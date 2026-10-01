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मंत्री केदार कश्यप की पत्नी से जुड़ी कंपनी को जमीन आवंटन पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा-कचना की जमीन के बदले सड्डू में करोड़ों का प्लॉट

कांग्रेस का आरोप है, ''योजना की आड़ में मंत्री की पत्नी से जुड़ी कंपनी को मिला लाभ.'' प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट.

LAND ALLOTMENT TO COMPANY
कांग्रेस का आरोप (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 1, 2026 at 9:18 PM IST

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रायपुर: मंत्री केदार कश्यप की पत्नी से जुड़ी कंपनी को रायपुर विकास प्राधिकरण यानी RDA की नगर विकास योजना के तहत, जमीन आवंटित किए जाने को लेकर कांग्रेस ने गंभीर सवाल उठाए हैं. प्रदेश कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉ. राकेश गुप्ता ने राजीव भवन में आयोजित पत्रकारवार्ता में कई आरोप लगाए. कांग्रेस ने कहा कि कचना की अपेक्षाकृत कम मूल्य वाली जमीन के बदले मंत्री की पत्नी से जुड़ी कंपनी को सड्डू क्षेत्र में मुख्य सड़क के पास करीब 23 हजार वर्गफीट का भूखंड दिया गया.

जमीन आवंटन पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

कांग्रेस ने इस आवंटन की प्रक्रिया को नियमों के विपरीत बताते हुए उच्चस्तरीय और स्वतंत्र जांच की मांग की. डॉ. राकेश गुप्ता के साथ प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला, शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष कुमार शंकर मेनन ने संयुक्त पत्रकारवार्ता में RDA की MR-43 नगर विकास योजना को लेकर सवाल उठाए. कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि इस मामले को लेकर मुख्य सचिव को पहले ही शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन कार्रवाई नहीं होने के बाद पूरे मामले को सार्वजनिक किया गया.

कांग्रेस का आरोप (ETV Bharat)


मंत्री की पत्नी से जुड़ी कंपनी की जमीन को लेकर कांग्रेस का दावा

कांग्रेस के मुताबिक, ''मंत्री केदार कश्यप की पत्नी शांति कश्यप राधिका पैलेस प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक हैं.'' पार्टी का दावा है कि ''कंपनी की लगभग 1.33 एकड़ मूल भूमि खसरा नंबर 658/2, नालापारा बस्ती, कचना में स्थित है.'' कांग्रेस नेताओं के अनुसार '' यह जमीन अपेक्षाकृत संकरी पहुंच वाली सड़क से जुड़ी हुई है और वहां पहुंचने का रास्ता काफी सीमित है.'' कांग्रेस का आरोप है कि ''इस मूल भूमि की कीमत करीब 50 लाख रुपये के आसपास है, जबकि इसके बदले RDA की योजना में लगभग 23,327 वर्गफीट का अंतिम भूखंड, प्लॉट नंबर 25, सड्डू क्षेत्र में दिया गया है.'' डॉ. राकेश गुप्ता ने इस अंतिम भूखंड की संभावित कीमत करीब 20 करोड़ रुपये या उससे अधिक होने का दावा किया है.



'' कचना की जमीन के बदले सड्डू में मुख्य सड़क के पास प्लॉट क्यों''

कांग्रेस का कहना है कि ''मूल जमीन और अंतिम भूखंड की लोकेशन को लेकर हमारा सवाल है.'' पार्टी का कहना है कि ''कचना की संकरी पहुंच वाली जमीन के बदले सड्डू में बलौदाबाजार रोड के पास, प्रस्तावित 45 मीटर यानी करीब 150 फीट चौड़ी सड़क से लगे क्षेत्र में अंतिम भूखंड दिया गया.'' कांग्रेस के मुताबिक, ''यह स्थान सड्डू चौक से करीब 200 मीटर की दूरी पर है और व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र में आता है.'' पार्टी ने दावा किया कि ''आसपास NEXA और ŠKODA के शोरूम, रॉयल कैसल होटल, वैदिक इंटरनेशनल स्कूल और ब्रह्माकुमारी संस्थान का शांति सरोवर जैसे प्रमुख संस्थान मौजूद हैं.'' पार्टी ने सवाल उठाया कि ''यदि मूल जमीन कचना की संकरी सड़क पर स्थित थी, तो उसके बदले सड्डू की मुख्य सड़क के पास इतना महत्वपूर्ण भूखंड किस आधार पर आवंटित किया गया.''


'' करीब एक किलोमीटर की दूरी पर अंतिम भूखंड देने का आधार क्या''

डॉ. राकेश गुप्ता ने छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 50(3)(ii) का हवाला देते हुए अंतिम भूखंड के गठन और पुनर्गठन की प्रक्रिया पर सवाल उठाया. कांग्रेस ने अधिनियम के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए कहा, ''प्रारूप योजना में वास्तविक भूखंड की सीमाओं में आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर अंतिम भूखंड तैयार करने तथा आसपास के किसी भूखंड के हस्तांतरण के जरिए अंतिम भूखंड तैयार करने का प्रावधान है.'' इसी आधार पर कांग्रेस का दावा है कि ''मूल भूखंड और अंतिम भूखंड के बीच इतनी दूरी का औचित्य स्पष्ट किया जाना चाहिए.'' पार्टी ने RDA से पूछा है कि ''आखिर किस वैधानिक प्रावधान के तहत कचना में स्थित मूल भूमि के बदले सड्डू में अंतिम भूखंड दिया गया.'' कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मंत्री की पत्नी से जुड़ी कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए नियमों को दरकिनार किया गया.''



'' कंपनी की जमीन को नगर विकास योजना में शामिल करना क्यों था जरूरी''

कांग्रेस ने RDA की योजना में इस विशेष 1.33 एकड़ जमीन को शामिल किए जाने की आवश्यकता पर भी सवाल उठाया है. पार्टी ने पूछा कि ''क्या इस भूमि को योजना में शामिल किए बिना नगर विकास योजना तैयार नहीं की जा सकती थी.'' कांग्रेस ने RDA से यह स्पष्ट करने की मांग की है कि ''इस जमीन को योजना में शामिल करना किस तकनीकी, प्रशासनिक या नियोजन आवश्यकता के कारण अनिवार्य हुआ. ''कांग्रेस का कहना है कि ''RDA को इस संबंध में पूरी प्रक्रिया, सर्वे, तकनीकी आधार और योजना तैयार करने के कारण सार्वजनिक करने चाहिए.''


'' मूल जमीन पर सार्वजनिक सुविधाएं, बदले में प्राइम लोकेशन का प्लॉट''

कांग्रेस के अनुसार, ''कचना स्थित मूल भूमि का एक हिस्सा प्रस्तावित सार्वजनिक सुविधाओं के लिए योजना में शामिल किया गया है. पार्टी का दावा है कि ''यह भूमि प्रस्तावित 150 फीट चौड़ी MR-43 सड़क से करीब 300 फीट अंदर स्थित है.'' कांग्रेस ने सवाल किया कि सार्वजनिक सुविधाओं के लिए इसी जमीन का चयन किस आधार पर किया गया. इसके लिए कौन-सा जमीनी सर्वे किया गया, कौन-सी तकनीकी रिपोर्ट तैयार की गई और योजना के कौन-से मापदंड लागू किए गए,इन सभी बिंदुओं पर RDA से स्पष्टीकरण मांगा गया है.



जमीन के खसरे में जाति संबंधी प्रविष्टि पर भी सवाल

पत्रकारवार्ता में डॉ. राकेश गुप्ता ने आवंटित जमीन के खसरे में केदार कश्यप की जाति को सामान्य दर्ज किए जाने को लेकर भी सवाल उठाए. कांग्रेस ने इस प्रविष्टि की वास्तविक स्थिति और उसके आधार को स्पष्ट करने की मांग की है. पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि ''पूरी प्रक्रिया में अधिकारियों की मिलीभगत रही और सरकारी स्तर पर नियमों की अनदेखी की गई. इन आरोपों की पुष्टि संबंधित राजस्व रिकॉर्ड और आधिकारिक जांच के आधार पर ही हो सकेगी.''



मुख्य सचिव को शिकायत, कार्रवाई नहीं होने का कांग्रेस का दावा

डॉ. राकेश गुप्ता ने बताया कि इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव को दो पत्र भेजकर शिकायत की थी. कांग्रेस का कहना है कि ''शिकायत के बावजूद अब तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई.'' इसी के बाद कांग्रेस ने प्रेसवार्ता कर RDA की MR-43 नगर विकास योजना और अंतिम भूखंड के आवंटन से जुड़े दस्तावेजों और सवालों को सार्वजनिक किया है.



कांग्रेस ने मंत्री के इस्तीफे और कार्रवाई की मांग की

कांग्रेस ने मामले में राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर मांग की है कि मंत्री केदार कश्यप मंत्रिमंडल से इस्तीफा दें. यदि जांच में भ्रष्टाचार के आरोप प्रमाणित होते है तो मंत्री, उनकी पत्नी तथा संबंधित अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार और शासकीय पद के दुरुपयोग के तहत कार्रवाई की जाए. कांग्रेस ने यह भी मांग की कि MR-43 नगर विकास योजना में अंतिम प्लॉट के आवंटन की स्वतंत्र और निष्पक्ष उच्चस्तरीय जांच कराई जाए. पार्टी का कहना है कि जांच होने पर योजना में कथित व्यापक अनियमितताओं की वास्तविक स्थिति सामने आ सकती है.



जांच पूरी होने तक योजना पर रोक की मांग

कांग्रेस ने मांग की है कि जब तक इस मामले की जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक नगर विकास योजना को अंतिम रूप देने अथवा इसके आधार पर आगे की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए. पार्टी ने आरोप लगाया कि RDA द्वारा योजना को आगे बढ़ाने में जल्दबाजी की जा रही है. कांग्रेस का कहना है कि पहले आवंटन प्रक्रिया और योजना से जुड़े सभी सवालों की जांच होनी चाहिए और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जानी चाहिए.


कचना-लाभांडी-सड्डू क्षेत्र में योजना लाने पर भी सवाल

कांग्रेस ने MR-43 नगर विकास योजना के व्यापक औचित्य पर भी सवाल उठाया. पार्टी ने पूछा कि यदि राज्य सरकार की प्राथमिकता नई राजधानी के रूप में नवा रायपुर के विकास की है, तो कचना, लाभांडी और सड्डू क्षेत्र में इस तरह की नगर विकास योजना लाने का उद्देश्य क्या है. कांग्रेस ने RDA की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए कांग्रेस ने पूछा कि यदि रायपुर विकास प्राधिकरण का गठन लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं किया गया है, तो इस योजना से होने वाले संभावित सैकड़ों करोड़ के आर्थिक लाभ का उद्देश्य और उपयोग क्या होगा.

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