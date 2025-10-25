कांग्रेस ने अंता उपचुनाव के लिए प्रभारियों की सूची जारी की, पूर्व मंत्री चांदना समेत कई नेताओं को जिम्मेदारी
कांग्रेस ने अंता उपचुनाव के लिए 21 प्रभारियों की सूची जारी की है. पूर्व मंत्री अशोक चांदना और विधायक सीएल प्रेमी को प्रभारी बनाया है.
Published : October 25, 2025 at 8:09 PM IST
बारां: जिले की अंता विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रदेश कांग्रेस ने शनिवार को प्रचार-प्रसार के लिए 21 प्रभारियों एवं सह-प्रभारियों की सूची जारी की है. सूची के अनुसार पूर्व मंत्री एवं विधायक अशोक चादना, विधायक सी.एल. प्रेमी और बूंदी के कांग्रेस जिलाध्यक्ष को चुनाव प्रभारी बनाया गया है.
डोटासरा के निर्देशानुसार यह सूची जारी की गई. कांग्रेस ने पूरे विधानसभा क्षेत्र के प्रभारियों व सह प्रभारी तो बनाए ही हैं. इसके अलावा विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले नगरपालिका क्षेत्र और मंडलवार भी प्रभारी नियुक्त किए हैं.
कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष @GovindDotasra जी ने अंता विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए निम्नलिखित प्रभारी एवं सह प्रभारी नियुक्त किए हैं। pic.twitter.com/AA1JUJtfZT— Rajasthan PCC (@INCRajasthan) October 25, 2025
सूची के अनुसार प्रदेश कांग्रेस महासचिव पुष्पेन्द्र भारद्वाज को मांगरोल नगर पालिका की जिम्मेदारी सौंपी है, जबकि पूर्व विधायक पानाचन्द मेघवाल अंता नगर पालिका का प्रभारी बनाया गया है. अन्य प्रभारियों में क्रांति तिवाड़ी को सीसवाली नगर पालिका, सुधीन्द्र मूण्ड को निपानिया बामला मण्डल और नेमीचन्द मीणा को अकलेरा की जिम्मेदारी मिली. गिर्राज नागर और सत्येश शर्मा को बूंदी कोयला मण्डल का प्रभार दिया गया. इसी प्रकार ओम नारायणीवाल को बोहत मण्डल, जबकि दुर्गाशंकर मीणा को गणेशगंज और शिवराज गुंजल को बमोरी कलां मण्डल की जिम्मेदारी सौंपी गई.
सूची के अनुसार एडवोकेट महावीर मीणा को सीसवाली मण्डल और प्रवीण व्यास को पलायथा मण्डल का प्रभारी बनाया गया. भैरू सिंह परिहार और बृजेश शर्मा नीटू को भी पलायथा मंडल की जिम्मेदारी दी गई है. कुल 21 नेताओं को विभिन्न क्षेत्रों की चुनावी जिम्मेदारी सौंपी गई है.