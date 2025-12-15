ETV Bharat / state

खेल के नेम में भी पॉलिटिक्स! CM-MP-MLA के नाम से प्रतियोगिताएं, कांग्रेस बोली- 'नाम बदलने में माहिर'

किरणकांत शर्मा

देहरादून: अभी हाल ही में केंद्र सरकार कांग्रेस कार्यकाल से समय लाए गए मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम- MGNREGA) को खत्म कर ग्रामीण रोजगार के लिए एक नया बिल लाने की तैयारी कर रही है, जिसका नाम लिए विकसित भारत गारंटी (VB-G RAM G) बिल 2025 है. सरकार ने इस कदम से कांग्रेस काफी नाराज है. वहीं, कांग्रेस ये आरोप लगाती ही रही है कि बीजेपी नाम बदलने के अलावा और दूसरा कोई काम नहीं कर रही है. इसी कड़ी में अब कांग्रेस को उत्तराखंड में फिर से हमलावर होने का मौका मिल गया है.

हुआ ये है कि उत्तराखंड में होने वाले खेल महाकुंभ और ग्रामीण क्षेत्र में होने वाले खेल प्रतियोगिताओं के नाम बदल दिए गए हैं. अब खेल महाकुंभ का नाम मुख्यमंत्री खेल प्रतियोगिता कर दिया गया है. ग्रामीण क्षेत्र में होने वाले खेलों के नाम क्षेत्र के विधायक के नाम से होंगे, जबकि संसदीय क्षेत्र में होने वाले खेल अब सांसद के नाम से जाने जाएंगे.

धामी सरकार के इस फैसले पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने आपत्ति जताई है. कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी खिलाड़ियों की प्रतिभा पर फोकस न करके खेल प्रतियोगिताओं के नाम बदलने पर ज्यादा जोर दे रही है.

बता दें कि, बीजेपी इससे पहले भी कई इमारतों, स्कूलों, जगहों और स्टेडियम के नाम बदल चुकी है. तब भी कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले पर सवाल खड़े किए थे. अब प्रदेश में होने वाली खेल प्रतियोगिताओं के नाम बदलकर बीजेपी ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है. कांग्रेस का सवाल है कि जब सालों से खेल महाकुंभ का नाम चल आ रहा है तो अचानक से प्रतियोगिताओं का नाम क्यों बदला जा रहा है. अलग-अलग विधानसभा में होने वाली खेल प्रतियोगिताओं को अब स्थानीय विधायक के नाम से भला क्यों पहचान दिलाई जा रही है.

कांग्रेस का कहना है कि प्रतियोगिताओं के नाम बदलने से खिलाड़ियों की प्रतिभा और व्यवस्थाएं में तो शायद ही कोई बदलाव हो, लेकिन अब खेल ग्राउंड के आसपास विधायकों, सांसदों और अन्य नेताओं के होर्डिंग नजर आएंगे.