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लखनऊ में खरगे का भाजपा पर हमला, बोले- 2027 में यूपी से उखाड़ फेंकेंगे बीजेपी सरकार

संविधान दिवस पर कांग्रेस का संविधान रक्षा मार्च रोका गया. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: संविधान दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने राजधानी लखनऊ में संविधान रक्षा मार्च निकाला. इस मार्च में पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए. कांग्रेस मुख्यालय से शुरू हुआ मार्च हजरतगंज स्थित डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा तक पहुंचने वाला था, लेकिन पुलिस ने रास्ते में ही प्रदर्शनकारियों को रोक लिया.

इसके बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा 'मोना', कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद और प्रदेश कांग्रेस के कोषाध्यक्ष शिव पाण्डेय समेत हजारों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया.

कांग्रेस मुख्यालय से अंबेडकर प्रतिमा तक जा रहा था मार्च. (Video Credit: ETV Bharat) संविधान दिवस के मौके पर कांग्रेस ने लखनऊ स्थित प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम कर भाजपा सरकार पर संविधान और नागरिकों के वोट देने के अधिकार को कमजोर करने का आरोप लगाया. कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे शामिल हुए. उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया. साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेताओं को आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट रहने की नसीहत दी. खरगे ने कहा कि अगर विपक्षी दलों से लड़कर उन्हें हराना है तो कांग्रेस के लोगों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए. उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर चुनाव की तैयारी करने की अपील की. इस दौरान उन्होंने संविधान दिवस के महत्व और संविधान निर्माण में उत्तर प्रदेश की भूमिका का भी जिक्र किया. उनके संबोधन में भाजपा, आरएसएस और केंद्र सरकार की नीतियों पर तीखे हमले देखने को मिले. संविधान दिवस पर कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन. (Photo Credit: ETV Bharat) संविधान दिवस पर खरगे ने आरएसएस और भाजपा को घेरा: मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को मंजूरी दी थी. इस संविधान ने देश के हर नागरिक को ताकत दी और इसके निर्माण में उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका रही. उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस संविधान के खिलाफ थी और आज भी उसकी सोच में बदलाव नहीं आया है. खरगे ने दावा किया कि संविधान बनने के बाद से ही आरएसएस के नेताओं ने इसका विरोध किया और वे संविधान की जगह मनुस्मृति लागू करना चाहते थे. खरगे ने आरोप लगाया कि वर्ष 1950 में आरएसएस ने संविधान का विरोध करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉ. भीमराव आंबेडकर की तस्वीरें जलाई थीं. उन्होंने कहा कि आज भी दो विचारधाराओं के बीच लड़ाई चल रही है. एक तरफ संविधान के साथ खड़े लोग हैं तो दूसरी तरफ संविधान विरोधी सोच रखने वाले लोग हैं. उनके मुताबिक, पिछले 12 साल से संविधान को कमजोर करने और नफरत फैलाकर देश को बांटने की कोशिश की जा रही है. एसआईआर के बहाने वोट काटने का लगाया आरोप: कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनके सामने डॉ. भीमराव आंबेडकर का अपमान किया था. उन्होंने उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर भी भाजपा पर निशाना साधा. खरगे ने आरोप लगाया कि एसआईआर के जरिए दलितों, पिछड़ों और वंचित वर्गों के वोट काटने की साजिश की जा रही है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 'ज्ञानेश-गठबंधन' एसआईआर के नाम पर लोगों के वोट काट रहा है. खरगे ने कहा कि भाजपा को याद रखना चाहिए कि वोट जनता की ताकत है, किसी सरकार की जागीर नहीं. उन्होंने दावा किया कि कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी अचानक समझ आया कि वोट काटे जा रहे हैं और उन्होंने हिंदुओं के वोट कटने का मुद्दा उठाया. खरगे ने आरोप लगाया कि असल में दलितों, अति पिछड़ों और वंचितों के वोट काटे जा रहे हैं. उनके मुताबिक, यही वे वर्ग हैं जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा को झटका दिया था. खरगे ने कार्यकर्ताओं से एकजुट रहने की अपील की. (Photo Credit: ETV Bharat) 2027 में कांग्रेस-सपा गठबंधन की सरकार बनाने का दावा: खरगे ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान बदलने की कोशिशों को रोक दिया था. अब यही जनता प्रदेश की सरकार भी बदलेगी और कांग्रेस-सपा गठबंधन की सरकार बनाएगी. उन्होंने उत्तर प्रदेश को लोकतंत्र का गढ़ बताया और कहा कि 2024 में प्रदेश की जनता ने भाजपा का अहंकार तोड़ा था. उन्होंने 2026 के एमएलसी चुनाव का जिक्र करते हुए दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की दोनों सीटों पर भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ा. कांग्रेस अध्यक्ष ने महंगाई को लेकर भी केंद्र सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि लोगों का बजट बिगड़ गया है और गैस सिलेंडर, खाने-पीने की चीजें, दवाइयां, बच्चों की पढ़ाई और इलाज लगातार महंगे होते जा रहे हैं. खरगे ने आरोप लगाया कि भाजपा और आरएसएस के लोग देश को अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि देश संविधान के अनुसार ही चलेगा और कांग्रेस ऐसा कभी नहीं होने देगी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर किया जाए. आजादी की लड़ाई में आरएसएस की भूमिका पर उठाए सवाल: खरगे ने आजादी की लड़ाई के दौरान आरएसएस और हिंदू महासभा की भूमिका पर भी सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि जब कांग्रेस के नेता अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे और जेल जा रहे थे, तब आरएसएस के लोग अंग्रेजों के साथ खड़े थे. उन्होंने आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार का जिक्र करते हुए कहा कि वह लोगों को जेल जाने से डराते थे और कहते थे कि जेल जाने पर उनके परिवार की देखभाल कौन करेगा. खरगे ने जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर भी आरोप लगाया कि उन्होंने 1942 में बंगाल के गवर्नर को पत्र लिखकर भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने की सलाह दी थी. उन्होंने कहा कि यही वजह है कि भाजपा और आरएसएस को आज भी धरना-प्रदर्शन पसंद नहीं है. खरगे ने आरोप लगाया कि सरकारी आदेश के जरिए जंतर-मंतर पर धरना-प्रदर्शन बंद कराए जा चुके हैं. उन्होंने कहा कि देश भाजपा और आरएसएस की मनमर्जी से नहीं चलेगा. संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए कांग्रेस अपनी लड़ाई जारी रखेगी. खरगे की यूपी की जनता से अपील, संविधान विरोधियों को हराएं: अपने संबोधन के अंत में खरगे ने लखनऊ से उत्तर प्रदेश की जनता से अपील की कि आगामी विधानसभा चुनाव में संविधान विरोधी ताकतों को इतनी बुरी तरह हराएं कि वे दोबारा संविधान से छेड़छाड़ करने के बारे में सोच भी न सकें. उन्होंने कहा कि देश को डर नहीं, भरोसा चाहिए और नफरत नहीं, भाईचारा चाहिए. देश को जुमलों के बजाय रोजगार और सत्ता के अहंकार के बजाय जनता का सम्मान चाहिए. उन्होंने विपक्षी दलों से मिलकर उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए काम करने और विधानसभा चुनाव में बड़े बहुमत से जीत हासिल करने की अपील की. खरगे ने दावा किया कि 2027 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनना तय है. उन्होंने कार्यकर्ताओं से इस लक्ष्य के लिए एकजुट होकर काम करने को कहा. उनका पूरा संबोधन भाजपा सरकार को सत्ता से हटाने और संविधान की रक्षा के मुद्दे पर केंद्रित रहा.