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पेपर लीक व परीक्षा प्रणाली को लेकर सवाई माधोपुर में गरजे कांग्रेस नेता, बोले-लड़ेंगे आरपार की लड़ाई

सवाई माधोपुर: कांग्रेस जिलाध्यक्ष एवं बामनवास विधायक इंदिरा मीणा ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला. इंदिरा मीणा तथा कांग्रेस के जिला सह प्रभारी राहुल भाकर ने कहा कि देश और प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के साथ लगातार अन्याय हो रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि नीट जैसी अहम परीक्षा को भी सरकार पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से नहीं करा पा रही है. बार-बार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों ने लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य को संकट में डाल दिया. इनका कहना था कि सरकार पेपर लीक माफियाओं पर प्रभावी कार्रवाई करने में पूरी तरह विफल रही है. मीणा एवं भाकर यहां सर्किट हाउस में मीडिया से बात कर रहे थे.

कांग्रेस जिलाध्यक्ष इंदिरा मीणा ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, कानून-व्यवस्था और किसानों के मुद्दों पर भाजपा सरकार पूरी तरह नाकाम रही है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए. मीणा ने कहा, जनता अब भाजपा सरकार की नीतियों से परेशान हो चुकी है. आने वाले समय में इसका जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देगी. कांग्रेस युवाओं, किसानों, मजदूरों और आमजन के हितों की लड़ाई लगातार लड़ती रहेगी.

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