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Nikay Chunav Results : बीकानेर में 10 साल बाद कांग्रेस का कमबैक, कल्ला बोले- जनता ने 'ट्रिपल इंजन' के दावे को नकारा

महापौर के चयन पर बोले- आलाकमान का फैसला सर्वोपरि: महापौर के चेहरे को लेकर पूछे गए सवाल पर बीडी कल्ला ने कहा कि कांग्रेस के सभी पार्षद मिलकर महापौर का चयन करेंगे. इस मामले में पार्टी आलाकमान का निर्णय सर्वोपरि होगा. कांग्रेस के सामने अब बहुमत मिलने के बाद संगठन में एकजुटता बनाए रखने की भी चुनौती है. महापौर पद के लिए कई दावेदारों के नाम चर्चा में होने से आने वाले दिनों में बीकानेर की राजनीति में गतिविधियां और तेज होने की संभावना है.

चुनाव परिणामों ने स्पष्ट कर दिया है कि जनता ने इन मुद्दों को गंभीरता से लिया और भाजपा के दावों के बजाय कांग्रेस पर भरोसा जताया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को मिला स्पष्ट बहुमत जनता के विश्वास का परिणाम है. अब पार्टी की जिम्मेदारी और बढ़ गई है. नगर निगम में कांग्रेस पार्षद मिलकर शहर के विकास को प्राथमिकता देंगे.

बीडी कल्ला बोले- जनता ने 'ट्रिपल इंजन' के दावे को नकारा: नगर निगम चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद पूर्व मंत्री डॉ. बीडी कल्ला ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में शहर में 'ट्रिपल इंजन' सरकार के जो दावे किए गए थे, उन्हें जनता ने पूरी तरह नकार दिया है. कल्ला ने कहा कि शहर की जनता लंबे समय से सीवरेज, सड़क, नाली, सफाई और अन्य बुनियादी समस्याओं से जूझ रही थी.

10 वार्डों में निर्दलीय और एक वार्ड में आरएलपी प्रत्याशी ने जीत हासिल की. निर्विरोध सीट मिलाकर भाजपा के पास कुल 27 पार्षद हो गए हैं. स्पष्ट बहुमत के बाद अब सबकी नजर महापौर के चेहरे पर है. पार्टी नेताओं का कहना है कि पार्षदों की राय और आलाकमान की सहमति से ही महापौर का नाम तय किया जाएगा.

बीकानेर: नगर निगम चुनाव के नतीजों ने शहर की सियासत में बड़ा उलटफेर कर दिया है. करीब 10 साल बाद कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है. 80 वार्डों वाले नगर निगम में एक वार्ड में भाजपा प्रत्याशी पहले ही निर्विरोध जीत चुका था. बाकी 79 वार्डों में हुए मतदान में कांग्रेस ने 42 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि भाजपा को 26 सीटें मिलीं.

यशपाल गहलोत बोले- आम जनता में कांग्रेस के प्रति विश्वास: शहर कांग्रेस अध्यक्ष यशपाल गहलोत ने भी कांग्रेस की जीत को आम जनता के विश्वास की जीत बताया. उन्होंने कहा कि चुनाव परिणामों से साफ है कि शहर की जनता ने कांग्रेस पर भरोसा जताया है. टिकट वितरण के दौरान सामने आए विवाद और जिला अध्यक्ष के साथ हुई मारपीट के मामले में कांग्रेस में खींचतान के सवाल पर गहलोत ने किसी भी तरह के मतभेद से इनकार किया. कांग्रेस एकजुट है और सभी नेता सामूहिक रूप से निर्णय लेते हैं. गहलोत ने कहा कि पार्टी में हर फैसला सामूहिक रूप से लिया जाएगा और महापौर का फैसला भी सभी की सहमति से होगा.

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कांग्रेस को 42, भाजपा को 27 सीटें: नगर निगम के कुल 80 वार्डों में से वार्ड संख्या 69 में भाजपा प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुआ था. यहां कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन पत्र खारिज हो गया था. इसके बाद 79 वार्डों में मतदान हुआ. इस तरह भाजपा की कुल संख्या 27 पार्षदों की हो गई, जबकि कांग्रेस 42 पार्षदों के साथ स्पष्ट बहुमत में है. बहुमत के लिए 41 पार्षद जरूरी थे. ऐसे में कांग्रेस ने बहुमत के आंकड़े से एक सीट अधिक हासिल की है.

कांग्रेस में महापौर पद के लिए कई नाम चर्चा में: बहुमत मिलने के बाद अब कांग्रेस में महापौर पद के संभावित चेहरों पर चर्चा शुरू हो गई है. पार्टी में पूर्व मंत्री डॉ. बीडी कल्ला के भतीजे अनिल कल्ला का नाम प्रमुखता से सामने आ रहा है. अनिल कल्ला ने नगर निगम के सबसे चर्चित वार्डों में शामिल वार्ड 73 से बड़े अंतर से जीत दर्ज की है. इसके अलावा पूर्व महापौर मकसूद अहमद, दिलीप बांठिया, नवरतन डागा, अश्विनी मिड्ढा और धर्मवीर नाहटा के नाम भी महापौर पद के संभावित दावेदारों के रूप में चर्चा में हैं.हालांकि अंतिम फैसला पार्टी नेतृत्व और निर्वाचित पार्षदों की राय के बाद ही होगा.

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भाजपा के लिए बड़ा राजनीतिक झटका: बीकानेर नगर निगम में कांग्रेस की 42 सीटों पर जीत भाजपा के लिए बड़ा राजनीतिक झटका मानी जा रही है. चुनाव से पहले भाजपा ने शहर में ट्रिपल इंजन सरकार और विकास के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था, लेकिन नतीजों ने इस दावे को बड़ा झटका दिया है. वहीं, कांग्रेस ने सीवरेज, सड़क, नाली, सफाई और शहर की बुनियादी सुविधाओं को चुनावी मुद्दा बनाया था. नतीजों के बाद कांग्रेस इन्हीं मुद्दों को जनता के भरोसे की वजह बता रही है. अब निगाहें कांग्रेस के महापौर चयन पर टिकी हैं. स्पष्ट बहुमत के बावजूद महापौर पद के लिए कई दावेदार होने से आने वाले दिनों में पार्टी के भीतर बैठकों और राजनीतिक गतिविधियों का दौर तेज होने की संभावना है.

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