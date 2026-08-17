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आंदोलन पर कांग्रेस ने कहा- हम छात्रों के साथ, खान एवं खनिज संशोधन बिल के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के मूड में पार्टी

कांग्रेस पीसी के दौरान झाखंड प्रदेश प्रभारी और मंत्री ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड कांग्रेस की ओर से सोमवार को पार्टी के प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस प्रभारी के. राजू ने प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, कांग्रेस कोटे से मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, डॉ. इरफान अंसारी, शिल्पी नेहा तिर्की और दोनों सह प्रभारी की उपस्थिति में संवाददाता सम्मेलन किया. इस संवाददाता सम्मेलन में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी ने राज्य के लिए मौजूदा समय के तीन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर पार्टी का स्टैंड साफ किया. के. राजू ने कहा कि राज्य में JPSC-JSSC गड़बड़ी मुद्दे पर डे वन से ही छात्रों की मांगों के साथ है. झारखंड के तीन प्रमुख मुद्दों पर कांग्रेस नेताओं के बयान (Etv Bharat) भाजपा सरकार में चौपट हुई शिक्षा-परीक्षा व्यवस्था: कांग्रेस के. राजू ने बताया कि पूरे देश में उनके नेता राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज के माध्यम से एक छात्र मूवमेंट शुरू किया. वह देश के अलग अलग हिस्सों में छात्रों के मुद्दे को उठा रहे हैं, पिछले कई बार की तरह आज भी यह दोहरा रहे हैं कि कांग्रेस पूरी तरह झारखंड के छात्रों की जायज मांगों के साथ खड़ी है. के. राजू ने कहा कि उनके नेता राहुल गांधी का स्पष्ट मानना है कि केंद्र की भाजपा सरकार में देश की शिक्षा-परीक्षा व्यवस्था चौपट हुई है. जंतर-मंतर में छात्र आंदोलन और दिल्ली पुलिस की छात्रों पर हुई 'नृशंस' कार्रवाई का विरोध उनके नेता राहुल गांधी ने सड़क से संसद तक किया. छात्रों के साथ है कांग्रेस: के. राजू प्रदेश प्रभारी ने बताया कि जंतर मंतर के आंदोलनकारी छात्रों को लेकर जो स्टैंड कांग्रेस का था, वही स्टैंड यहां के आंदोलन को लेकर भी है. पूर्व में छात्रों से जब राहुल गांधी की फोन पर बात हुई तो यही बात कही, मैंने भी मुख्यमंत्री से मिलकर समस्या के समाधान की अपील की. आज फिर सरकार द्वारा गठित कमेटी की आंदोलित छात्रों के साथ वार्ता हो रही है. संशोधन बिल को लेकर केंद्र ने राज्य से नहीं किया विचार विमर्श प्रदेश कांग्रेस प्रभारी ने आगे बताया कि दो दिन पहले उनके नेता राहुल गांधी ने झारखंड के सीएम को पत्र लिखा और पूर्वाह्न 11.15 में नेशनल मीडिया में राहुल गांधी ने उस चिट्ठी को सार्वजनिक किया. झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के. राजू ने बताया कि "खान एवं खनिज संशोधन विधेयक-2026" को लेकर में राज्यों से विचार विमर्श तक केंद्र ने नहीं किया जबकि प्रावधान है कि जिन कानूनों से राज्यों का फाइनेंस प्रभावित होता है, उससे राज्यों से बातचीत जरूरी होती है लेकिन बिना राज्यों का कंसेंट लिए यह काला कानून पास करा लिया गया है. के. राजू ने कहा कि इससे झारखंड को हर साल 15 हजार करोड़ का आर्थिक नुकसान होगा और उसका असर राज्य में चल रही जनकल्याणकारी योजनाओं पर पड़ेगा. माइनिंग कंपनियों और 'अडानी' को लाभ पहुंचाने के लिए लाया गया बिल: कांग्रेस इसलिए कांग्रेस ने संसद में इसका विरोध किया और अब इस मुद्दे को हर जिले, प्रखंड और पंचायत में ले जाएंगे. के. राजू के मुताबिक, केंद्र की मोदी सरकार ने खनन एवं खनिज संशोधन बिल, 2026 माइनिंग कंपनियों और 'अडानी' को लाभ पहुंचाने के लिए लाई है. उन्होंने झारखंड राज्य सरकार से अपील की है कि जिन रैयतों की जमीन खनन के लिए लिया गया है, उन्हें भूमि अधिग्रहण 2013 के अनुसार मुआवजा दिया जाए. वोट का अधिकार छीनना चाहती है भाजपा: के. राजू झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू ने कहा कि SIR के बारे में कांग्रेस शुरू से गंभीर रही हैं. हमारी कोशिश है कि हर वोटर का वोटर राइट सुरक्षित रहे क्योंकि यह कांग्रेस और बाबा साहेब का दिया हुआ प्रावधान है लेकिन भाजपा 'वोट के अधिकार' को छीनना चाहती है. उन्होंने कहा कि हम गणना प्रपत्र भरने की तिथि बढ़ाने की मांग की थी लेकिन उसे चुनाव आयोग ने नहीं माना. आज झारखंड में लाखों की संख्या में वोटर का वोट देने का अधिकार पेंडिंग है. 15 लाख के करीब अनमैपड वोटर हैं. हड़बड़ी में बिना गणना फॉर्म कलेक्ट किये डिजिटाइजेशन कर दिया गया, नतीजा यह है कि आज झारखंड में हर 100 में 27 वोटर का वोटिंग अधिकार पेंडिंग है. इंक्वायरी पीरियड चार महीने बढ़ाने की मांग वहीं के. राजू ने आरोप लगाया कि कई क्षेत्रों में BLO को सही से ट्रेनिंग नहीं दी गई है, जिससे गलत तरीके से SIR की प्रक्रिया पूरी कर दी गई, यह भाजपा का 'षड्यंत्र' है. उन्होंने राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को इंगित करते हुए कहा कि अभी भी मेरा आग्रह है कि इंक्वायरी पीरियड को दो महीने की जगह चार महीने के लिए बढ़ाया जाए. वहीं उन्होंने ने कहा कि उनका स्पष्ट मानना है कि SIR के बाद भी झारखंड में 2 करोड़ 75 लाख वोटर का नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए.