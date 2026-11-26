लखनऊ में खरगे का भाजपा पर हमला, बोले- 2027 में यूपी से उखाड़ फेंकेंगे बीजेपी सरकार
लखनऊ में संविधान रक्षा मार्च के दौरान आराधना मिश्रा मोना और इमरान मसूद समेत कई बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 6:57 PM IST|
Updated : November 26, 2026 at 8:13 PM IST
लखनऊ: संविधान दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने राजधानी लखनऊ में संविधान रक्षा मार्च निकाला. इस मार्च में पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए. कांग्रेस मुख्यालय से शुरू हुआ मार्च हजरतगंज स्थित डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा तक पहुंचने वाला था, लेकिन पुलिस ने रास्ते में ही प्रदर्शनकारियों को रोक लिया.
इसके बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा 'मोना', कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद और प्रदेश कांग्रेस के कोषाध्यक्ष शिव पाण्डेय समेत हजारों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया.
संविधान दिवस के मौके पर कांग्रेस ने लखनऊ स्थित प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम कर भाजपा सरकार पर संविधान और नागरिकों के वोट देने के अधिकार को कमजोर करने का आरोप लगाया. कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे शामिल हुए. उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया. साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेताओं को आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट रहने की नसीहत दी.
खरगे ने कहा कि अगर विपक्षी दलों से लड़कर उन्हें हराना है तो कांग्रेस के लोगों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए. उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर चुनाव की तैयारी करने की अपील की. इस दौरान उन्होंने संविधान दिवस के महत्व और संविधान निर्माण में उत्तर प्रदेश की भूमिका का भी जिक्र किया. उनके संबोधन में भाजपा, आरएसएस और केंद्र सरकार की नीतियों पर तीखे हमले देखने को मिले.
संविधान दिवस पर खरगे ने आरएसएस और भाजपा को घेरा: मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को मंजूरी दी थी. इस संविधान ने देश के हर नागरिक को ताकत दी और इसके निर्माण में उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका रही. उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस संविधान के खिलाफ थी और आज भी उसकी सोच में बदलाव नहीं आया है. खरगे ने दावा किया कि संविधान बनने के बाद से ही आरएसएस के नेताओं ने इसका विरोध किया और वे संविधान की जगह मनुस्मृति लागू करना चाहते थे.
खरगे ने आरोप लगाया कि वर्ष 1950 में आरएसएस ने संविधान का विरोध करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉ. भीमराव आंबेडकर की तस्वीरें जलाई थीं. उन्होंने कहा कि आज भी दो विचारधाराओं के बीच लड़ाई चल रही है. एक तरफ संविधान के साथ खड़े लोग हैं तो दूसरी तरफ संविधान विरोधी सोच रखने वाले लोग हैं. उनके मुताबिक, पिछले 12 साल से संविधान को कमजोर करने और नफरत फैलाकर देश को बांटने की कोशिश की जा रही है.
एसआईआर के बहाने वोट काटने का लगाया आरोप: कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनके सामने डॉ. भीमराव आंबेडकर का अपमान किया था. उन्होंने उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर भी भाजपा पर निशाना साधा. खरगे ने आरोप लगाया कि एसआईआर के जरिए दलितों, पिछड़ों और वंचित वर्गों के वोट काटने की साजिश की जा रही है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 'ज्ञानेश-गठबंधन' एसआईआर के नाम पर लोगों के वोट काट रहा है.
खरगे ने कहा कि भाजपा को याद रखना चाहिए कि वोट जनता की ताकत है, किसी सरकार की जागीर नहीं. उन्होंने दावा किया कि कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी अचानक समझ आया कि वोट काटे जा रहे हैं और उन्होंने हिंदुओं के वोट कटने का मुद्दा उठाया. खरगे ने आरोप लगाया कि असल में दलितों, अति पिछड़ों और वंचितों के वोट काटे जा रहे हैं. उनके मुताबिक, यही वे वर्ग हैं जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा को झटका दिया था.
2027 में कांग्रेस-सपा गठबंधन की सरकार बनाने का दावा: खरगे ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान बदलने की कोशिशों को रोक दिया था. अब यही जनता प्रदेश की सरकार भी बदलेगी और कांग्रेस-सपा गठबंधन की सरकार बनाएगी. उन्होंने उत्तर प्रदेश को लोकतंत्र का गढ़ बताया और कहा कि 2024 में प्रदेश की जनता ने भाजपा का अहंकार तोड़ा था. उन्होंने 2026 के एमएलसी चुनाव का जिक्र करते हुए दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की दोनों सीटों पर भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ा.
कांग्रेस अध्यक्ष ने महंगाई को लेकर भी केंद्र सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि लोगों का बजट बिगड़ गया है और गैस सिलेंडर, खाने-पीने की चीजें, दवाइयां, बच्चों की पढ़ाई और इलाज लगातार महंगे होते जा रहे हैं. खरगे ने आरोप लगाया कि भाजपा और आरएसएस के लोग देश को अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि देश संविधान के अनुसार ही चलेगा और कांग्रेस ऐसा कभी नहीं होने देगी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर किया जाए.
आजादी की लड़ाई में आरएसएस की भूमिका पर उठाए सवाल: खरगे ने आजादी की लड़ाई के दौरान आरएसएस और हिंदू महासभा की भूमिका पर भी सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि जब कांग्रेस के नेता अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे और जेल जा रहे थे, तब आरएसएस के लोग अंग्रेजों के साथ खड़े थे. उन्होंने आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार का जिक्र करते हुए कहा कि वह लोगों को जेल जाने से डराते थे और कहते थे कि जेल जाने पर उनके परिवार की देखभाल कौन करेगा. खरगे ने जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर भी आरोप लगाया कि उन्होंने 1942 में बंगाल के गवर्नर को पत्र लिखकर भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने की सलाह दी थी.
उन्होंने कहा कि यही वजह है कि भाजपा और आरएसएस को आज भी धरना-प्रदर्शन पसंद नहीं है. खरगे ने आरोप लगाया कि सरकारी आदेश के जरिए जंतर-मंतर पर धरना-प्रदर्शन बंद कराए जा चुके हैं. उन्होंने कहा कि देश भाजपा और आरएसएस की मनमर्जी से नहीं चलेगा. संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए कांग्रेस अपनी लड़ाई जारी रखेगी.
खरगे की यूपी की जनता से अपील, संविधान विरोधियों को हराएं: अपने संबोधन के अंत में खरगे ने लखनऊ से उत्तर प्रदेश की जनता से अपील की कि आगामी विधानसभा चुनाव में संविधान विरोधी ताकतों को इतनी बुरी तरह हराएं कि वे दोबारा संविधान से छेड़छाड़ करने के बारे में सोच भी न सकें. उन्होंने कहा कि देश को डर नहीं, भरोसा चाहिए और नफरत नहीं, भाईचारा चाहिए. देश को जुमलों के बजाय रोजगार और सत्ता के अहंकार के बजाय जनता का सम्मान चाहिए. उन्होंने विपक्षी दलों से मिलकर उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए काम करने और विधानसभा चुनाव में बड़े बहुमत से जीत हासिल करने की अपील की.
खरगे ने दावा किया कि 2027 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनना तय है. उन्होंने कार्यकर्ताओं से इस लक्ष्य के लिए एकजुट होकर काम करने को कहा. उनका पूरा संबोधन भाजपा सरकार को सत्ता से हटाने और संविधान की रक्षा के मुद्दे पर केंद्रित रहा.
राजेंद्र पाल गौतम बोले- भाजपा संविधान और कांग्रेस से डरती है: कार्यक्रम में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने भी भाजपा सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि भाजपा भारतीय संविधान, कांग्रेस पार्टी, मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी से डरती है. गौतम ने आरोप लगाया कि भाजपा संविधान से नफरत करती है. उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ रही थी और उसके नेता जेल जा रहे थे, तब आरएसएस और हिंदू महासभा के लोग अंग्रेजों के साथ खड़े थे.
राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि अब भाजपा के हाथ से सत्ता जाने में ज्यादा समय नहीं बचा है. उन्होंने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग न डरते हैं और न झुकते हैं, बल्कि लड़ते हैं. उन्होंने कार्यकर्ताओं से चुनाव के लिए पूरी ताकत के साथ जुटने की अपील की.
आराधना मिश्रा ने राहुल और प्रियंका गांधी के संघर्ष का किया जिक्र: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा 'मोना' ने कहा कि संविधान दिवस उत्तर प्रदेश और कांग्रेस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है. उन्होंने प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से आए कार्यकर्ताओं का स्वागत किया और कहा कि संविधान की रक्षा का संकल्प राहुल गांधी ने लिया है. आराधना मिश्रा ने कहा कि यह गर्व की बात है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने दूसरे प्रदेशों के निमंत्रण के बावजूद उत्तर प्रदेश के कार्यक्रम में शामिल होने का फैसला किया. उन्होंने कार्यकर्ताओं से लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के संकल्प को मजबूत करने की अपील की.
आराधना मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अगुवाई करते हुए सड़कों पर लोकतंत्र और संविधान की लड़ाई लड़ी है. उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों नेताओं को सड़कों पर घसीटकर अपमानित किया गया. उन्होंने गांधी परिवार के योगदान का जिक्र करते हुए कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्मृतियां कांग्रेस भवन से जुड़ी हैं. इंदिरा गांधी ने देश के लिए अपने सीने पर 32 गोलियां खाईं, जबकि राजीव गांधी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण गंवाए.
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि जिस देश की आजादी के लिए गांधी परिवार और कांग्रेस ने अपना सब कुछ न्योछावर किया, उसी देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए अब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे के मार्गदर्शन में संघर्ष किया जा रहा है. उन्होंने कार्यकर्ताओं से इस लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाने का आह्वान किया.
* संविधान दिवस पर कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, खरगे ने कार्यकर्ताओं से एकजुट रहने की अपील की
संविधान रक्षा मार्च को पुलिस ने बीच में रोका: कांग्रेस ने इस कार्रवाई पर कड़ी नाराजगी जताई है. पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं उत्तर प्रदेश संचार प्रभारी अभय दुबे, प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग प्रमुख कुंवर निषाद, वाइस चेयरमैन संजीव सिंह और प्रियंका गुप्ता ने संयुक्त बयान जारी कर भाजपा सरकार पर निशाना साधा. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि आज ही के दिन संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर के बनाए संविधान को अपनाया गया था. लेकिन संविधान दिवस पर ही उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने साबित कर दिया कि उसे संविधान से नहीं, बल्कि उसकी रक्षा करने वालों से डर लगता है.
नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से संविधान रक्षा मार्च निकाल रही थी, लेकिन योगी सरकार ने पुलिस लगाकर इसे रोक दिया. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को समझ लेना चाहिए कि उसकी जेलों में इतना दम नहीं है कि वह कांग्रेस के मजबूत इरादों को कैद कर सके. गिरफ्तारियां, लाठियां और बैरिकेड पार्टी कार्यकर्ताओं को डरा नहीं सकते. नेताओं ने कहा कि जितना दमन होगा, संविधान और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा का उनका संकल्प उतना ही मजबूत होगा.
कांग्रेस ने सरकार पर लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन का आरोप लगाया: कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पार्टी संविधान और नागरिकों के अधिकारों की लड़ाई सड़क से सदन तक, हर जिले और हर गांव में लड़ेगी. उन्होंने इस कार्रवाई को बड़ी विडंबना बताया कि जिस दिन पूरा देश संविधान की शपथ दोहरा रहा है, उसी दिन भाजपा सरकार संविधान के अनुच्छेद 19 में मिले शांतिपूर्ण सभा और अभिव्यक्ति के अधिकार को कुचल रही है. नेताओं के मुताबिक, मंच से संविधान को माथे से लगाने का दिखावा किया जा रहा है, जबकि सड़क पर संविधान बचाने की बात करने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है. उन्होंने इसे भाजपा का असली चरित्र बताया.
कांग्रेस ने भाजपा सरकार से पूछे सवाल: कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार से सवाल किया कि संविधान की रक्षा के लिए मार्च निकालना किस कानून के तहत अपराध है? क्या अब उत्तर प्रदेश में संविधान का नाम लेना भी गुनाह हो गया है? संविधान दिवस पर विपक्ष की आवाज दबाकर भाजपा सरकार देश को क्या संदेश देना चाहती है? नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा और आरएसएस की विचारधारा ने कभी संविधान को दिल से स्वीकार नहीं किया और आज की गिरफ्तारियां उसी मानसिकता का प्रदर्शन हैं.
उन्होंने कहा कि जो सरकार एक शांतिपूर्ण मार्च से घबरा जाती है, उसकी कमजोरी और डर पूरे प्रदेश के सामने है. कांग्रेस नेताओं ने हिरासत में लिए गए सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को तुरंत बिना शर्त रिहा करने की मांग की. साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से संविधान दिवस पर लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन के लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगने को कहा. उन्होंने साफ किया कि संविधान बचाने का आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है और पार्टी इस लड़ाई को आगे भी जारी रखेगी.
कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने भी जताया विरोध: इस कार्रवाई पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेताओं ने भी कड़ा आक्रोश जताया. डॉ. राज कुमार मौर्य, द्विजेन्द्र त्रिपाठी, वीरेन्द्र मदान, ओंकारनाथ सिंह, पुनीत पाठक, अंशू अवस्थी, अजय चंद्र चौबे, रवि प्रताप सिंह, आशीष आनंद एडवोकेट, सिद्धिश्री, राजेन्द्र सागर, मुकेश धनगर और ओंकार सिंह ने पुलिस की कार्रवाई की आलोचना की. इन नेताओं ने संविधान रक्षा मार्च निकालने पर पार्टी के शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने इसे संविधान विरोधी कार्रवाई बताते हुए कड़ी निंदा की.
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