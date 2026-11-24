सपा और कांग्रेस में सीट बंटवारे का मंथन, 403 में से आधी से ज्यादा सीटों पर चर्चा
अभी दो बैठक और, दोनों दल को समझौते की उम्मीद
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 7:55 PM IST
नई दिल्ली: लगातार दूसरे दिन कांग्रेस और SP ने आगामी चुनावों के लिए सीट-बंटवारे पर चर्चा की. यह बैठक दिल्ली में 17, तीन मूर्ति मार्ग स्थित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी के आवास पर हुई. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेंद्र पाल गौतम ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 2027 के आगामी चुनावों के लिए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने 403 विधानसभा सीटों में से आधी से ज्यादा सीटों पर सीट-बंटवारे को लेकर विस्तार से चर्चा की है. हालांकि, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए सीट-बंटवारे पर अभी तक कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ है.
सब कुछ सकारात्मक रहा है और जल्द ही हम अपने गठबंधन (एलायंस) की आधिकारिक घोषणा करेंगे..! https://t.co/CiKkRcRoeF— (समण) Rajendra Pal Gautam (@AdvRajendraPal) November 24, 2026
हर सीट पर अलग-अलग चर्चा
कांग्रेस और SP के प्रमुख नेताओं ने सीट-बंटवारे पर विस्तार से चर्चा की. कांग्रेस की ओर से पार्टी के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा और सांसद इमरान मसूद शामिल थे, जबकि SP की ओर से राम गोपाल यादव, अवधेश प्रसाद और राजीव राय जैसे वरिष्ठ नेता मौजूद थे. साढ़े 3 घंटे से अधिक समय तक चली इस बैठक में, दोनों पार्टियों के नेताओं ने अपने-अपने विचार रखे और हर सीट को लेकर अलग-अलग चर्चा की गई.
सकारात्मक दिशा में बातचीत: राजेंद्र
मीडिया से बात करते हुए, कांग्रेस के UP प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने स्पष्ट रूप से कहा कि सीट-बंटवारे पर बातचीत बहुत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है और अगली बैठक जल्द ही होगी.उन्होंने कहा, आज हमने सीट-बंटवारे पर चर्चा की. बातचीत बहुत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है. हम एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं और गठबंधन जरूर होगा. हम बहुत जल्द अगली बैठक करेंगे और समझौते को जल्द अंतिम रूप देंगे.
गठबंधन की घोषणा जल्द:आराधना
UP कांग्रेस प्रमुख आराधना मिश्रा ने बताया कि हर सीट पर अलग-अलग चर्चा हुई और यह काफी सार्थक रही. उन्होंने कहा, आज हर सीट पर अलग-अलग चर्चा हुई. यह बातचीत बहुत सार्थक और सकारात्मक रही है. इन सकारात्मक चर्चाओं के जरिए हम अपने गठबंधन को मजबूती से आगे बढ़ाएंगे. हम बहुत जल्द गठबंधन की घोषणा करेंगे और चुनाव की तैयारियों में जुट जाएंगे.जब उनसे SP द्वारा 26 सीटें देने के बारे में पूछा गया, तो मिश्रा ने साफ तौर पर कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है.
सपा ने की 26 सीट की पेशकश
वरिष्ठ सपा नेता रामगोपाल यादव ने बैठक के बाद कहा कि हमने हर सीट पर अलग-अलग चर्चा की. बातचीत बहुत सकारात्मक माहौल में हुई. हालांकि, 403 सीट बहुत बड़ी संख्या हैं, इसलिए आज चर्चा पूरी नहीं हो सकी.उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों दलों के बीच अगली दो बैठकों में समझौता हो जाएगा. हालांकि आज की बैठक से पहले, यादव ने पत्रकारों को बताया कि सपा ने कांग्रेस को आगामी चुनावों में लड़ने के लिए 26 सीटों की पेशकश की है.
बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनावों में, सपा और कांग्रेस के गठबंधन ने 80 संसदीय सीटों में से 43 सीटें जीतीं. इनमें से सपा ने 37 और कांग्रेस ने 6 लोकसभा सीटें जीती थीं. उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनावों में, सपा और कांग्रेस ने अलग-अलग चुनाव लड़ा था. तब सपा ने 111 सीटें जीती थीं, जबकि कांग्रेस को केवल 2 सीटें मिली थीं. अब इस बार कांग्रेस को दावेदारी के मुताबिक सीट मिलती है या फिर उसके हाथ खाली रहते हैं, बातचीत के नतीजों पर सब कुछ निर्भर करता है.
ये भी पढ़ें: सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने गुरुद्वारे में माथा टेका; बोले- "जीतने के लिए एलायंस होता है"