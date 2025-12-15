ETV Bharat / state

खेल के नेम में भी पॉलिटिक्स! CM-MP-MLA के नाम से प्रतियोगिताएं, कांग्रेस बोली- 'नाम बदलने में माहिर'

उत्तराखंड खेल महाकुंभ के नाम पर बदलने पर प्रदेश में पॉलिटिक्ल बयानबाजी शुरू हो गई है. कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए.

UTTARAKHAND SPORTS MAHAKUMBH
खेलों में भी नेम पॉलिटिक्स! (ETV Bharat)
ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 15, 2025 at 4:22 PM IST

5 Min Read
किरणकांत शर्मा

देहरादून: अभी हाल ही में केंद्र सरकार कांग्रेस कार्यकाल से समय लाए गए मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम- MGNREGA) को खत्म कर ग्रामीण रोजगार के लिए एक नया बिल लाने की तैयारी कर रही है, जिसका नाम लिए विकसित भारत गारंटी (VB-G RAM G) बिल 2025 है. सरकार ने इस कदम से कांग्रेस काफी नाराज है. वहीं, कांग्रेस ये आरोप लगाती ही रही है कि बीजेपी नाम बदलने के अलावा और दूसरा कोई काम नहीं कर रही है. इसी कड़ी में अब कांग्रेस को उत्तराखंड में फिर से हमलावर होने का मौका मिल गया है.

हुआ ये है कि उत्तराखंड में होने वाले खेल महाकुंभ और ग्रामीण क्षेत्र में होने वाले खेल प्रतियोगिताओं के नाम बदल दिए गए हैं. अब खेल महाकुंभ का नाम मुख्यमंत्री खेल प्रतियोगिता कर दिया गया है. ग्रामीण क्षेत्र में होने वाले खेलों के नाम क्षेत्र के विधायक के नाम से होंगे, जबकि संसदीय क्षेत्र में होने वाले खेल अब सांसद के नाम से जाने जाएंगे.

धामी सरकार के इस फैसले पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने आपत्ति जताई है. कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी खिलाड़ियों की प्रतिभा पर फोकस न करके खेल प्रतियोगिताओं के नाम बदलने पर ज्यादा जोर दे रही है.

बता दें कि, बीजेपी इससे पहले भी कई इमारतों, स्कूलों, जगहों और स्टेडियम के नाम बदल चुकी है. तब भी कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले पर सवाल खड़े किए थे. अब प्रदेश में होने वाली खेल प्रतियोगिताओं के नाम बदलकर बीजेपी ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है. कांग्रेस का सवाल है कि जब सालों से खेल महाकुंभ का नाम चल आ रहा है तो अचानक से प्रतियोगिताओं का नाम क्यों बदला जा रहा है. अलग-अलग विधानसभा में होने वाली खेल प्रतियोगिताओं को अब स्थानीय विधायक के नाम से भला क्यों पहचान दिलाई जा रही है.

कांग्रेस का कहना है कि प्रतियोगिताओं के नाम बदलने से खिलाड़ियों की प्रतिभा और व्यवस्थाएं में तो शायद ही कोई बदलाव हो, लेकिन अब खेल ग्राउंड के आसपास विधायकों, सांसदों और अन्य नेताओं के होर्डिंग नजर आएंगे.

कांग्रेस हुई हमलावर:

बीजेपी हमेशा से नाम बदलने की राजनीति करती रही है. बीजेपी जानी भी इसी के लिए जाती है. बीजेपी नाम बदलकर कांग्रेस के कार्यकाल में हुए कार्यों का श्रेय खुद लेती है. अब राज्य में खेल प्रतियोगिताओं के नाम बदलने का क्या औचित्य है?
- प्रतिभा, प्रदेश प्रवक्ता, उत्तराखंड कांग्रेस -

कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता प्रतिभा का कहना है कि अगर बीजेपी के इस पैंतरे से खिलाड़ियों को कोई लाभ मिलता है तो अच्छी बात है, वरना तो सरकार सिर्फ मुख्यमंत्री, विधायकों और सांसदों को चेहरे चमकाने की कोशिश कर रही है. नाम बदलने से खेल के विकास में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है. पॉलिटिक्स द्वेष और राजनीतिक लाभ लेने के लिए ही बीजेपी इस तरह से योजनाओं या फिर प्रतियोगिताओं के नाम बदल रही है.

बीजेपी ने बीते दिनों उत्तराखंड में कई स्टेडियम के नाम भी बदले थे, लेकिन विपक्षी दलों ने जब इसका विरोध किया तो सरकार ने कहा कि स्टेडियम के नहीं, बल्कि अंदर की यूनिट के नाम बदले जा रहे हैं. स्टेडियम पहले की तरह ही खिलाड़ियों के नाम से ही रहेंगे.

कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का दबाव: कांग्रेस ने बीजेपी पर नेम पॉलिटिक्स का जो आरोप लगाया है, उस पर बीजेपी की तरफ से भी जवाब आया है. बीजेपी के प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार का कहना है कि उनकी सरकार का प्रयास हमेशा युवाओं को आगे बढ़ने का रहा है. यही कारण है कि वो ग्रामीण स्तर तक खेल प्रतिभाओं को खोज रहे हैं. हम युवाओं को नशे से दूर रखना चाहते हैं.

मुख्यमंत्री खेल प्रतियोगिता से लेकर के ग्रामीण क्षेत्र में होने वाली प्रतियोगिताओं को हम बढ़ावा दे रहे हैं. हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिरकार कौन क्या कह रहा है. हम युवाओं के लिए काम कर रहे हैं और इसी तरह से आगे भी करते रहेंगे.
- कुंदन परिहार, प्रदेश महामंत्री, उत्तराखंड बीजेपी -

वहीं, विशेष प्रमुख खेल सचिव अमित सिंह ने बताया कि पूर्व में जो खेल महाकुंभ होता था, उसे मुख्यमंत्री खेल प्रतियोगिता या मुख्यमंत्री ट्रॉफी के नाम से हम करने जा रहे हैं. इसमें राज्य के छोटे से छोटे खेलों को भी जोड़ा जा रहा है. वहीं ग्रामीण क्षेत्र में होने वाले खेल विधायक और जिले में होने वाली खेल प्रतियोगिता सांसदों के नाम से जानी जाएगी.

KHEL MAHAKUMBH UTTARAKHAND
UTTARAKHAND SPORTS NEWS
उत्तराखंड खेल महाकुंभ
खेल प्रतियोगिताओं के नाम बदले
UTTARAKHAND SPORTS MAHAKUMBH

