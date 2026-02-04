ETV Bharat / state

कांग्रेस का मनरेगा बचाओ आंदोलन, बालोद में पीसीसी चीफ दीपक बैज के नेतृत्व में जंगी प्रदर्शन

शहर के झलमला तिराहे पर सरकार को मंच से कोसने के बाद प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में तीनों विधायक और पदाधिकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर कांग्रेसियों ने पुलिस द्वारा लगाई बैरिकेटिंग को तोड़ दिया, पुलिस के साथ झूमाझटकी भी हुई. कांग्रेसियों ने महामहिम राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा. प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि केंद्र की सरकार मनरेगा को पूरी तरह बंद करने की योजना में है. दीपक बैज ने कहा कि हम मनरेगा योजना को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

बालोद: मनरेगा बनाम वीबी जी रामजी योजना को लेकर सियासी तनातनी पूरे देश में जारी है. इसी कड़ी में आज कांग्रेस पार्टी ने जंगी प्रदर्शन कलेक्ट्रेट दफ्तर पर किया. कलेक्ट्रेट घेराव के दौरान पुलिस वालों से कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़ गए. काफी देर तक बैरिकेडिंग हटाने को लेकर हंगामा चलता रहा. प्रदर्शन का नेतृत्व खुद पीसीसी चीफ दीपक बैज कर रहे थे.

प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, जब से सरकार में भाजपा आई है तब से मनमानी का दौर चल रहा है, शासकीय संस्थान बेचे जा रहे हैं और ग्रामीणों के लिए जो एक रोजगार की गारंटी मनरेगा के माध्यम से हमारे सरकार ने दी थी, उसे भी अब खत्म करने की कोशिश यहां भाजपा सरकार द्वारा की जा रही है. मनरेगा बंद करने से यहां के लोगों को काम नहीं मिलेगा बेरोजगारी बढ़ेगी, और यहां के मजदूर अन्य प्रदेशों में पलायन करने को मजबूर हो जाएंगे, मनरेगा बचाने के लिए हम गांव गांव जा रहे हैं.

धान खरीदी की तारीख बढ़ाने की मांग

दीपक बैज ने कहा कि 2 दिनों के लिए दिया गया धान खरीदी का समय पर्याप्त नहीं है. बैज ने कहा कि हमारे तीनों विधायकों ने ज्ञापन सौंपा है. हमारी जिला प्रशासन से मांग है कि धान खरीदी की तारीख बढ़ाया जाए. जिससे जो भी किसान धान बेचने से बच गए हैं उनके धान बिक पाएं. दीपक बैज ने कहा कि प्रदेश में 25 लाख मीट्रिक टन धान बिकना शेष है.





कांग्रेस ने याद दिलाया सरकार को उसका वादा

दीपक बैज ने कहा कि शासन की ओर से जो 2 दिन धान बेचने के लिए बढ़ाया गया है वो काफी कम वक्त है. बैज ने कहा, भाजपा ने 165 लाख क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य रखा है और 139 लाख मीट्रिक टन में ही सिमट रहे हैं. अभी भी पूरे प्रदेश में 25 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी बाकी है. उन्होंने कहा कि सभी किसानों का थान खरीदा जाना चाहिए, ये वादा किया गया था.

धान खरीदी 2 दिन के लिए बढ़ाई गई, सीएम का बड़ा फैसला, कांग्रेस के दबाव में सरकार ने लिया यू टर्न

मनरेगा बचाने सड़क पर उतरी कांग्रेस, बीजेपी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

धान खरीदी पर करेंगे विचार: सीएम विष्णुदेव साय