कल देहरादून में कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन, कई रूट रहेंगे डायवर्ट, यहां देखें डायवर्जन प्लान

कांग्रेस रैली के हिसाब से डायवर्ट होगा रूट रैली के परेड ग्राउंड से प्रस्थान करने पर ओरियंट चौक से कनक चौक जाने वाले ट्रैफिक को ग्लोब चौक होते हुए भेजा जायेगा. साथ ही लैंसडाउन चौक और बुद्वा चौक से आवश्कता के अनुसार ट्रैफिक को डायवर्ट किया जायेगा.

रैली के कनक चौक पहुंचने पर पेसिफिक तिराहा से कनक चौक जाने वाले ट्रैफिक को तनेजा आप्टिकल कट से रोजगार तिराहा की ओर डायवर्ट किया जायेगा.

रैली के ओरियंट चौक पहुंचने पर कनक चौक से ओरियंट चौक जाने वाले ट्रैफिक को पेसिफिक तिराहा होते हुए भेजा जायेगा.

ग्लोब चौक से ओरियंट जाने वाले ट्रैफिक का पेसिफिक तिराहा होते हुए भेजा जायेगा.

साथ ही घंटाघर से ओरियंट चौक जाने वाले ट्रैफिक को दर्शन लाल चौक की ओर डायवर्ट किया जायेगा.

रैली के ओरियंट चौक पास करने पर ग्लोब चौक से ओरियंट चौक जाने वाले ट्रैफिक को पेसिफिक तिराहा होते हुए भेजा जायेगा.

घंटाघर से ओरियंट चौक जाने वाले ट्रैफिक को दर्शन लाल चौक की ओर डायवर्ट किया जायेगा.

रैली के ग्लोब चौक पहुंचने पर ग्लोब चौक से बहल चौक जाने वाले ट्रैफिक को पेसिफिक तिराहा से बैनी बाजार की ओर भेजा जायेगा.

रैली के पीछे कोई भी ट्रैफिक नहीं भेजा जायेगा.

रैली के बहल चौक पास करने पर राजपुर रोड और बैनी बाजार चौक से आने वाले ट्रैफिक को आवश्यकता अनुसार रोक-रोक कर चलाया जायेगा.

एनेक्सी तिराहा से हाथीबड़कला की ओर कोई भी ट्रैफिक नहीं जायेगा. ट्रैफिक को सीएसडी तिराहा और वाटिका तिराहा होते हुए बिंदाल की ओर डायवर्ट किया जायेगा.

रैली के दिलाराम चौक पास करने पर कालीदास तिराहा से दिलाराम जाने वाले ट्रैफिक को पथरियापीर और नेशविला रोड की ओर डायवर्ट किया जायेगा.

रैली के राज प्लाजा पहुंचने पर राजपुर रोड से कैंट की ओर जाने वाले ट्रैफिक को घंटाघर की ओर डायवर्ट किया जायेगा.

रैली के दिलाराम चौक पहुंचने पर कालीदास रोड से आने वाले ट्रैफिक को पथिरियापीर से नेशविला रोड के लिए डायवर्ट किया जायेगा.

रैली के दौरान असुविधा से बचने के लिए राजपुर रोड और हाथीबड़कला रोड का समय 11 से रैली समाप्ति तक प्रयोग करने से बचें.