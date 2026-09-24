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किसानों के मुद्दे पर सड़क पर उतरी कांग्रेस, गुंजल बोले, 'खाद संकट दूर नहीं हुआ, तो करेंगे आंदोलन'

'खाद के लिए किसानों को नहीं होना पड़े परेशान': किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रहलाद गुंजल ने कहा कि किसानों को खाद के लिए परेशान होना पड़ रहा है. सरकार को खाद वितरण में राशनिंग की प्रक्रिया और फार्मर आईडी की बाध्यता को समाप्त कर प्रत्येक किसान को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना चाहिए. गुंजल ने कहा कि किसान खेती के महत्वपूर्ण समय में खाद के लिए इधर-उधर भटक रहा है. ऐसे समय में सरकार की जिम्मेदारी है कि किसानों को उनकी जरूरत के अनुसार खाद उपलब्ध हो. उन्होंने कहा कि खाद की कमी के कारण किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और सरकार को इस समस्या का तत्काल समाधान करना चाहिए.

बूंदी: खाद की किल्लत और खटकड़ क्षेत्र के किसानों-पशुपालकों से जुड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस गुरुवार को सड़क पर उतर आई. खटकड़ देवनारायण मंदिर के सामने एक मैरिज गार्डन में किसान सम्मेलन आयोजित किया गया. इसके बाद किसानों ने पूर्व विधायक एवं कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी रहे प्रहलाद गुंजल के नेतृत्व में खटकड़ के मुख्य बाजार में रैली निकाली. इस दौरान किसानों ने नारेबाजी करते हुए खाद संकट और वन विभाग की कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन किया. कांग्रेस नेताओं ने सरकार से किसानों को पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने और पशुपालकों की समस्याओं का समाधान करने की मांग की.

'वन विभाग के खिलाफ करेंगे आंदोलन': खटकड़ क्षेत्र में वन विभाग की कार्रवाई का मुद्दा भी सम्मेलन में प्रमुखता से उठाया गया. गुंजल ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में पशुपालकों के पशुओं को पकड़ने और उन्हें छोड़ने के लिए एक हजार रुपए मांगने के मामले सामने आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि किसानों और पशुपालकों पर इस तरह का दबाव किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि यदि पशुपालकों के पशुओं को नहीं छोड़ा गया और किसानों पर कथित अत्याचार बंद नहीं हुए, तो वन विभाग के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा. गुंजल ने कहा कि वे हर परिस्थिति में किसानों के साथ खड़े रहेंगे.

मंच पर मौजूद कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल और अन्य नेता (ETV Bharat Bundi)

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'खाद के लिए दर-दर भटक रहा अन्नदाता': जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष महावीर मीणा ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसानों को खाद के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है. सरकार को किसानों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए पर्याप्त खाद की व्यवस्था करनी चाहिए. उन्होंने वन विभाग से भी पशुपालकों से कथित अवैध वसूली तत्काल बंद करने की मांग की. राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य चर्मेश शर्मा ने खाद की राशनिंग को किसानों के साथ धोखा बताया. उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों के लिए रियायती दर पर पर्याप्त खाद की आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए. बूंदी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रामकरण मीणा ने कहा कि कांग्रेस किसानों के साथ किसी भी कीमत पर अन्याय नहीं होने देगी.

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इन नेताओं ने भी किया संबोधित: किसान सम्मेलन को पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष बाबूलाल वर्मा, एससी प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव डीके मेघवाल, पंचायतराज जिलाध्यक्ष जगदीश पारेता, पूर्व प्रधान रामनारायण बैरवा, पूर्व उपप्रधान रामस्वरूप मीणा, रामहेत बैरवा, जिला कांग्रेस प्रवक्ता किशन गोपाल मीणा, सोशल मीडिया प्रभारी गिरिराज मीणा, पार्षद अंकित बूलीवाल, पूर्व सरपंच भंवरलाल मीणा, विनोद जैन, पूर्व सरपंच जोगेंद्र सिंह, युवा कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष अल्ताफ हुसैन और पूर्व उपसरपंच मदनलाल गुर्जर, रामेश्वर अरोड़ा सहित अन्य नेताओं ने संबोधित किया.