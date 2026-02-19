ETV Bharat / state

अजय राय ने कहा; "सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए दमनकारी नीतियां अपना रही"

विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश: प्रदेश की भाजपा सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए लगातार दमनकारी नीतियां अपना रही है. कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर सरकार ने अपनी तानाशाही प्रवृत्ति का परिचय दिया है, जिसे कांग्रेस का कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा. अजय राय ने कहा कि कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करती रही है और आगे भी करती रहेगी.

विरोध करना संवैधानिक अधिकार है: कार्यक्रम में राज्यसभा में उपनेता प्रतिपक्ष प्रमोद तिवारी, कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ‘‘मोना’’ विधायक वीरन्द्र चौधरी, जिला कांग्रेस कमेटी लखनऊ के अध्यक्ष रूद्र दमन सिंह बबलू, शहर कांग्रेस कमेटी उत्तरी के अध्यक्ष अमित श्रीवास्तव त्यागी मुख्य रूप से शामिल रहे. यह शांतिपूर्ण सत्याग्रह प्रदेश के सभी जनपदों में किया जा रहा है. इस मौके पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध करना प्रत्येक नागरिक और राजनीतिक दल का संवैधानिक अधिकार है.

शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया: पुलिस प्रशासन की इस बर्बरतापूर्ण कार्रवाई के विरोध में गुरुवार को उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस मुख्यालय स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष बैठकर सत्याग्रह कर प्रदेश की योगी सरकार की बर्बरता के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया.

लखनऊ: मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत 17 फरवरी को आयोजित विधानसभा घेराव कार्यक्रम में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों पर भाजपा सरकार के इशारे पर पुलिस प्रशासन की तरफ से लाठीचार्ज किए जाने से शीर्ष नेताओं समेत अन्य कई कार्यकर्ता चोटिल हो गए थे.

तुष्टीकरण की राजनीति कर रही सरकार: आज का यह सत्याग्रह उसी लोकतांत्रिक परंपरा का प्रतीक है. अगर सरकार ने अपनी दमनकारी कार्रवाई बंद नहीं की तो कांग्रेस पार्टी प्रदेशभर में व्यापक जन आंदोलन छेड़ने को बाध्य होगी. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार न सिर्फ किसान मजदूर विरोधी है, बल्कि इस देश की मूल लोकतांत्रिक भावना के विरोध में है. अभी सरकार सिर्फ दुर्भावना से ग्रसित होकर मदरसों की जांच करा रही है जो इनकी तुष्टीकरण की राजनीति का हिस्सा है. अजय राय ने कहा कि यह दुर्भावना और पूर्वाग्रह से ग्रसित तुरंद बंद होनी चाहिए.

सरकार कांग्रेस से डरी हुई है: इस मौके पर राज्यसभा में उपनेता प्रतिपक्ष प्रमोद तिवारी ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार के इशारे पर प्रदर्शन के दो दिन पूर्व से ही पुलिस प्रशासन ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन में शामिल न होने देने के लिए कानूनी नोटिस देना, हाउस अरेस्ट करना और उन्हें रास्तों में जबरन रोका जाना यह दर्शाता है कि वर्तमान सरकार कांग्रेस से डरी हुई है. तानाशाही रवैया अपनाते हुए अपनी विफलता को छिपाने का कार्य कर रही है.

रोजगार की गारंटी जरूर समाप्त हो जाएगी: प्रमोद तिवारी ने कहा कि भाजपा सिर्फ मनरेगा योजना में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी नाम शामिल होने से योजना को खत्म कर रही है लेकिन उनका नाम इस देश से कभी मिटने वाला नहीं है. दूसरी ओर इस योजना के समाप्त होने से देश के गरीब, मजदूर, किसान, महिला सहित करोड़ों देशवासियों के हाथों से सम्मानजनक रोजगार की गारंटी जरूर समाप्त हो जाएगी.

2027 में कांग्रेस की सरकार बनेगी: प्रमोद तिवारी ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जोश और तेवर दिखा वह इस बात का संकेत है कि आने वाले 2027 के चुनाव में भाजपा इस प्रदेश की सत्ता के बाहर होगी और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी. इस मौके पर विधायक वीरेन्द्र चौधरी ने कहा कि मनरेगा केवल रोजगार योजना नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत की समग्र आर्थिक प्रणाली को चलाने वाला आधार स्तंभ था. मनरेगा कोरोना काल की भीषण महामारी के दौर में प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराकर जीवनदायिनी साबित हुई.

महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने सत्याग्रह: इस मौके पर पूर्व विधायक सतीश अजमानी, इन्दल रावत, फूल कुंवर, पुष्पेन्द्र श्रीवास्तव, कैप्टन बंशीधर मिश्रा, राजेश सिंह काली, अरशी रजा, मुनीष चौधरी, पुष्पेन्द्र सिंह, निहारिका सिंह, ललन कुमार, जितेन्द्र सिंह, रज्जन आचार्च, एफएस चर्चिल, राजेन्द्र पाण्डेय, केके शुक्ला, रजनीश यादव, सिद्धिश्री, शैलेन्द्र दीक्षित, आलेख पाण्डेय, मूलचन्द्र चौहान, अनिल शुक्ला, मनोज भार्गव, जीनत परवीन, वसीउल्लाह खान, महीप सिंह मौजूद रहे.

कांग्रेस नेताओं ने विरोध दर्ज कराया: इनके अलावा गोलू पाठक, ओम प्रकाश सैनी, डॉ. आलोक त्रिपाठी, किरन शर्मा, डॉ. अजय शुक्ला, सुनीता चौधरी, राधे श्याम तिवारी, अनोखेलाल तिवारी, अजय वर्मा, विभा त्रिपाठी, निशांत कुमार, राम बक्श सिंह, अयोध्या पाल, संतराम रावत, राम सागर पाल, मो. इसरार, अनुल पाल, बब्बन पाण्डेय, राजेश पाल, नागेन्द्र प्रसाद कुशवाहा, बृजमोहन मौर्य और शिव बहादुर सिंह ने भी भाजपा सरकार की दमनकारी नीति के विरुद्ध राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष बैठकर सत्याग्रह कर भाजपा सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया.



