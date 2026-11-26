ETV Bharat / state

संविधान बचाने सड़कों पर उतरे हजारों कांग्रेसी, जीतू पटवारी, उमंग सिंघार ने सरकार पर बोला हमला

जबलपुर: जबलपुर में कांग्रेस ने संविधान दिवस के मौके पर संविधान रक्षा मार्च का आयोजन किया. इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश भर से हजारों कार्यकर्ता जबलपुर पहुंचे. जबलपुर में गोल बाजार से टाउन हॉल तक के लिए मार्च निकाला गया. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान के मूल सिद्धांतों के साथ छेड़छाड़ कर रही है. इसलिए हम जनता को यह बताना चाहते हैं कि हम संविधान की रक्षा करना चाहते हैं.

मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भाजपा और केंद्र सरकार पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि देश में वोट चोरी, मतदाता सूची में गड़बड़ी और चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भूमिका पर सवाल उठाते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग भाजपा के हित में काम कर रहा है.

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और भाजपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि देश में वोट चोरी और मतदाता अधिकारों को लेकर गंभीर संकट पैदा किया जा रहा है. पटवारी ने कहा कि इसी चिंता को लेकर कांग्रेस ने संविधान रक्षा मार्च आयोजित किया है. जबलपुर की ऐतिहासिक और क्रांतिकारी भूमि से कांग्रेस ने संविधान की रक्षा का संकल्प लिया है.

पटवारी ने बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि संविधान के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक अधिनायकवादी प्रवृत्ति है. यदि कोई व्यक्ति स्वायत्त और संवैधानिक संस्थाओं को अपने अधीन करने लगे, तो लोकतंत्र और संविधान कैसे मजबूत रहेंगे? उन्होंने कहा कि संविधान की मूल भावना और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना सभी की जिम्मेदारी है.

संविधान दिवस पर जबलपुर में आयोजित संविधान रक्षा मार्च के दौरान मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने संविधान की रक्षा को हर नागरिक की जिम्मेदारी बताया. उन्होंने कहा कि देश की आजादी के लिए बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों ने भावी पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए संविधान का निर्माण किया था. इसका उद्देश्य देश को संविधान के अनुसार चलाना और प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार देना था.

सिंघार ने RSS पर संविधान को खत्म करने और तानाशाही व्यवस्था को बढ़ावा देने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि मीडिया और कलाकारों की अभिव्यक्ति पर नियंत्रण, युवाओं को रोजगार नहीं मिलना और परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ियां लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय हैं. उन्होंने न्यायपालिका में नियुक्तियों, दलित-आदिवासियों के अधिकारों और वनभूमि बड़े कारोबारियों को दिए जाने के मुद्दे भी उठाए.

जबलपुर में कांग्रेस ने संविधान रक्षा मार्च निकाला (ETV Bharat)

सिंघार ने राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की लोकतंत्र बचाने की लड़ाई का जिक्र करते हुए कहा कि देश को दोबारा गुलामी की जंजीरों में नहीं जाने दिया जाएगा. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रस्तावित पांच दिवसीय सत्र पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि सात करोड़ की आबादी वाले प्रदेश के जनप्रतिनिधियों के सवालों के जवाब देने के लिए पांच दिन पर्याप्त नहीं हैं. सरकार जब जनता की आवाज नहीं सुनती, तो यह लोकतंत्र को कमजोर करने जैसा है.

संविधान की मूल भावना लागू करने में सरकार की रुचि नहीं: विवेक तन्खा

राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने केंद्र सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा और स्वतंत्रता कमजोर करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि संविधान सभा ने 26 नवंबर को संविधान अपनाया था, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया. संविधान ने देश को गणराज्य बनाया, जिसमें संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है.

तन्खा ने संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि 20 नवंबर के बाद भी सत्र बुलाने की कोई सूचना नहीं है. क्या संसद का सत्र तभी बुलाया जाएगा, जब सत्तारूढ़ दल को अपना विधेयक पारित कराना होगा? उन्होंने कहा कि संसद का सत्र बुलाने का फैसला सरकार की सुविधा से नहीं होना चाहिए. यह सांसदों और संसदीय व्यवस्था की गरिमा का सवाल है.

जबलपुर में कांग्रेस ने संविधान रक्षा मार्च निकाला (ETV Bharat)

सरकार संविधान की मूल भावना और उसकी व्यवस्था को लागू करने में रुचि नहीं दिखा रही

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार संविधान की मूल भावना और उसकी व्यवस्था को लागू करने में रुचि नहीं दिखा रही है. आपातकाल का जिक्र करते हुए तन्खा ने कहा कि वे आपातकाल का समर्थन नहीं करते, लेकिन उनके पिता उन दो न्यायाधीशों में शामिल थे, जिन्होंने 1975 में आपातकाल के खिलाफ देश में शुरुआती न्यायिक फैसला दिया था. उन्होंने कहा कि 14 हाईकोर्ट ने भी उस फैसले का अनुसरण किया था और करीब 40 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस दृष्टिकोण को सही माना.

जबलपुर की यह रैली कांग्रेस का एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है. जबलपुर में बहुत दिनों बाद कांग्रेस की किसी रैली में इतनी बड़ी तादाद में कार्यकर्ता नजर आए हैं. गौरतलब है कि इसी रूट से कुछ दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी ने भी लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ के नाम से रैली निकाली थी. लेकिन कांग्रेस के इस आयोजन में भारतीय जनता पार्टी की रैली की अपेक्षा तीन गुने लोग पहुंचे.