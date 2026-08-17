आंदोलन पर कांग्रेस ने कहा- हम छात्रों के साथ, खान एवं खनिज संशोधन बिल के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के मूड में पार्टी

आंदोलन पर कांग्रेस ने कहा- हम छात्रों के साथ, खान एवं खनिज संशोधन बिल के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के मूड में पार्टी
छात्रों के आंदोलन को लेकर कांग्रेस ने अपना स्टैंड साफ किया है. साथ ही खान संशोधन बिल के खिलाफ कांग्रेस रणनीति बना रही है.
Published : August 17, 2026 at 3:40 PM IST
रांची: झारखंड कांग्रेस की ओर से सोमवार को पार्टी के प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस प्रभारी के. राजू ने प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, कांग्रेस कोटे से मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, डॉ. इरफान अंसारी, शिल्पी नेहा तिर्की और दोनों सह प्रभारी की उपस्थिति में संवाददाता सम्मेलन किया.
इस संवाददाता सम्मेलन में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी ने राज्य के लिए मौजूदा समय के तीन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर पार्टी का स्टैंड साफ किया. के. राजू ने कहा कि राज्य में JPSC-JSSC गड़बड़ी मुद्दे पर डे वन से ही छात्रों की मांगों के साथ है.
भाजपा सरकार में चौपट हुई शिक्षा-परीक्षा व्यवस्था: कांग्रेस
के. राजू ने बताया कि पूरे देश में उनके नेता राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज के माध्यम से एक छात्र मूवमेंट शुरू किया. वह देश के अलग अलग हिस्सों में छात्रों के मुद्दे को उठा रहे हैं, पिछले कई बार की तरह आज भी यह दोहरा रहे हैं कि कांग्रेस पूरी तरह झारखंड के छात्रों की जायज मांगों के साथ खड़ी है.
के. राजू ने कहा कि उनके नेता राहुल गांधी का स्पष्ट मानना है कि केंद्र की भाजपा सरकार में देश की शिक्षा-परीक्षा व्यवस्था चौपट हुई है. जंतर-मंतर में छात्र आंदोलन और दिल्ली पुलिस की छात्रों पर हुई 'नृशंस' कार्रवाई का विरोध उनके नेता राहुल गांधी ने सड़क से संसद तक किया.
छात्रों के साथ है कांग्रेस: के. राजू
प्रदेश प्रभारी ने बताया कि जंतर मंतर के आंदोलनकारी छात्रों को लेकर जो स्टैंड कांग्रेस का था, वही स्टैंड यहां के आंदोलन को लेकर भी है. पूर्व में छात्रों से जब राहुल गांधी की फोन पर बात हुई तो यही बात कही, मैंने भी मुख्यमंत्री से मिलकर समस्या के समाधान की अपील की. आज फिर सरकार द्वारा गठित कमेटी की आंदोलित छात्रों के साथ वार्ता हो रही है.
संशोधन बिल को लेकर केंद्र ने राज्य से नहीं किया विचार विमर्श
प्रदेश कांग्रेस प्रभारी ने आगे बताया कि दो दिन पहले उनके नेता राहुल गांधी ने झारखंड के सीएम को पत्र लिखा और पूर्वाह्न 11.15 में नेशनल मीडिया में राहुल गांधी ने उस चिट्ठी को सार्वजनिक किया. झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के. राजू ने बताया कि "खान एवं खनिज संशोधन विधेयक-2026" को लेकर में राज्यों से विचार विमर्श तक केंद्र ने नहीं किया जबकि प्रावधान है कि जिन कानूनों से राज्यों का फाइनेंस प्रभावित होता है, उससे राज्यों से बातचीत जरूरी होती है लेकिन बिना राज्यों का कंसेंट लिए यह काला कानून पास करा लिया गया है.
के. राजू ने कहा कि इससे झारखंड को हर साल 15 हजार करोड़ का आर्थिक नुकसान होगा और उसका असर राज्य में चल रही जनकल्याणकारी योजनाओं पर पड़ेगा.
माइनिंग कंपनियों और 'अडानी' को लाभ पहुंचाने के लिए लाया गया बिल: कांग्रेस
इसलिए कांग्रेस ने संसद में इसका विरोध किया और अब इस मुद्दे को हर जिले, प्रखंड और पंचायत में ले जाएंगे. के. राजू के मुताबिक, केंद्र की मोदी सरकार ने खनन एवं खनिज संशोधन बिल, 2026 माइनिंग कंपनियों और 'अडानी' को लाभ पहुंचाने के लिए लाई है. उन्होंने झारखंड राज्य सरकार से अपील की है कि जिन रैयतों की जमीन खनन के लिए लिया गया है, उन्हें भूमि अधिग्रहण 2013 के अनुसार मुआवजा दिया जाए.
वोट का अधिकार छीनना चाहती है भाजपा: के. राजू
झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू ने कहा कि SIR के बारे में कांग्रेस शुरू से गंभीर रही हैं. हमारी कोशिश है कि हर वोटर का वोटर राइट सुरक्षित रहे क्योंकि यह कांग्रेस और बाबा साहेब का दिया हुआ प्रावधान है लेकिन भाजपा 'वोट के अधिकार' को छीनना चाहती है. उन्होंने कहा कि हम गणना प्रपत्र भरने की तिथि बढ़ाने की मांग की थी लेकिन उसे चुनाव आयोग ने नहीं माना.
आज झारखंड में लाखों की संख्या में वोटर का वोट देने का अधिकार पेंडिंग है. 15 लाख के करीब अनमैपड वोटर हैं. हड़बड़ी में बिना गणना फॉर्म कलेक्ट किये डिजिटाइजेशन कर दिया गया, नतीजा यह है कि आज झारखंड में हर 100 में 27 वोटर का वोटिंग अधिकार पेंडिंग है.
इंक्वायरी पीरियड चार महीने बढ़ाने की मांग
वहीं के. राजू ने आरोप लगाया कि कई क्षेत्रों में BLO को सही से ट्रेनिंग नहीं दी गई है, जिससे गलत तरीके से SIR की प्रक्रिया पूरी कर दी गई, यह भाजपा का 'षड्यंत्र' है. उन्होंने राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को इंगित करते हुए कहा कि अभी भी मेरा आग्रह है कि इंक्वायरी पीरियड को दो महीने की जगह चार महीने के लिए बढ़ाया जाए.
वहीं उन्होंने ने कहा कि उनका स्पष्ट मानना है कि SIR के बाद भी झारखंड में 2 करोड़ 75 लाख वोटर का नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए.
संघीय ढांचे पर प्रहार है खान एवं खनिज संशोधन बिल: प्रदीप यादव
कांग्रेस विधायक दल के नेता के. राजू ने कहा कि संसद से, जो खान एवं खनिज संशोधन विधेयक पास कराया गया है, वह देश के संघीय ढांचे पर प्रहार है. केंद्र की मोदी सरकार के मन में कुछ काला है, इसलिए राज्यों से विचार विमर्श तक नहीं किया गया. ऐसे में झारखंड के वाजिब हक और अधिकार की लड़ाई कांग्रेस लड़ेगी.
आंदोलन की रूपरेखा तय करेगी झारखंड कांग्रेस
प्रदीप यादव ने झारखंड में आंदोलित छात्रों की मांगों को जायज मानते हुए कहा कि सरकार ने उनकी बहुत सारी मांगें मान ली है और बाकी के भी रास्ते निकलेंगे. हम समाधान चाहते हैं लेकिन भाजपा राजनीति कर रही है. प्रदीप यादव ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास आज ताल ठोक रहे हैं लेकिन जब खुद मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने छात्रों पर 4 बार लाठियां चलवाई थी, इसलिए छात्रों से अपील कि BJP से सावधान रहे.
झारखंड SIR पर ASDT में 40 लाख से ज्यादा लोग शामिल होने की वजह की चर्चा करते हुए प्रदीप यादव ने कहा कि फार्म जमा भी नहीं हुए है और ऑनलाइन सूचीबद्ध कर दिया. ASDT की फिर से जांच कराएं, नोटिस का जवाब देने के लिए 4 महीने का समय दें. इसके लिए हम एक बार राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात करेंगे.
जल्द खत्म हो छात्र आंदोलन: मंत्री दीपिका पांडेय सिंह
कांग्रेस कोटे से हेमंत सरकार में मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि सरकार के साथ छात्रों की बातचीत में कई मांगों पर सहमति बन गयी थी. सरकार ने मांग में भी ली लेकिन JSSC सीजीएल और सीबीआई जांच पर बात नहीं बनी है. सरकार 14वीं JPSC और बैकलॉग रद्द करने और TDPL की सभी परीक्षाओं की जांच CID और ED से आग्रह पर तैयार थी.
दोषियों को दिलाएंगे सजा: मंत्री दीपिका पांडेय सिंह
JSSC cgl में SC के निर्देश पर नियुक्ति पत्र बांटे और सभी नौकरी कर रहे हैं, इसलिए इसकी CID जांच और न्यायिक देखरेख में 90 दिनों में जांच पूरी कर FTC से दोषियों को सजा दिलाएंगे. मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने बताया कि जहां तक JPSC-JSSC रिफॉर्म की बात है तो हमारे राज्य ने 2023 में पेपर लीक पर कठोरतम सजा का प्रावधान है.
झारखंड रिफॉर्म का, जो मॉडल तैयार करेगी, उसे भारत सरकार भी बाद में ग्रहण करेगी. दीपिका पांडेय सिंह ने बताया कि आंदोलित बच्चों के सुझाव बहुत अच्छे थे लेकिन JSSC-CGL नियुक्ति रद्द करने और सीबीआई जांच को लेकर सहमति नहीं बनीं.
भाजपा ने झारखंड के लोगों का डैमेज करने की कोशिश की: डॉ. इरफान अंसारी
संवाददाता सम्मेलन के दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि खान एवं खनिज कानून में संशोधन करके भाजपा ने झारखंड के लोगों को डैमेज करने की कोशिश की है. इसे लेकर पूरे झारखंड में आक्रोश है और जरूरत पड़ी तो हम जंतर मंतर जाकर प्रदर्शन करेंगे. पीएम का आवास का भी धेराव करेंगे.
प्रभावित इलाकों में क्यों नहीं गए डीसी: स्वास्थ्य मंत्री
धनबाद में BCCl इलाके में कई मकान जमींदोज होने की जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि घटना के 15 दिन हो जाने पर भी डीसी प्रभावित इलाकों में नहीं गए और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनकी जान का खतरा हो सकता है.
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रभावित इलाकों का दौरा करने गए प्रभारी और उनके विजिट के दौरान भी डीसी का नहीं आना, प्रोटोकॉल का उल्लंघन है और उन पर कार्रवाई होगी. धनबाद डीसी की कार्यशैली ठीक नहीं, वहां जमीन हमारा और राज चल रहा है भारत सरकार का? क्या दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक होना पाप है.
SIR को लेकर झारखंड को दूसरे राज्यों की तरह ट्रीट न करें आयोग: शिल्पी नेहा तिर्की
कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की में संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा कि कांग्रेस का छात्रों को लेकर स्टैंड साफ है. आज सकारात्मक नतीजे की उम्मीद है. उन्होंने SIR को लेकर एक विशेष बिंदु की ओर ध्यान आकृष्ट कराया गया, जिसमें 150000 ऐसे वोटर हैं, जिसने गणना प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया है, ये वो लोग इनके लिए अलग से अभियान चलाना चाहिए. झारखंड आदिवासी राज्य है, इसे सामान्य राज्य की तरह ट्रीट न करें.
कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बताया कि खनन एवं खनिज संशोधन, 2026 में झारखंड को 'अपाहिज' बनाने की कोशिश हुई है. देश का सबसे बड़ा आंदोलन राज्य देखेगा.
वहीं केशव महतो कमलेश ने कहा कि 18 अगस्त को प्रदेश कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक बुलाई गई है.
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