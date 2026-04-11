राजेश ठाकुर ने चुनाव आयोग को बताया बीजेपी की अनुषंगिक इकाई, ममता सरकार पर भी साधा निशाना
पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर राजेश ठाकुर ने चुनाव आयोग, भाजपा और तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा.
Published : April 11, 2026 at 2:25 PM IST
दुमका: कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल चुनाव में मुर्शिदाबाद के पर्यवेक्षक बनाए गए राजेश ठाकुर ने एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर तीखा निशान साधा है. उनका कहना है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने भाजपा की अनुषंगिक इकाई के तौर पर काम करते हुए एसआईआर में लाखों लोगों के नाम काट दिये. साथ ही इस अभियान में न्यायिक अधिकारियों की भी जो भूमिका रही उससे न्यायिक पद्धति में भी सवाल खड़े हुए हैं. यह बातें राजेश ठाकुर ने दुमका परिसदन में एक प्रेस वार्ता के दौरान कही.
वह मुर्शिदाबाद जाने के क्रम में दुमका में कुछ देर रुके थे. एसआईआर मामले में बोलते हुए राजेश ठाकुर यही नहीं रुके. उन्होंने इसके लिए ममता बनर्जी की सरकार को भी जिम्मेदार बताया और कहा कि उन्होंने इसे सही ढंग से हैंडल नहीं किया. साथ ही उन्होंने यह चुनौती दे डाली कि चुनाव आयोग झारखंड में इस तरह एसआईआर करके दिखाए, हमलोग बताएंगे कि यह कैसे होता है. ऐसे कैसे नाम काट देंगे. कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में वोटरों को रोकने की साजिश की गई है. इसे लेकर वहां की जनता में काफी आक्रोश है.
तृणमूल और भाजपा के कारनामे जनता के सामने
पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने पश्चिम बंगाल चुनाव में भाजपा और तृणमूल कांग्रेस को नफरत फैलाने वाली पार्टी बताया. जबकि कांग्रेस पार्टी को मोहब्बत का पैगाम देने वाली. उन्होंने कहा कि इन दोनों दलों ने जिस तरह हुमायूं कबीर और ओवैसी का इस्तेमाल किया. यह सब जनता के सामने एक्सपोज हो चुका है. ऐसे में वहां कांग्रेस को जनता का विश्वास मिल रहा है. हम वहां एक विकल्प के तौर पर सामने आएंगे.
हेमंत सोरेन के तृणमूल के प्रचार में जाने की चर्चा पर दी प्रतिक्रिया
राजेश ठाकुर ने हेमंत सोरेन के तृणमूल कांग्रेस के प्रचार में पश्चिम बंगाल में जाने की चर्चा पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमारा उनका गठबंधन झारखंड के लिए है न कि सभी जगह. झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना फैलाव दूसरे राज्यों में करना चाहता है. इसी के मद्देनजर उन्होंने तो असम में चुनाव भी लड़ा.
हिमंता बिस्वा सरमा अब पूर्व सीएम
राजेश ठाकुर ने कहा कि असम में चुनाव के बाद जिस तरह हिमंता बिस्वा सरमा बौखलाए हुए हैं और अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं. इससे साफ पता चलता है कि अब वह पूर्व सीएम हो चुके हैं. उन्होंने कहा कि असम की जनता ने उन्हें नकारते हुए कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है.
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