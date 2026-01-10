मनरेगा बचाओ संग्राम : जिला मुख्यालयों में कांग्रेस की हुंकार, केंद्र और राज्य सरकार को घेरा
छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने जिला मुख्यालयों में मनरेगा बचाओ संग्राम को लेकर प्रेसवार्ता ली.कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर गरीबों का हक मारने का आरोप लगाया.
कवर्धा/ बेमेतरा/ कोरिया/ एमसीबी- देश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को ग्रामीण गरीबों के लिए रोजगार की गारंटी और आजीविका का मजबूत आधार माना जाता रहा है.केंद्र सरकार ने हाल ही में मनरेगा का नाम बदलकर “VB G RAM G– विकसित भारत गारंटी एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण)” किया है. मनरेगा का नाम बदलने के साथ ही इसके नियमों में भी संशोधन किया गया है.नए नियमों को लेकर अब कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ में मोर्चा खोला है. छत्तीसगढ़ के जिला मुख्यालयों में कांग्रेस ने मनरेगा के नियमों को लेकर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया.
कवर्धा में पूर्व मंत्री रुद्र कुमार ने ली प्रेस कॉन्फ्रेंस
गुरु रुद्र कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार मनरेगा जैसे ऐतिहासिक कानून को धीरे-धीरे खत्म करने की साजिश कर रही है, ताकि गरीबों से रोजगार की गारंटी छीनी जा सके. मनरेगा केवल एक योजना नहीं, बल्कि ग्रामीण गरीबों के लिए जीवन रेखा है. इस कानून के माध्यम से लाखों परिवारों को वर्ष में न्यूनतम 100 दिन का रोजगार मिलता रहा है.नाम परिवर्तन के बहाने सरकार मनरेगा की मूल भावना को कमजोर कर रही है और इसे कानून से हटाकर महज एक सरकारी योजना के रूप में सीमित करना चाहती है.
भाजपा सरकार ग्राम पंचायतों के अधिकारों को लगातार कमजोर कर रही है और निर्णय प्रक्रिया को केंद्रीकृत किया जा रहा है, जिससे स्थानीय स्वशासन व्यवस्था प्रभावित हो रही है. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, विकास और पारदर्शिता पर प्रतिकूल असर पड़ेगा- गुरु रुद्रकुमार, पूर्व मंत्री
गुरु रुद्रकुमार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मनरेगा कानून में किसी भी प्रकार के बदलाव को स्वीकार नहीं करेगी.यदि केंद्र सरकार ने इस कानून से छेड़छाड़ की, तो कांग्रेस देशभर में आंदोलन, धरना-प्रदर्शन और जनजागरण अभियान चलाएगी.
बेमेतरा में अनिला भेड़िया ने केंद्र को घेरा
बेमेतरा में अनिला भेड़िया ने कहा कि यूपीए सरकार के दौरान गरीबों की आर्थिक रूप से मजबूत करने एवं उनके पलायन को रोकने के लिए मनरेगा योजना लागू किया गया था. अभी मोदी सरकार ने इसमें परिवर्तन किया है इसलिए पूरे देश ने कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. रविवार को उपवास का कार्यक्रम रखा गया है. उसके बाद हम हर पंचायत में जाकर इस नियम और कानून के बारे में जनता को बताएंगे.
जब मनरेगा योजना आई थी तो लोगों का पलायन कम हो गया था. जो नियम बना था उसे बदलकर खत्म किया जा रहा है. अब सरकार अपनी मर्जी से काम देगी कौन से गांव में काम देना है और किसमें नहीं देना है सरकार तय करेगी. यदि सरकार अपने पुराने 3 किसान कानून बिल को वापस ली है तो इसे भी वापस लेगी, इससे मजदूरों के पलायन को रोका जा सकता है- अनिला भेड़िया, जिला प्रभारी, मनरेगा बचाओ संग्राम
कोरिया और एमसीबी में भी कांग्रेस नेताओं ने ली प्रेस वार्ता
“मनरेगा बचाओ संग्राम” अभियान के तहत शुक्रवार को जिले के बैकुंठपुर और मनेंद्रगढ़ में एक साथ बैठकों और प्रेसवार्ताओं का दौर चला इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोलते हुए मनरेगा को कमजोर करने के आरोप लगाए. कांग्रेस ने कहा कि इससे ग्रामीण, गरीबों और मजदूरों के जीवन पर सीधा असर पड़ रहा है.
मनरेगा के तहत काम के दिन घटाए जा रहे हैं, मजदूरी का भुगतान समय पर नहीं हो रहा और बजट में कटौती कर गरीबों का हक छीना जा रहा है. इससे गांवों में बेरोजगारी बढ़ रही है और लोग पलायन को मजबूर हो रहे हैं. यदि मनरेगा को मजबूत नहीं किया गया तो कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगी - गुलाब कमरो, पूर्व विधायक
26 फरवरी तक चरणबद्ध तरीके से चलेगा विरोध प्रदर्शन
आपको बता दें कि मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान 10 जनवरी से से शुरू होकर 26 फरवरी तक चलेगा. आंदोलन के दूसरे चरण में 11 जनवरी को कांग्रेस कार्यकर्ता जिला मुख्यालयों और प्रमुख स्थलों पर महात्मा गांधी या डॉ. बी.आर. आंबेडकर की प्रतिमा के सामने एक दिवसीय उपवास रखकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे. इसके बाद ग्राम पंचायतों में जाकर लोगों को इसके बदलाव से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी दी जाएगी.
