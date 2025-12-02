कांग्रेस की दिल्ली रैली के लिए राजस्थान से 50 हजार लोगों का टारगेट, जयपुर से 8000 कार्यकर्ता ले जाने का लक्ष्य
दिल्ली में कांग्रेस की रैली में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुटाने के लिए पार्टी ने प्रदेश के लिए टारगेट रखा है.
Published : December 2, 2025 at 3:58 PM IST
जयपुर: 'वोट चोर गद्दी छोड़' अभियान को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से दिल्ली में 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में आयोजित होने वाली कांग्रेस की रैली में ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने के लिए इन दिनों राजस्थान में तैयारियों का दौर चल रहा है. प्रदेश कांग्रेस की ओर से राजस्थान से 50 हजार लोगों की भीड़ जुटाने का टारगेट रखा गया है. वहीं जयपुर शहर से भी रैली में 8000 लोगों के ले जाने का लक्ष्य दिया गया है.
SIR को लेकर चर्चा: रैली की तैयारी को लेकर मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में जयपुर शहर कांग्रेस कमेटी की जिला कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जयपुर शहर के प्रभारी और विधायक रोहित बोहरा, जयपुर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष आर आर तिवाड़ी, विधायक अमीन कागजी, पूर्व विधायक गंगा देवी, समाज कल्याण बोर्ड की पूर्व अध्यक्ष अर्चना शर्मा भी मौजूद रहे. इस दौरान जयपुर और प्रदेश में चल रहे मतदाता गहन विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम (SIR) को लेकर भी चर्चा की गई और कार्यकर्ताओं को अपने-अपने इलाकों में पूरी तरह से मुस्तैद रहने के निर्देश दिए गए.
जयपुर से जाएंगे 8000 कार्यकर्ता: बैठक के पश्चात मीडिया से बातचीत करते हुए रोहित बोहरा ने कहा कि कांग्रेस की दिल्ली में होने वाली रैली को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सोनिया गांधी, सहित तमाम वरिष्ठ नेता संबोधित करेंगे. इसलिए राजस्थान को सबसे ज्यादा टारगेट दिया गया है. उन्होंने कहा कि अकेले जयपुर शहर से 8 हजार कार्यकर्ता इस रैली में शामिल होंगे. जयपुर शहर में आठ विधानसभा क्षेत्र हैं और हर विधानसभा क्षेत्र से एक-एक हजार कार्यकर्ताओं को दिल्ली ले जाने का लक्ष्य दिया गया है.
हस्ताक्षर अभियान को लेकर भी हुई चर्चा: रोहित बोहरा ने कहा कि बैठक में 'वोट चोर गद्दी छोड़' को लेकर चल रहे हस्ताक्षर अभियान को लेकर भी चर्चा की गई. उन्होंने कहा कि हस्ताक्षर अभियान के तहत जयपुर के किन-किन ब्लॉक अध्यक्षों ने क्या-क्या काम किया है, उसका फीडबैक लिया गया है. आगे कितने और हस्ताक्षर कराए जाने हैं, इस पर भी चर्चा की गई. उन्होंने कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र राजाखेड़ा से भी हमने 50 हजार हस्ताक्षर करवाए हैं, जिन्हें प्रदेश कांग्रेस को सबमिट कर दिया है.
उन्होंने कहा कि SIR के तहत जयपुर शहर में हम इस बात का पता लग रहे हैं कि किस-किस मोहल्ले में कितने लोगों के नाम काटे गए हैं. उन्होंने कहा कि SIR में मनमर्जी से लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे. इसके लिए हमने हमारे बूथ लेवल एजेंट, बूथ स्तर के कार्यकर्ता और पार्टी के अन्य नेताओं को पूरी तरीके से मुस्तैद रहकर बीएलओ के काम पर भी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं. हमारी कोशिश रहेगी कि एक भी वाजिब वोट नहीं कटना चाहिए.