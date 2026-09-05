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अजमेर नगर निगम चुनाव: कांग्रेस ने विकास के लिए 15 संकल्प, बोले- भाजपा की हवा खराब इसलिए आ रहे सीएम

अजमेर में निकाय चुनाव का घोषणा पत्र जारी करते कांग्रेस नेता ( ETV Bharat Ajmer )