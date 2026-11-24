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सपा और कांग्रेस में सीट बंटवारे का मंथन, 403 में से आधी से ज्यादा सीटों पर चर्चा

समाजवादी पार्टी-कांग्रेस में सीट बंटवारे पर बात जारी ( Photo Credit; ETV Bharat )

नई दिल्ली: लगातार दूसरे दिन कांग्रेस और SP ने आगामी चुनावों के लिए सीट-बंटवारे पर चर्चा की. यह बैठक दिल्ली में 17, तीन मूर्ति मार्ग स्थित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी के आवास पर हुई. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेंद्र पाल गौतम ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 2027 के आगामी चुनावों के लिए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने 403 विधानसभा सीटों में से आधी से ज्यादा सीटों पर सीट-बंटवारे को लेकर विस्तार से चर्चा की है. हालांकि, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए सीट-बंटवारे पर अभी तक कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ है.

हर सीट पर अलग-अलग चर्चा

कांग्रेस और SP के प्रमुख नेताओं ने सीट-बंटवारे पर विस्तार से चर्चा की. कांग्रेस की ओर से पार्टी के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा और सांसद इमरान मसूद शामिल थे, जबकि SP की ओर से राम गोपाल यादव, अवधेश प्रसाद और राजीव राय जैसे वरिष्ठ नेता मौजूद थे. साढ़े 3 घंटे से अधिक समय तक चली इस बैठक में, दोनों पार्टियों के नेताओं ने अपने-अपने विचार रखे और हर सीट को लेकर अलग-अलग चर्चा की गई. सकारात्मक दिशा में बातचीत: राजेंद्र मीडिया से बात करते हुए, कांग्रेस के UP प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने स्पष्ट रूप से कहा कि सीट-बंटवारे पर बातचीत बहुत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है और अगली बैठक जल्द ही होगी.उन्होंने कहा, आज हमने सीट-बंटवारे पर चर्चा की. बातचीत बहुत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है. हम एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं और गठबंधन जरूर होगा. हम बहुत जल्द अगली बैठक करेंगे और समझौते को जल्द अंतिम रूप देंगे. गठबंधन की घोषणा जल्द:आराधना