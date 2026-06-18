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राज्यसभा प्रत्याशी का नामांकन रद्द किए जाने पर कांग्रेस कल करेगी 'लोकतंत्र बचाओ सत्याग्रह'

राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेशाध्यक्ष सीबी यादव ने गुरुवार को प्रेसवार्ता आयोजित कर कहा कि लोकतंत्र बचाओ सत्याग्रह किसी राजनीतिक दल विशेष का नहीं बल्कि लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा का जन आंदोलन है. उन्होंने कहा कि हाल ही में राज्यसभा चुनाव के दौरान मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किया जाना लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े करता है. उसकी वैधानिकता और प्रक्रिया को लेकर व्यापक बहस और चिंताएं सामने आई हैं. ऐसी घटनाएं चुनावी संस्थाओं की निष्पक्षता और पारदर्शिता के संबंध में जनमानस में संदेश उत्पन्न करता है.

जयपुर: कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किए जाने सहित कई अन्य मुद्दों को लेकर कांग्रेस के राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की ओर से 19 जून को शहीद स्मारक पर लोकतंत्र बचाओ सत्याग्रह आंदोलन होगा. इस आंदोलन में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित पंचायत और निकाय चुनाव के जनप्रतिनिधियों के साथ सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग भी शामिल होंगे.

20 अगस्त को लोकतंत्र बचाओ पदयात्रा: यादव ने कहा कि जयपुर में कल सुबह 11 से 3 बजे तक शहीद स्मारक पर सत्याग्रह आंदोलन के बाद प्रदेश भर में जन जागरण अभियान भी शुरू किया जाएगा. अलग-अलग जिलों में जन जागरण अभियान शुरू किए जाएंगे और लोगों को लोकतंत्र की रक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगा. उन्होंने कहा कि 20 अगस्त को जयपुर सहित प्रदेश भर में लोकतंत्र बचाओ पदयात्रा भी होगी.

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'दल बदलने वालों के खिलाफ हो कार्रवाई': सीबी यादव ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि देश में राजनीतिक दलों की तोड़फोड़ की जा रही है. उनके सांसद तोड़े जा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुए है. जबकि चुनाव आयोग को इस मामले में संज्ञान लेते हुए दल बदल करने वाले सांसदों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में ईवीएम मशीन जला दी गई, लेकिन चुनाव आयोग इस पर भी कुछ नहीं बोला. यह चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है.

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यादव ने प्रदेश में निकाय-पंचायत चुनाव नहीं कराए जाने को लेकर कहा कि संविधान में साफ लिखा है कि हर 5 साल में निकाय पंचायत चुनाव कराना अनिवार्य है. लेकिन चुनाव फिर भी नहीं करवाए जा रहे हैं. सीबी यादव ने कहा कि लोकतंत्र की आत्मा स्वतंत्र, निष्पक्ष और चुनावी व्यवस्था में निहित होती है. ऐसे में अगर संवैधानिक संस्थाओं के निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं तब लोकतांत्रिक समाज की जिम्मेदारी है कि वो शांतिपूर्ण और संवैधानिक दायरे में विरोध प्रदर्शन करके अपनी आवाज को मुखर करें.