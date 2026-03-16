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सीजीबीएसई 12वीं बोर्ड के हिंदी का पेपर लीक, छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान, मंडल घेराव से लेकर विधानसभा तक गूंजा मामला

CGBSE बोर्ड 12वीं के हिंदी पेपर लीक पर छत्तीसगढ़ विधानसभा में सियासी हंगामा हुआ है. पढ़िए पूरी रिपोर्ट

Congress Questions Sai Govt
छत्तीसगढ़ 12वीं बोर्ड परीक्षा के पेपर लीक पर सवाल (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 16, 2026 at 5:59 PM IST

3 Min Read
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रायपुर: छत्तीसगढ़ में 12वीं बोर्ड परीक्षा के हिंदी विषय का प्रश्नपत्र लीक होने के आरोपों ने बड़ा सियासी रूप ले लिया है. सोशल मीडिया और व्हाट्सऐप पर सवाल वायरल होने के बाद शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं. इस मामले को लेकर छात्र संगठन एनएसयूआई ने माध्यमिक शिक्षा मंडल का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया, वहीं विधानसभा में भी विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है. हालांकि स्कूल शिक्षा मंत्री ने पेपर लीक की बात से इनकार करते हुए इसे अफवाह बताया है.

सोशल मीडिया पर वायरल सवालों से बढ़ा विवाद

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE) की 12वीं बोर्ड परीक्षा के हिंदी विषय का प्रश्नपत्र लीक होने के आरोपों से प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में हलचल मच गई है. दावा किया जा रहा है कि 14 मार्च को आयोजित परीक्षा से पहले ही 13 मार्च की देर रात सोशल मीडिया और व्हाट्सऐप ग्रुपों में प्रश्नपत्र से जुड़े कुछ सवाल वायरल हो गए थे. इसके बाद छात्रों और अभिभावकों के बीच परीक्षा की पारदर्शिता और विश्वसनीयता को लेकर चर्चाएं तेज हो गईं.

12वीं बोर्ड पेपर लीक पर सियासी घमासान (ETV BHARAT)

साइबर सेल कर रही जांच

मामले की गंभीरता को देखते हुए छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने पुलिस और साइबर सेल में एफआईआर दर्ज कराई है. मंडल की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए बताया गया कि 12वीं हिंदी पेपर लीक के कथित आरोपों की जांच के लिए पुलिस और साइबर सेल को शिकायत दी गई है. पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है, ताकि तथ्य सामने आ सकें और दोषियों पर कार्रवाई हो सके.

NSUI Protest In Raipur
NSUI का मंडल कार्यालय घेराव (ETV BHARAT)

NSUI का मंडल कार्यालय घेराव, निष्पक्ष जांच की मांग

इस मामले को लेकर छात्र संगठन एनएसयूआई ने भी विरोध जताया है. संगठन के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया. एनएसयूआई ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है.

Education Minister Gajendra Yadav
विधानसभा में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव का जवाब (ETV BHARAT)

विधानसभा में गूंजा मुद्दा, विपक्ष ने सरकार को घेरा

पेपर लीक का यह मुद्दा विधानसभा में भी गूंजा. कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में स्कूली शिक्षा व्यवस्था की हालत खराब है. उन्होंने कहा कि यह जनचर्चा का विषय बन चुका है कि 12वीं का हिंदी पेपर लीक हुआ है और कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए यह किया गया है. उन्होंने सरकार से मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए.

Congress MLA Devender Yadav Question
कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव का सवाल (ETV BHARAT)

शिक्षा मंत्री ने पेपर लीक से किया इनकार

स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने पेपर लीक के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है. उनका कहना है कि कहीं भी 12वीं का प्रश्नपत्र लीक नहीं हुआ है. कुछ लोगों ने आधी रात को जानबूझकर व्हाट्सऐप ग्रुपों में सवाल वायरल किए हैं. हालांकि सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल को एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि जांच में यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके.

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