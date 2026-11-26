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रायपुर में कांग्रेस का रक्षा मार्च, सुखदेव भगत बोले- संविधान किसी सरकार की जागीर नहीं, भारतीयों की तकदीर है.

संविधान दिवस पर कांग्रेस का रक्षा मार्च ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर. शहर में संविधान दिवस के मौके पर कांग्रेस ने संविधान रक्षा मार्च के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया. वोट बचाओ-देश बचाओ अभियान के तहत गांधी मैदान से अंबेडकर चौक तक मार्च निकला. जिसमें कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत समेत कई नेता शामिल हुए.

गांधी मैदान में आयोजित आमसभा में सुखदेव भगत ने केंद्र की मोदी सरकार, छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार और चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने संविधान को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए, राहुल गांधी के अभियान को समर्थन देने की अपील की और अपने भाषण में 2028 के विधानसभा चुनाव का भी शंखनाद कर दिया.