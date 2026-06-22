पेपर लीक व परीक्षा प्रणाली को लेकर सवाई माधोपुर में गरजे कांग्रेस नेता, बोले-लड़ेंगे आरपार की लड़ाई

पेपर लीक व परीक्षा प्रणाली को लेकर सवाई माधोपुर में गरजे कांग्रेस नेता, बोले-लड़ेंगे आरपार की लड़ाई
कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए.
Published : June 22, 2026 at 9:11 PM IST
सवाई माधोपुर: कांग्रेस जिलाध्यक्ष एवं बामनवास विधायक इंदिरा मीणा ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला. इंदिरा मीणा तथा कांग्रेस के जिला सह प्रभारी राहुल भाकर ने कहा कि देश और प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के साथ लगातार अन्याय हो रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि नीट जैसी अहम परीक्षा को भी सरकार पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से नहीं करा पा रही है. बार-बार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों ने लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य को संकट में डाल दिया. इनका कहना था कि सरकार पेपर लीक माफियाओं पर प्रभावी कार्रवाई करने में पूरी तरह विफल रही है. मीणा एवं भाकर यहां सर्किट हाउस में मीडिया से बात कर रहे थे.
कांग्रेस जिलाध्यक्ष इंदिरा मीणा ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, कानून-व्यवस्था और किसानों के मुद्दों पर भाजपा सरकार पूरी तरह नाकाम रही है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए. मीणा ने कहा, जनता अब भाजपा सरकार की नीतियों से परेशान हो चुकी है. आने वाले समय में इसका जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देगी. कांग्रेस युवाओं, किसानों, मजदूरों और आमजन के हितों की लड़ाई लगातार लड़ती रहेगी.
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पारदर्शी हो भर्ती प्रक्रिया: भाकर ने कहा कि परीक्षा प्रणाली में लगातार सामने आ रही गड़बड़ियों से युवाओं का भरोसा टूट रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रतियोगी परीक्षाओं की अनिश्चितता और बार-बार धांधलियों के कारण कई युवा मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं. सरकार को युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद कर पारदर्शी भर्ती और परीक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए.
कांग्रेस का छात्रों से संवाद: शाम को अंबेडकर सर्किल पर कांग्रेस की ओर से छात्र संवाद हुआ. इसमें शिक्षित युवा, सशक्त भारत और छात्र एकता जिंदाबाद के नारों के बीच इंदिरा मीणा ने कहा कि कांग्रेस युवाओं ओर छात्रों के साथ हर मोड़ पर खड़ी है. अब युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बंद होना चाहिए. मीणा ने कहा कि पेपर लीक ने लाखों छात्रों का हक छीना है. इसके खिलाफ अब आरपार की लड़ाई लड़ेंगे.
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