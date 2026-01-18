ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ 'धान घोटाला', कांग्रेस की मूसा रैली, देवेंद्र यादव बोले, "चूहों ने नहीं भ्रष्टाचार ने धान किया हजम"

छत्तीसगढ़ में धान घोटाले को लेकर सियासी घमासान चरम पर है. भिलाई में कांग्रेस ने मूसा रैली निकाली

Congress Rat Rally In Durg
दुर्ग में कांग्रेस की मूसा रैली (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 18, 2026 at 7:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दुर्ग: कवर्धा और महासमुंद जिलों में 'धान घोटाले' को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत गरमा गई है. कांग्रेस साय सरकार पर धान घोटाले का आरोप लगा रही है. लाखों का धान चूहों ने खा लिया. प्रशासन के इस दावे पर कांग्रेस ने दुर्ग भिलाई में अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया है.

कांग्रेस ने निकाली मूसा रैली

धान घोटाले को लेकर भिलाई में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव और कांग्रेस जिलाध्यक्ष मुकेश चंद्राकर ने मूसा रैली निकाली. कांग्रेस ने इस रैली में आरोप लगाया कि राज्य में धान चूहों का पेट नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है. इस मूसा रैली में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए.

छत्तीसगढ़ में धान घोटाला (ETV BHARAT)

देवेंद्र यादव का साय सरकार पर हमला

मूसा रैली में देवेंद्र यादव ने साय सरकार पर सीधा हमला बोला. उन्होंने कहा कि धान की कमी का असली कारण भ्रष्टाचार है. प्रशासन द्वारा चूहों का बहाना बनाना हास्यास्पद और जनता की आंखों में धूल झोंकने जैसा है. ​यह जनता के पसीने की कमाई और किसानों की मेहनत की खुली लूट है.

Congress Protests On paddy Scam
देवेंद्र यादव की अगुवाई में प्रदर्शन (ETV BHARAT)

रैली के माध्यम से यह संदेश देने की कोशिश की गई कि धान चूहों ने नहीं, बल्कि सत्ता में बैठे रसूखदारों ने हजम किया है. बीजेपी सरकार के मंत्री और अधिकारी इस घोटाले में शामिल हैं, जिन्हें बचाने के लिए चूहों का सहारा लिया जा रहा है. सरकार भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए बेतुके बहाने बना रही है- देवेंद्र यादव, कांग्रेस विधायक

Congress Unique Protest In Durg
दुर्ग में कांग्रेस की चूहा सम्मान यात्रा (ETV BHARAT)

देवेंद्र यादव ने की निष्पक्ष जांच की मांग

धान घोटाले को लेकर देवेंद्र यादव ने निष्पक्ष जांच की मांग की है. उन्होंने कहा कि इस मसले पर एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जानी चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए. धान घोटाले में दोषी मंत्रियों और अधिकारियों पर साय सरकार कड़ी कार्रवाई करे.

कोरोना काल से हर्री स्टेशन में पैसेंजर ट्रेन स्टॉपेज बंद, ट्रेनों का ठहराव बहाल करने के लिए कांग्रेस का धरना प्रदर्शन

गौमाता और भगवान हनुमान का अपमान, कांग्रेस का बीजेपी पर हल्ला बोल, रायपुर थाने में गूंजा हनुमान चालीसा

बालोद में धान खरीदी केंद्र से निकला ट्रक 4 दिन बाद जंगल से मिला, जांच के आदेश

TAGGED:

DURG BHILAI NEWS
CHHATTISGARH PADDY SCAM
कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव
कांग्रेस की मूसा रैली
CONGRESS RAT RALLY IN DURG

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.