवार सहित गांव के अन्य पात्र मतदाताओं के नाम दर्ज होने की पुष्टि करने का आह्वान किया.

सुखदेव भगत ने की काली की पूजा

जशपुर जिला कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारवार्ता के बाद सुखदेव भगत सोगड़ा स्थित ब्रह्मनिष्ठालय पहुंचे. यहां उन्होंने मां काली के दर्शन कर पूजा-अर्चना की और गुरुपद संभव बाबा से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया. इसके बाद वे बालाछापर में आयोजित जन चौपाल में शामिल हुए. जशपुर के बाद सुखदेव भगत कुनकुरी की ओर रवाना हो गए.

