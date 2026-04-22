पंचकूला नगर निगम के पार्षद उम्मीदवारों की सूची कांग्रेस ने की जारी, 3 वार्डों के प्रत्याशियों के नाम पेंडिंग
कांग्रेस ने पंचकूला नगर निगम के पार्षद उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है. हालांकि 3 वार्डों के प्रत्याशियों के नाम नहीं बताए गए हैं.
Published : April 22, 2026 at 11:05 PM IST
चंडीगढ़ : हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने पंचकूला नगर निगम के पार्षद उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है. हालांकि 3 वार्डों के प्रत्याशियों के नामों को होल्ड पर रखा गया है. इससे पहले मंगलवार को अंबाला के पार्षद उम्मीदवारों की लिस्ट आई थी.
वार्ड नंबर 1 से 10 तक ये प्रत्याशी : पंचकूला नगर निगम के पार्षद उम्मीदवारों की सूची के मुताबिक शहर के वार्ड नंबर 1 से पायल सोढ़ी को प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि वार्ड नंबर 2 के प्रत्याशी का नाम होल्ड पर रखा गया है. वहीं वार्ड नंबर 3 से रजनीश सिंगला को कैंडिडेट बनाया गया है. वार्ड नंबर 4 से राजीव चौधरी को प्रत्याशी बनाया गया है. वार्ड नंबर 5 से विजय शर्मा को प्रत्याशी बनाया गया है. वहीं वार्ड नंबर 6 से दर्शन लाल को प्रत्याशी बनाया गया है. वार्ड नंबर 7 से पंकज बाल्मिकी को प्रत्याशी बनाया गया है. वार्ड नंबर 8 से उषा रानी को कैंडिडेट बनाया गया है. वार्ड नंबर 9 से सुरिंदर सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है. जबकि वार्ड नंबर 10 से बलजीत सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है.
वार्ड नंबर 11 से 20 तक ये प्रत्याशी : इसके अलावा वार्ड नंबर 11 से अंजू सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है. वार्ड नंबर 12 से जगजीत सोही को प्रत्याशी बनाया गया है, वहीं वार्ड नंबर 13 से अक्षयदीप चौधरी को प्रत्याशी बनाया गया है. वार्ड नंबर 14 में प्रत्याशी के नाम की घोषणा ना करते हुए इसे होल्ड पर रखा गया है. वहीं वार्ड नंबर 15 से सरस्वती देवी को प्रत्याशी बनाया गया है. जबकि वार्ड नंबर 16 में प्रत्याशी का नाम पेंडिंग रखा गया है. पंचकूला के वार्ड नंबर 17 से मुकेश सिरसवाल को प्रत्याशी बनाया गया है. वार्ड नंबर 18 से अमनदीप कौर को प्रत्याशी बनाया गया है. वार्ड नंबर 19 से नजमा को कैंडिडेट बनाया गया है, जबकि वार्ड नंबर 20 से विकास राणा को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है.
AAP ने पंचकूला के लिए उतारे उम्मीदवार : वहीं आम आदमी पार्टी ने पंचकूला नगर निगम चुनाव में ग्यारह उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं.
सफाई, शिक्षा और स्वास्थ्य—अब यही होगी नगर निगमों की पहचान! 🏥🏫— Dr Sushil Gupta (@DrSushilKrGupta) April 22, 2026
हरियाणा नगर निगम चुनाव हेतु @AAPHaryana द्वारा पंचकूला नगर निगम के 11 उम्मीदवारों की सूची घोषित की है। सभी उम्मीदवारों को शुभकामनाएँ। हरियाणा की जनता अब 'काम की राजनीति' को चुनने के लिए तैयार है।
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