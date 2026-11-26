रायपुर में कांग्रेस का रक्षा मार्च, सुखदेव भगत बोले- संविधान किसी सरकार की जागीर नहीं, भारतीयों की तकदीर है.
संविधान दिवस पर कांग्रेस का रक्षा मार्च, सुखदेव भगत ने राहुल के अभियान को समर्थन देने की अपील की, 2028 विधानसभा चुनाव का भी शंखनाद
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 26, 2026 at 8:20 PM IST
रायपुर. शहर में संविधान दिवस के मौके पर कांग्रेस ने संविधान रक्षा मार्च के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया. वोट बचाओ-देश बचाओ अभियान के तहत गांधी मैदान से अंबेडकर चौक तक मार्च निकला. जिसमें कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत समेत कई नेता शामिल हुए.
गांधी मैदान में आयोजित आमसभा में सुखदेव भगत ने केंद्र की मोदी सरकार, छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार और चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने संविधान को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए, राहुल गांधी के अभियान को समर्थन देने की अपील की और अपने भाषण में 2028 के विधानसभा चुनाव का भी शंखनाद कर दिया.
संविधान मोदी सरकार की नहीं है जागीर
आमसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला. उन्होंने कहा कि संविधान किसी सरकार की जागीर नहीं है, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की तकदीर है. भगत ने आरोप लगाया कि बहुमत के अहंकार में केंद्र सरकार संविधान और संवैधानिक मूल्यों को कमजोर करने का काम कर रही है. उन्होंने कहा कि संविधान को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाने की कोशिश की जा रही है और सरकार अपनी मर्जी से कानून बना रही है.
चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठाए सवाल
सुखदेव भगत ने अपने संबोधन में चुनाव आयोग को भी निशाने पर लिया. उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता प्रभावित हो रही है.
भगत ने कहा कि जिस संस्था को स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए, वह आज केंद्र सरकार के कार्यालय की तरह काम कर रही है. उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि संविधान की रक्षा और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई जारी रखनी होगी. इसके लिए उन्होंने नारा दिया- ना रुकेंगे, ना झुकेंगे, संविधान के लिए लड़ेंगे और लोकतंत्र के लिए लड़ेंगे.
अमृतकाल नहीं, नागरिकों के सम्मान का अकाल
केंद्र सरकार के अमृतकाल अभियान पर भी सुखदेव भगत ने सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि सरकार लगातार अमृतकाल की बात करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है. आज आम नागरिकों को सम्मान और उनके मौलिक अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है. भगत ने कहा कि संविधान किसी का बंधक नहीं है और न ही किसी की जागीर है. सत्ता से बड़ा संविधान और कुर्सी से बड़ा लोकतंत्र होता है.
राहुल गांधी के अभियान को समर्थन देने की अपील
अपने संबोधन में सुखदेव भगत ने राहुल गांधी का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि आज पूरा देश जिस उम्मीद भरी निगाह से राहुल गांधी की ओर देख रहा है, उनके द्वारा शुरू किए गए अभियान में सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सहयोग करना चाहिए. साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की धरती से उठने वाली आवाज दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए.
2028 विधानसभा चुनाव का भी किया शंखनाद
संविधान रक्षा मार्च के मंच से सुखदेव भगत ने आगामी 2028 विधानसभा चुनाव को लेकर भी कार्यकर्ताओं को तैयार रहने का संदेश दिया. उन्होंने छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में मौजूदा हालात को देखते हुए कांग्रेस को एकजुट होकर जनता के बीच जाना होगा. भगत ने प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, डॉ. चरणदास महंत और पार्टी के सभी नेताओं व विधायकों का जिक्र करते हुए 2028 में कांग्रेस का परचम लहराने का संकल्प लेने की अपील की.
शायराना अंदाज में बीजेपी पर निशाना
अपने भाषण के आखिरी हिस्से में सुखदेव भगत शायराना अंदाज में भी नजर आए. उन्होंने पंक्तियां पढ़ते हुए कहा-कैसे-कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, लोग गाते-गाते चिल्लाने लगे हैं, अब तो बदल दो गंदे तालाब का पानी, कि कमल भी मुरझाने लगे हैं.