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हरियाणा निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणापत्र जारी, जनता के लिए वादों की भरमार

चंडीगढ़ : हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री तथा नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आगामी निकाय चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी का घोषणापत्र जारी कर दिया है. प्रदेश कांग्रेस कार्यालय,सेक्टर 9-B में इसे जारी किया गया है. इस मौके पर स्थानीय निकाय चुनाव घोषणापत्र समिति की अध्यक्षा एवं विधायक गीता भुक्कल भी मौजूद थी.

मेनिफेस्टो कमेटी की चेयरपर्सन गीता भुक्कल ने घोषणा पत्र के सभी वादों की जानकारी देते हुए बताया कि "नगर निकाय चुनाव-2026 के कांग्रेस का ये घोषणा पत्र स्थानीय मुद्दों, समस्याओं व उनके समाधान पर आधारित है. 11 साल से भाजपा की सरकार के शासन में हरियाणा में वे मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाईं, जिनके वायदे करके भाजपा सत्ता में आई थी. नगर निकायों पर भी भाजपा काबिज रही, लेकिन उसने तस्वीर बदलने की बजाय, इसे भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया. कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र के माध्यम से हरियाणा की जनता से ये वायदा करती है कि हरियाणा के शहरों में बेहतर सुविधाएं देकर शहरों की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम किया जाएगा. हर समस्या का तय समय में समाधान करने का प्रयास किया जाएगा. शहरों को "ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी' यानी प्रदूषण मुक्त शहर बनाने का वायदा किया गया है."

"इसके अलावा ग्रीन बेल्ट व पार्कों का सौंदर्यीकरण करके लाइटों का प्रबंध किया जाएगा. शहर के सभी चौक-चौराहों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा व सड़कों को गड्ढा मुक्त करके बेहतर बनाया जाएगा. नगर निगम एवं नगर परिषद को "भ्रष्टाचार युक्त" से "भ्रष्टाचार मुक्त "बनाने का संकल्प है. जनता को अपराध से मुक्ति दिलवाने के लिए शहर, मण्डी, सभी मार्केट, चौराहे, पार्कों, बस अड्डों व रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएँगे जहाँ यह सुविधा पहले से उपलब्ध है वहाँ उसे और बेहतर बनाया जाएगा. शहरों को स्वच्छ व प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना का वायदा भी किया गया है. शहरों को गंदगी मुक्त करके स्वच्छता की स्थायी सौगात दी जाएगी. कचरा डंपिंग ग्राउंड की समस्या को स्थायी रुप से खत्म किया जाएगा एवं रिहाइशी इलाकों से दूर कचरा प्रसंस्करण इकाइयाँ (Garbage Processing Unit) लगाई जाएँगी. हर घर से कूड़ा लेने (Door to Door Waste Collection) की प्रक्रिया को दुरुस्त किया जाएगा. इसके अतिरिक्त कचरा उठाने का समय निर्धारित किया जाएगा व देरी होने पर जिम्मेदारी तय की जाएगी. सफाई कर्मचारियों के रिक्त पड़े पदों की तुरंत प्रभाव से भर्ती की जाएगी. सफाई कर्मचारियों की माँगों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा. ठोस कचरा प्रबंधन की उचित व्यवस्था की जाएगी. शहर में होने वाले जलभराव का स्थायी समाधान किया जाएगा. जल निकासी के लिए पुराने नालों को साफ व पक्का किया जाएगा. पुराने पाइपलाईन सिस्टम का पूरी तरह नवीनीकरण किया जाएगा. हर कॉलोनी में पेयजल, सीवरेज व जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त होगी व इसके अतिरिक्त शहर के सभी इलाकों में वर्षा के पानी की निकासी का स्थायी समाधान किया जाएगा. शहर में जगह-जगह पीने हेतु स्वच्छ पानी के लिए वाटर कूलर / आर.ओ. लगाए जाएँगे. टूटी हुई सभी सड़कों की आवश्यकता अनुसार मरम्मत करवाई जाएंगी व नई सड़कों का निर्माण करवाया जाएगा. शहर की सभी गलियों को पक्का किया जाएगा और पहले से पक्की गलियों की जरुरत अनुसार मरम्मत भी करवाई जाएगी.