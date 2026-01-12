ETV Bharat / state

मालवीय के बाद कई और नेता 'घर वापसी' की कतार में, अनुशासन समिति के पास पहुंची दरख्वास्त

कांग्रेस में कई नेताओं की 'घर वापसी' का मामला अनुशासन समिति के पास लंबित. अमीन खान और मेवाराम जैन की हो चुकी है वापसी.

जयपुर पीसीसी मुख्यालय (ETV Bharat Jaipur)
Published : January 12, 2026 at 5:07 PM IST

जयपुर: चार बार विधायक और एक बार सांसद रहे दिग्गज आदिवासी नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय के अचानक भाजपा छोड़कर कांग्रेस में 'घर वापसी' की चर्चा ने राजस्थान की सियासत को गरमा दिया है. खुद महेंद्रजीत सिंह मालवीया ने कांग्रेस में होने की बात कही थी तो वहीं पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी स्वीकार किया था कि महेंद्रजीत सिंह मालवीया ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस में घर वापसी के लिए प्रार्थना पत्र दिया है, जिस पर अनुशासन समिति विचार करेगी.

इधर महेंद्रजीत सिंह मालवीय के बाद करीब आधा दर्जन नेता भी ऐसे हैं जो घर वापसी की कतार में लगे हुए हैं, जिनका मामला अनुशासन समिति में लंबित है. अब इस मामले को लेकर जल्द ही अनुशासन समिति की बैठक होगी. इसके बाद समिति अपनी अनुशंसा करके रिपोर्ट देगी और उसके बाद इन नेताओं की घर वापसी का रास्ता खुलेगा.

कई और नेता 'घर वापसी' की कतार में... (ETV Bharat Jaipur)

पहले कांग्रेस छोड़ी, अब घर वापसी को बेताब : दिलचस्प है कि विधानसभा चुनाव के दौरान करीब एक दर्जन बड़े नेताओं ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा या दूसरे दलों का दामन थाम लिया था, लेकिन भाजपा में खुद को उपेक्षित पाए जाने के बाद अब यह नेता फिर से कांग्रेस में ही घर वापसी करने को बेताब हैं. इनमें से कई नेताओं ने तो घर वापसी के लिए पार्टी के शीर्ष नेताओं से लेकर प्रदेश के नेताओं से भी लगातार मुलाकात की है और बाकायदा घर वापसी के लिए प्रार्थना पत्र भी दिया है.

कई बड़े नेताओं के साथ ही जिलों से भी आवेदन आए : इधर घर वापसी को लेकर अनुशासन समिति के एक सदस्य ने गोपनीयता का हवाला देते हुए बताया कि कई बड़े शहरों के साथ ही कोटा, झालावाड़, अजमेर जयपुर सहित कई अन्य जिलों से बागी और कांग्रेस छोड़कर गए नेताओं की कांग्रेस में फिर से शामिल होने के लिए प्रार्थना पत्र आए हुए हैं. इसे लेकर जल्द ही अनुशासन समिति की बैठक होगी और उसके बाद हम अपनी रिपोर्ट प्रदेश नेतृत्व को देंगे, क्योंकि अब महेंद्रजीत सिंह मालवीय का मामला भी एक-दो दिन में हमारे पास आ जाएगा, उस पर भी चर्चा होगी.

यह नेता कतार में : फिलहाल जो नेता घर वापसी की कतार में हैं, उनमें पूर्व सांसद खिलाड़ी लाल बैरवा, गोपाल गुर्जर, पूर्व विधायक रामचंद्र सराधना, बलराम यादव और कैलाश मीणा का नाम शामिल है. इनमें खिलाड़ी लाल बैरवा ने तो कुछ माह बाद भाजपा छोड़ दी थी और उसके बाद लगातार कांग्रेस नेताओं के संपर्क में थे. बीते साल दिल्ली में उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात की थी.

बीते साल मेवाराम जैन और अमीन खान की हुई थी घर वापसी : वहीं, 2025 में थार के दिग्गज नेता मेवाराम जैन और अमीन खान की घर वापसी हुई थी. अमीन खान को लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के चलते निष्कासित कर दिया गया था तो मेवाराम जैन को भी एक विवादित वीडियो के चलते पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था. अमीन खान की 12 अगस्त 2025 को घर वापसी हुई थी तो वहीं मेवाराम जैन की सितंबर 2025 में घर वापसी हुई थी. दोनों ही नेताओं को पूर्व मंत्री और बायतु से विधायक हरीश चौधरी का धुर विरोधी माना जाता है. तमाम विरोधों के बावजूद पार्टी हाई कमान ने दोनों नेताओं की घर वापसी कराई थी.

लोकसभा चुनाव के दौरान इन नेताओं की हुई थी घर वापसी : विधानसभा चुनाव में पार्टी से बगावत करने वाले कई नेताओं की लोकसभा चुनाव के दौरान घर वापसी हुई थी. इनमें पूर्व मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल, बाड़मेर के पूर्व जिलाध्यक्ष फतेह खान, ओम बिश्नोई, सुनील परिहार और कामां से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले मुख्तार खान की कांग्रेस में वापसी हुई थी.

ये बड़े चेहरे गए थे बीजेपी में : विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के कई बड़े और दिग्गज चेहरे ऐसे थे जो कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा में चले गए थे. उनमें पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया, राजेंद्र यादव, पूर्व सांसद गोपाल सिंह ईडवा, जयपुर की पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल, पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, कांग्रेस विधि विभाग के पूर्व अध्यक्ष सुशील शर्मा, कांग्रेस सेवा दल के पूर्व अध्यक्ष सुरेश चौधरी, पूर्व सांसद खिलाड़ी लाल बैरवा और पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा हैं.

ज्योति मिर्धा को छोड़ किसी को भी नहीं मिली भाजपा में तवज्जो : दिलचस्प ये भी है कि छोड़कर कांग्रेस से भाजपा में गए किसी भी अन्य नेता को सत्ता और संगठन में कोई पद नहीं मिला है, जिसके चलते यह नेता वहां खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं. हालांकि, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए महेंद्रजीत सिंह मालवीय को पार्टी ने डूंगरपुर-बांसवाड़ा से लोकसभा का टिकट दिया था, लेकिन उन्हें भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार रोत के सामने हार का सामना करना पड़ा था.

जल्द होगी अनुशासन समिति की बैठक : नेताओं की घर वापसी को लेकर अनुशासन समिति की सदस्य और पूर्व मंत्री शकुंतला रावत का कहना है कि इस बारे में ज्यादा तो नहीं बता सकते, लेकिन कई जिलों से भी हमारे पास आवेदन आए हैं. मलमास खत्म होने के बाद जल्द ही अनुशासन समिति की बैठक होगी और उसके बाद हम अपनी अनुशंसा करके प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट दे देंगे.

लेना या नहीं लेना, पार्टी का काम : वहीं, इस मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता और प्रदेश महा सचिव स्वर्णिम चतुर्वेदी का कहना है कि जो लोग भाजपा में रहना चाहते हैं वो भाजपा में रहें और जो कांग्रेस में आने के इच्छुक हैं उनका फैसला अनुशासन समिति को भेजा गया है. अनुशासन समिति की रिपोर्ट के बाद पार्टी फैसला करेगी कि उन्हें लेना है या नहीं लेना है.

किसी को सम्मान नहीं मिला : बागी होकर विधानसभा चुनाव लड़ने वाले पूर्व सांसद खिलाड़ी लाल बैरवा भी घर वापसी की कतार में लगे हुए हैं. बैरवा का कहना है कि मैंने तो 2 महीने बाद ही भाजपा से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि वहां सम्मान नहीं मिला था. जो भी लोग कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए हैं, किसी को वहां सम्मान नहीं मिल रहा.

