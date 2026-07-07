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राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में कांग्रेस का सद्बुद्धि पदयात्रा, चोरों को जेल भेजने की मांग

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में मंगलवार को श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के विरोध में कांग्रेस पार्टी के द्वारा सद्बुद्धि पदयात्रा निकाली गई. लखनऊ शहर अध्यक्ष अमित श्रीवास्तव, शहजाद आलम के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट चौराहा से बेगम हजरत महल पार्क तक, कांग्रेस नेताओं ने सद्बुद्धि पदयात्रा निकालकर सरकार पर हमला बोला.

वहीं, बरेली में श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी के खिलाफ कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया, जिलाध्यक्ष असफाक सकलेनी के नेतृत्व में गांधी मूर्ति, चौकी चौराहा से सिविल लाइंस स्थित हनुमान मंदिर तक पदयात्रा निकाली गई. इस दौरान असफाक सकलेनी ने कहा कि आस्था से जुड़े मामलों में पारदर्शिता बेहद जरूरी है, चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि देश और दुनिया में सही संदेश जाए.



सद्बुद्धि पदयात्रा में लखनऊ शहर अध्यक्ष अमित श्रीवास्तव, शहजाद आलम, रुद्रदमन सिंह बबलू , दीपक सिंह, शिव पांडेय, शैलेंद्र दीक्षित, राजेंद्र पांडेय समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए. इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने एक स्वर में कहा कि अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना शर्मनाक है. ये घटना हिंदू धर्म के लिए और भी शर्मसार करने वाली है.



इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व विधान परिषद सदस्य दीपक सिंह ने चढ़ावा चोरी को लेकर कहा कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश-विदेश में भी राम मंदिर का महत्व है. लोग भगवान राम में आस्था रखते हैं. यही कारण है कि जब मंदिर बना तो हिंदू धर्म के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था.

देश-विदेश से बड़ी संख्या में लोगों ने भगवान राम में आस्था जताते हुए, सोने, चांदी के साथ करोड़ों रुपए दान दिए, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि भगवान के नाम पर दिया गया दान चंदा चोर चुरा लेंगे.