SIR में जितने वोट काटे गए, उनकी संख्या जीत के अंतर से अधिक, जीतू पटवारी ने फिर लगाए आरोप

पटवारी ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आज विस्तृत प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई, जिसमें संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने, जनसंपर्क बढ़ाने और एसआईआर और आगामी राजनीतिक रणनीति समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई है.

भोपाल : मध्यप्रदेश कांग्रेस की विस्तृत कार्यकारिणी बैठक में एक बार फिर मतदाता सूची से नाम काटे जाने और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठे. मीडिया से चर्चा करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया में जिन वोटों को हटाया गया, उनकी संख्या कई सीटों पर भाजपा की जीत के अंतर से भी ज्यादा है, जो लोकतंत्र के लिए गंभीर चिंता का विषय है.

60 विधानसभा सीटों पर काटे गए नाम

पटवारी ने 2023 के विधानसभा चुनावों पर सवाल उठाते हुए कहा, '' लगभग 60 विधानसभा सीटों पर एसआईआर प्रक्रिया में जितने वोट काटे गए, उनकी संख्या भाजपा की जीत के अंतर से कहीं अधिक है.'' इसे वोट चोरी करार देते हुए पटवारी ने कहा, '' कांग्रेस का हर कार्यकर्ता बीएलए के साथ मिलकर मतदाता सूची के सत्यापन का काम पूरी ईमानदारी से करेगा.'' कांग्रेस कार्यालय में आयोजित बैठक में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष और संगठन के पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे.

एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ अब 'गांव चलो-बूथ चलो' अभियान (Etv Bharat)

गांव चलो-बूथ चलो अभियान चलाएगी कांग्रेस

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, '' भाजपा के कुशासन के खिलाफ और मताधिकार की रक्षा के लिए कांग्रेस प्रदेशभर में 'गांव चलो-बूथ चलो' अभियान चलाएगी. इस अभियान के लिए प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी के नेतृत्व में प्रदेश और संभाग स्तरीय समितियों का गठन जल्द किया जाएगा, जो जमीनी स्तर पर अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करेंगी. 1 जनवरी 2026 से 15 फरवरी 2026 तक प्रदेश के सभी जिलों में पंचायत, वार्ड और मंडल स्तर तक संगठन का नए सिरे से गठन पूरा कर लिया जाएगा.'' उन्होंने बताया कि यह पहली बार हुआ है जब 71 जिला कांग्रेस अध्यक्षों और सभी ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति एक साथ पारदर्शी संगठनात्मक प्रक्रिया से की गई है.

गांधी और संविधान के खिलाफ भाजपा

पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी ने संगठनात्मक मजबूती को लेकर लिए गए फैसलों को ऐतिहासिक बताया. प्रदेश प्रभारी ने एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह निष्पक्ष नहीं हो रही और इसमें गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा महात्मा गांधी के विचारों और भारतीय संविधान की मूल भावना के विपरीत काम कर रही है. उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस वर्ष 2026 में प्रदेश से लेकर ग्राम और वार्ड स्तर तक पूरी मजबूती के साथ सक्रिय रहेगी और जनहित के मुद्दे उठाएगी.