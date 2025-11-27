ETV Bharat / state

लखनऊ में बैरिकेडिंग पर चढ़े कांग्रेसी; पुलिस ने पकड़कर बस में बैठाया, नेता बोले- BJP और RSS का विंग है चुनाव आयोग

लखनऊ में प्रदर्शन करते कांग्रेसी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने गुरुवार को जमकर प्रदर्शन किया. बैरिकेडिंग पर भी चढ़कर नारेबाजी की. पुलिस ने मशक्कत के बाद कांग्रेसियों को पकड़कर बस में बैठा दिया. इसके बाद उन्हें इको गार्डन भेज दिया. यह प्रदर्शन कांग्रेस के 'वोट चोर गद्दी छोड़' अभियान को लेकर किया गया. नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की ओर से बिहार, महाराष्ट्र और हरियाणा में वोट चोरी की मुद्दा उठाया गया था. उत्तर प्रदेश में भी युवा कांग्रेस के तत्वाधान में 'वोट चोर गद्दी छोड़’ अभियान चलाया जा रहा है. इसी के तहत कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को हजरतगंज स्थित राज्य चुनाव आयोग के कार्यालय के घेराव का ऐलान किया था. पुलिस ने बैरिकेडिंग कर कांग्रेसियों को रोका : सुबह से कांग्रेस कार्यालय के बाहर काफी संख्या में पुलिस की तैनाती कर दी गई थी. दोपहर करीब 1बजे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हाथों में झंडा-बैनर लेकर राज निर्वाचन कार्यालय का घेराव करने निकले. पुलिस ने उन्हें सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास बैरिकेडिंग करके रोक लिया. इस पर कांग्रेस बैरिकेडिंग पर चढ़कर नारेबाजी करने लगे. हाथों में पोस्टर लेकर की नारेबाजी. (Photo Credit; ETV Bharat)