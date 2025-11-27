ETV Bharat / state

लखनऊ में बैरिकेडिंग पर चढ़े कांग्रेसी; पुलिस ने पकड़कर बस में बैठाया, नेता बोले- BJP और RSS का विंग है चुनाव आयोग

वोट चोरी का आरोप लगाकर जमकर नारेबाजी, पुलिस ने राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय का घेराव करने से रोका.

लखनऊ में प्रदर्शन करते कांग्रेसी.
लखनऊ में प्रदर्शन करते कांग्रेसी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 27, 2025 at 2:32 PM IST

लखनऊ : कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने गुरुवार को जमकर प्रदर्शन किया. बैरिकेडिंग पर भी चढ़कर नारेबाजी की. पुलिस ने मशक्कत के बाद कांग्रेसियों को पकड़कर बस में बैठा दिया. इसके बाद उन्हें इको गार्डन भेज दिया. यह प्रदर्शन कांग्रेस के 'वोट चोर गद्दी छोड़' अभियान को लेकर किया गया.

नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की ओर से बिहार, महाराष्ट्र और हरियाणा में वोट चोरी की मुद्दा उठाया गया था. उत्तर प्रदेश में भी युवा कांग्रेस के तत्वाधान में 'वोट चोर गद्दी छोड़’ अभियान चलाया जा रहा है. इसी के तहत कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को हजरतगंज स्थित राज्य चुनाव आयोग के कार्यालय के घेराव का ऐलान किया था.

पुलिस ने बैरिकेडिंग कर कांग्रेसियों को रोका : सुबह से कांग्रेस कार्यालय के बाहर काफी संख्या में पुलिस की तैनाती कर दी गई थी. दोपहर करीब 1बजे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हाथों में झंडा-बैनर लेकर राज निर्वाचन कार्यालय का घेराव करने निकले. पुलिस ने उन्हें सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास बैरिकेडिंग करके रोक लिया. इस पर कांग्रेस बैरिकेडिंग पर चढ़कर नारेबाजी करने लगे.

हाथों में पोस्टर लेकर की नारेबाजी.
हाथों में पोस्टर लेकर की नारेबाजी.

चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप : थोड़ी देर हंगामा होने के बाद पुलिस ने बैरिकेड पर चढ़े कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को जबरन नीचे उतारा. इसके बाद उन्हें ले जाकर बस में बैठा दिया. वहां से उन्हें इको गार्डन भेज दिया गया. प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे यूथ कांग्रेस के नेता शरद शुक्ला ने कहा कि चुनाव आयोग अब पूरी तरह से आरएसएस और भाजपा के एक विंग के तौर पर काम कर रहा है.

'निर्णायक लड़ाई की तैयारी में कांग्रेस' : कांग्रेस नेता ने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी वोट चोरी के मुद्दे को लेकर कई बार सवाल उठा चुके हैं. अभी तक चुनाव आयोग की ओर से उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया गया है. कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर एक निर्णायक लड़ाई की तैयारी कर रही है.

कांग्रेसियों की पुलिस के साथ धक्का-मुक्की.
कांग्रेसियों की पुलिस के साथ धक्का-मुक्की.

प्रदर्शन के दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं हाथों में पोस्टर-बैनर ले रखा था. इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त को आरएसएस के ड्रेस में दर्शाया गया था. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को भी पोस्टर में शामिल किया गया था.

