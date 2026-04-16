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कांग्रेस आरटीआई विभाग के चेयरमैन पुष्पेन्द्र बोले: कांग्रेसी खोलेंगे सरकार के भ्रष्टाचार की पोल

कांग्रेसी खोलेंगे सरकार के भ्रष्टाचार की पोल. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर सूचना का अधिकार विभाग के नवनियुक्त जिला/शहर चेयरमैन का मनोनयन पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया. उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय और सूचना का अधिकार विभाग के प्रदेश चेयरमैन पुष्पेन्द्र श्रीवास्तव की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित हुआ. इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने नव नियुक्त जिला/शहर चेयरमैन को बधाई देते हुए उन्हें उनके दायित्वों से अवगत कराया. उन्होंने पदाधिकारियों को पार्टी की नीतियों और विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने के लिए निर्देशित किया. प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि कांग्रेस की यूपीए-1 की मनमोहन सरकार ने वर्ष 2005 में आम जनमानस को सरकार से जानकारी प्राप्त करने और भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए एक अधिकार के रूप में आरटीआई कानून बनाया था जिसे मोदी सरकार ने अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए कमजोर कर दिया है. सूचना के अधिकार के कार्यकर्ताओं को फर्जी मुकदमों में फसाया जा रहा है जिससे सरकार का भ्रष्टाचार उजागर न हो सके. कहा कि केवल कांग्रेस पार्टी और उसके कार्यकर्ता ही सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं. कांग्रेस लोकतांत्रिक मूल्यों को मानने वाली पार्टी है जनता ने सुचिता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ही सूचना का अधिकार कानून बनाया था. सरकार भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए हर हथकंडे अपना रही है. आप सूचना के अधिकार विभाग के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं पर यह जिम्मेदारी है कि सरकार के इन हथकंडों को जनता के बीच जाकर उजागर करें. इसके साथ ही सूचना का अधिकार कैसे प्राप्त करना है इसकी जानकारी भी जनता को देने का कार्य करें.