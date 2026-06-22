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नूंह में ट्रैफिक चालान अभियान पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, एसपी से मिलकर समीक्षा की मांग की

गैर-जरूरी चालानों पर रोक लगाने की मांग: इस मुद्दे को लेकर सोमवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और जिला कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्यों ने पुलिस अधीक्षक डॉ. अर्पित जैन से मुलाकात कर स्थिति से अवगत कराया और अभियान की समीक्षा करने और गैर-जरूरी चालानों पर रोक लगाने की मांग की.

नूंह: जिले में पुलिस अधीक्षक डॉ. अर्पित जैन के निर्देश पर चलाए जा रहे यातायात नियमों के पालन और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालान अभियान को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं. कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि जिले में विभिन्न स्थानों पर सुबह से शाम तक लगातार किए जा रहे चालानों के कारण आम लोगों, विशेषकर महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

चालान के नाम पर परेशान नहीं किया जाएः मुलाकात के बाद जिला कांग्रेस अध्यक्ष शहीदा खान ने कहा कि "नूंह जिले के लोग पहले से ही आर्थिक रूप से कमजोर हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि "कांग्रेस यातायात नियमों के पालन के खिलाफ नहीं है और नियमों का पालन होना चाहिए, लेकिन चालान अभियान के नाम पर लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है." उनका कहना था कि "विभिन्न नाकों पर लगातार की जा रही कार्रवाई से लोगों में भय का माहौल बन रहा है, जिसके कारण कई लोग पुलिस नाकों से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों के छोटे और जोखिम भरे रास्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं. इससे महिलाओं, बुजुर्गों और छोटे बच्चों को अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है."

आम जनता की सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाए: शहीदा खान ने कहा कि "जिले में पहले भी ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए चालान किए जाते रहे हैं, लेकिन वर्तमान में जिस तरीके से यह अभियान चलाया जा रहा है, उस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है. उन्होंने मांग की कि "नियमों का पालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ आम जनता की सुविधाओं और परिस्थितियों का भी ध्यान रखा जाए."

जनहित और संतुलित तरीके से कार्रवाई हो: विधायक आफताब अहमद ने कहा कि उन्होंने पुलिस अधीक्षक को जिले की कानून-व्यवस्था से जुड़े विभिन्न मुद्दों से अवगत कराया है."विशेष रूप से ट्रैफिक चालान अभियान में आ रही खामियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि "लोगों को बेवजह अधिक परेशानी हो रही है. उनका आरोप था कि कुछ स्थानों पर चालान करने वाले अधिकारियों का व्यवहार भी संतोषजनक नहीं है." उन्होंने कहा कि "कानून का पालन होना जरूरी है, लेकिन कार्रवाई का तरीका भी जनहित में और संतुलित होना चाहिए."



मामले की निष्पक्ष समीक्षा की मांगः आफताब अहमद ने कहा कि "जिले में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए केवल चालान अभियान ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अन्य आवश्यक कदम भी उठाए जाने चाहिए." उन्होंने पुलिस अधीक्षक से मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष समीक्षा कराई जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि आम नागरिकों को अनावश्यक रूप से परेशान न होना पड़े. इस दौरान कांग्रेस विधायक दल और जिला कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे.