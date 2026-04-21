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अंबाला में कांग्रेस ने मारी बाज़ी, बीजेपी से पहले जारी की पार्षद उम्मीदवारों की सूची

हरियाणा के अंबाला में कांग्रेस ने बीजेपी से पहले नगर निगम चुनाव के लिए पार्टी के पार्षद उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है.

Congress releases list of councillor candidates for Ambala Municipal Corporation elections
अंबाला नगर निगम चुनाव के लिए पार्टी के पार्षद उम्मीदवारों की सूची (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 21, 2026 at 7:51 PM IST

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Updated : April 21, 2026 at 8:11 PM IST

2 Min Read
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अंबाला : हरियाणा में कांग्रेस ने बीजेपी से पहले बाज़ी मारते हुए अंबाला नगर निगम चुनाव के लिए पार्टी के पार्षद उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है. कांग्रेस इससे पहले अंबाला से कुलविंदर कौर, सोनीपत से कमल दीवान और सुधा भारद्वाज को पंचकूला से अपना मेयर उम्मीदवार भी घोषित कर चुकी है.

कांग्रेस ने मारी बाज़ी, बीजेपी पिछड़ी : हरियाणा में कांग्रेस जहां धड़-धड़ाते हुए एक के बाद एक लिस्ट जारी करती जा रही है, वहीं बीजेपी बुरी तरह पिछड़ती हुई नज़र आ रही है. अब तक बीजेपी की ओर से लिस्ट सामने नहीं आ पाई है, जबकि कांग्रेस एक के बाद एक लिस्ट लगातार जारी कर रही है.

अंबाला कांग्रेस के पार्षद उम्मीदवारों की लिस्ट : अंबाला नगर निगम के लिए जारी की गई लिस्ट के मुताबिक अंबाला के वार्ड नंबर 1 से सतविंदर सिंह, वार्ड नंबर 2 से रजविंदर कौर को प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि वार्ड नंबर 3 से संजीव शर्मा को अपना कैंडिडेट कांग्रेस ने बनाया है. वार्ड नंबर 4 से अशोक सोनी, वार्ड नंबर 5 से अमनप्रीत सिंह, वार्ड नंबर 6 से दिशा सहगल, वार्ड नंबर 7 से विक्रमजीत तंवर, वार्ड नंबर 8 से गुंजीत कौर, वार्ड नंबर 9 से मेघा गोयल, वार्ड नंबर 10 से रजिंदर कौर, वार्ड नंबर 11 से अनुराधा, वार्ड नंबर 12 से मिथुन वर्मा, वार्ड नंबर 13 से प्रदीप चावला, वार्ड नंबर 14 से पूनम देवी, वार्ड नंबर 15 से विक्की राणा, वार्ड नंबर 16 से रविंदर कौर, वार्ड नंबर 17 से प्रवीण चावला, वार्ड नंबर 18 से हरमिंदर सिंह, वार्ड नंबर 19 से सचिन पूनिया, वार्ड नंबर 20 से मंजीत देवी को टिकट दिया गया है.

Congress releases list of councillor candidates for Ambala Municipal Corporation elections
अंबाला नगर निगम चुनाव के लिए पार्टी के पार्षद उम्मीदवारों की सूची (Etv Bharat)
Last Updated : April 21, 2026 at 8:11 PM IST

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