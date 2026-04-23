राज्यसभा सांसद बोलीं- महिला आरक्षण नहीं, उसकी आड़ में था परिसीमन बिल

राज्यसभा सांसद बोलीं- महिला आरक्षण नहीं, उसकी आड़ में था परिसीमन बिल
फूलो देवी नेताम ने सत्ता पक्ष पर साधा निशाना, कहा- महिलाओं को आगे रखकर पीछे से वार करना सही नहीं.
Published : April 23, 2026 at 4:21 PM IST
अजमेर: महिला आरक्षण बिल को लेकर सत्तासीन और विपक्षी पार्टियों में जुबानी जंग छिड़ी हुई है. छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम ने भी सत्ता दल पर जुबानी हमला बोला है. उन्होंने कहा कि महिलाओं को आगे रखकर पीछे से वार करना उचित नहीं है. पीएम मोदी को महिला आरक्षण बिल को पास करना है तो वर्ष 2023 में पारित बिल को अभी लागू करें, उन्हें किसने रोका है.
उनका आरोप है कि सदन में महिला आरक्षण बिल नहीं परिसीमन बिल लाया गया था. महिलाओं के नाम पर सरकार परिसीमन बिल को पास करवाना चाह रही थी, जो विपक्ष की एकता से गिर गया. राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम गुरुवार को अजमेर में थीं. सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया. उसके बाद मीडिया से बातचीत की. उनका जियारत के लिए दरगाह जाने और पुष्कर तीर्थ दर्शन का भी कार्यक्रम है.
सोनिया और राहुल ने लिखा था पत्र : राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम ने कहा कि महिला आरक्षण बिल कांग्रेस की देन है. इस बिल के माध्यम से 33 फीसदी महिलाओं को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल सके. उन्होंने कहा कि विपक्ष में रहते हुए सोनिया गांधी और राहुल ने पत्र लिखा था कि कांग्रेस विपक्ष में है. महिला आरक्षण बिल को लागू किया जाए.
कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ने का काम किया है. देश की पहली महिला प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, पहली लोकसभा अध्यक्ष, कांग्रेस की देन है. कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष एनी बेसेंट, सोनिया गांधी रही है. बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि दोनों ही संगठनों में शीर्ष पदों पर कब और कौन सी महिला को प्रतिनिधित्व मिला है.
अभी लागू करें बिल, किसने रोका है : राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम ने कहा कि ग्राम पंचायत, वार्ड, नगर निकाय तक 50 फीसदी आरक्षण देकर चुनाव मैदान में उतारा. यही वजह है कि वर्तमान में देश में 15 लाख जनप्रतिनिधि महिलाएं हैं. सत्तदाल ने महिलाओं को आगे रखकर पीछे से वार किया है. यह महिला आरक्षण बिल नहीं था, यह परिसीमन बिल था, ताकि परिसीमन करके अपने मुताबिक लोकसभा की सीटों को बढ़ाया जाए.
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उन्होंने कहा कि यदि महिलाओं को आरक्षण देना ही है तो 543 सीटों पर दे. वर्ष 2011 की जनगणना की बात की जा रही है तो उस वक्त और वर्तमान की स्थिति में काफी फर्क है. जनगणना पूरी होने के बाद जाति गत आरक्षण निर्धारित करें, उसके बाद महिला आरक्षण बिल को लागू करें. वर्ष 2011 में जनगणना हुई थी. उसमें निचले तबके के लोग हैं, जिनको फायदा मिलना चाहिए था. वह तक छूट गए हैं. वर्तमान में जनगणना चल रही है. दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा. साथ ही आरक्षण बिल अभी लागू होना चाहिए.
कथनी और करनी का फर्क देश में महिलाएं जान गईं हैं : उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव को देखते हुए ही महिला आरक्षण बिल के नाम पर राजनीति की गई है. राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम ने कहा कि राहुल गांधी लंबे समय से मांग करते आए हैं कि देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए और उसके आधार पर ही परिसीमन होना चाहिए, लेकिन सत्ता दल ने उनकी नहीं सुनी. देश की महिलाएं अच्छी तरह समझ चुकी हैं कि किस पार्टी के नेता की कथनी और करनी में कितना अंतर है. यह सब अच्छी तरह समझ में आ रहा है.
चुनाव की आड़ में केवल राजनीति है : बातचीत में उन्होंने कहा कि यह महिला आरक्षण बिल था ही नहीं. महिला आरक्षण बिल तो वर्ष 2023 में दोनों सदनों में सर्व सहमति से पारित हो चुका है. कांग्रेस कह रही है, अभी महिला आरक्षण बिल लागू करें, किसने रोका है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी महिलाओं को आगे बढ़ना नहीं चाहती है. बीजेपी चुनाव की आड़ में केवल राजनीति करती है.
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बीजेपी महिलाओं की इतनी ही हितैषी है तो मणिपुर में महिलाओं पर हुए अत्याचार पर आवाज क्यों नहीं उठाई. देश में बालिकाओं और महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं होती हैं, उस पर बात क्यों नहीं की जाती है. मणिपुर में महिलाओं पर हुए अत्याचार के बाद पीएम नरेंद्र मोदी उनसे मिलने और बात करने तक नहीं गए. मणिपुर जल रहा था, तब किसी तरह की कोई बात नहीं की गई. देश की सत्ता में बैठे सत्तादल के लोग महिला विरोधी हैं.