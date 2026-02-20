मार्च में छत्तीसगढ़ के कुरूद आ सकते हैं मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी, मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत होगी बड़ी सभा
छत्तीसगढ़ आएंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, दीपक बैज ने कुरूद में लिया सभा स्थल का जायजा.
February 20, 2026
धमतरी: कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मार्च महीने के दूसरे सप्ताह में छत्तीसगढ़ के कुरूद आ सकते हैं. कांग्रेस यहां “मनरेगा बचाओ संग्राम” के तहत बड़ी जनसभा करने की तैयारी कर रही है. पार्टी का लक्ष्य 60 से 70 हजार लोगों की भीड़ जुटाने का है. सभा को लेकर दीपक बैज स्थल का जायजा लेने पहुंचे.
कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण
छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और महामंत्री प्रशासनिक मलकीत सिंह गेंदू ने धमतरी जिले के कुरूद पहुंचकर संभावित सभा स्थल का निरीक्षण किया. संभावित स्थलों में खेल मेला मैदान, अटल बिहारी बाजपेयी स्टेडियम, नया मंडी नया बस स्टैंड जैसी जगहों को सभा और पार्किंग व्यवस्था के लिहाज से देखा गया.
मनरेगा और केंद्र सरकार के खिलाफ रैली
दीपक बैज ने मीडिया से कहा कि कांग्रेस पूरे देश में मनरेगा और अन्य राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर चार बड़ी रैलियां करने की योजना बना रही है. उन्होंने कहा कि अगर कार्यक्रम कुरूद में होता है तो यह एक ऐतिहासिक सभा होगी. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की नीतियां विफल रही हैं और राज्य में भी योजनाएं सही तरीके से लागू नहीं हो रही हैं. बैज ने कहा कि गांवों में काम नहीं मिल रहा और लोग बेरोजगार बैठे हैं.
अन्य जगहों का भी निरीक्षण
दीपक बैज ने बताया कि सिर्फ कुरूद ही नहीं, बल्कि आरंग, धरसीवां सहित अन्य स्थानों का भी निरीक्षण किया गया है. जहां बेहतर व्यवस्था संभव होगी, वहीं कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा.
प्रदेश में अवैध रेत उत्खनन, अवैध माइनिंग और बक्साइड कारोबार चरम पर है. कुरूद सहित कई जगहों पर अवैध रेत उत्खनन सरकार के संरक्षण में चल रहा है.- दीपक बैज, PCC चीफ
सरकार पर तीखा हमला
उन्होंने बलरामपुर की एक घटना का जिक्र करते हुए सरकार और भाजपा नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए. बैज ने कहा कि कांग्रेस इन मुद्दों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन करेगी. पीसीसी चीफ ने कहा कि दो साल में राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ को 10 साल पीछे धकेल दिया है. उनके अनुसार प्रदेश विकास के बजाय बदहाली की ओर जा रहा है.