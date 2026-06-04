ETV Bharat / state

कांग्रेस ने राजस्थान से नीरज डांगी को फिर बनाया राज्यसभा उम्मीदवार, 8 जून को दाखिल करेंगे नामांकन

नीरज डांगी को राजनीतिक विरासत में मिली है. उनके पिता दिनेश राय डांगी भी देसूरी से लगातार छह बार विधायक रहे हैं.

Congress's Rajya Sabha candidate Neeraj Dangi
कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार नीरज डांगी (Courtesy - Neeraj Dangi X handle)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 4, 2026 at 11:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) ने एक बार फिर राजस्थान से नीरज डांगी को राज्यसभा उम्मीदवार बनाकर सबको चौंका दिया है. नीरज डांगी का कार्यकाल 21 जून, 2026 को समाप्त हो रहा था. पार्टी ने एक बार फिर दलित चेहरे के तौर पर उन पर भरोसा जताया है. वहीं दोबारा राज्यसभा का उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर नीरज डांगी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सहित पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का आभार जताया है.

8 जून को करेंगे नामांकन दाखिल: वहीं नीरज डांगी को राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर पार्टी की सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं हैं. पार्टी नेताओं का मानना है कि एक बार फिर दलित कार्ड के चलते उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है जिसका फायदा पार्टी आगामी निकाय पंचायत चुनाव में ले सके. इधर, कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार बनाए गए नीरज डांगी 8 जून को विधानसभा में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ नामांकन दाखिल करेंगे. हालांकि संख्या बल के हिसाब से नीरज डांगी की जीत सुनिश्चित है. संख्या बल के हिसाब से दो सीट बीजेपी और एक सीट कांग्रेस से खाते में जाएगी.

पढ़ें: राज्यसभा चुनाव : सतीश पूनिया और अलका गुर्जर भाजपा के उम्मीदवार घोषित

खड़गे से नजदीकी का मिला फायदा: वहीं पार्टी नेताओं का कहना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे से नीरज डांगी की नजदीकी भी उनके काम आई है. चर्चा है कि नीरज डांगी को दोबारा राज्यसभा उम्मीदवार बनवाए जाने में खड़गे की भी बड़ी भूमिका रही है.

पवन खेड़ा को कर्नाटक से बनाया उम्मीदवार: वहीं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया विभाग के प्रमुख और असम विधानसभा चुनाव में बयानबाजी को लेकर विवादों में रहे पवन खेड़ा को इस बार पार्टी ने मौका दिया है. उन्हें कर्नाटक से राज्यसभा उम्मीदवार बनाया गया है. इसके अलावा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और मंसूर अली खान भी राज्यसभा उम्मीदवार बनाए गए हैं. हालांकि पवन खेड़ा मूल रूप से उदयपुर के रहने वाले हैं. ऐसे में चर्चा चल रही थी कि पवन खेड़ा को राजस्थान से राज्यसभा उम्मीदवार बनाया जा सकता है, लेकिन पार्टी ने उन्हें कर्नाटक से उम्मीदवार बनाया है. संख्या बल के हिसाब से कांग्रेस के तीनों ही प्रत्याशी राज्यसभा पहुंच जाएंगे.

पढ़ें: बेनीवाल के नोटिस पर बोले राठौड़ - राजनीति में गिरावट नहीं आनी चाहिए, राज्यसभा चुनाव पर दिए ये संकेत

पिता दिनेश डांगी भी रहे मंत्री: वहीं नीरज डांगी को राजनीतिक विरासत में मिली है. उनके पिता दिनेश राय डांगी भी देसूरी से लगातार छह बार विधायक रहे हैं. वे 1962, 1967, 1972, 1977, 1980 और 1985 में कांग्रेस के विधायक रहे और मंत्री रहे. नीरज डांगी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत युवा कांग्रेस से की थी. नीरज डांगी 2004 से लेकर 2009 तक युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष रहे. उन्होंने 2004 में देसूरी से चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए. उसके बाद 2008 में रेवदर से चुनाव लड़ा, वहां भी उन्हें हार मिली. फिर 2018 में भी लगातार तीसरी बार उन्हें रेवदर से हार का सामना करना पड़ा. इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से नजदीकी के चलते साल 2020 में उन्हें राज्यसभा का उम्मीदवार बनाकर उच्च सदन में भेजा गया था.

TAGGED:

RAJASTHAN CONGRESS RAJYA SABHA
NEERAJ DANGI FOR RAJYA SABHA
राज्यसभा चुनाव 2026
RAJYA SABHA ELECTION 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.