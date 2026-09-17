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पुलिस पर चेयरमैन प्रत्याशी को जबरन उठा ले जाने का आरोप, कांग्रेस बोली- ये जनादेश बदलने की कोशिश

कांग्रेस ने मांग की है कि अर्चना बड़गूजर को तत्काल सुरक्षित उनके घर पहुंचाया जाए और पुलिस कार्रवाई की जानकारी उनके परिवार को दी जाए.

कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी
कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 17, 2026 at 4:30 PM IST

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Updated : September 17, 2026 at 5:08 PM IST

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जयपुर : राजस्थान में निकाय चुनाव के नतीजे आने के साथ ही अब चेयरमैन और उपसभापति की कुर्सी को लेकर सियासी खींचतान तेज हो गई है. इसी बीच टोंक जिले की दूनी नगर पालिका से सामने आए एक घटनाक्रम ने राजनीतिक माहौल गरमा दिया है. कांग्रेस की चेयरमैन पद की प्रत्याशी अर्चना बड़गूजर को पुलिस की ओर से कथित तौर पर जबरन अपने साथ ले जाने का आरोप लगाया गया है.

मामले को लेकर गुरुवार को अर्चना के परिजन, रिश्तेदार और बड़ी संख्या में ग्रामीण जयपुर स्थित कांग्रेस वॉर रूम पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी कांग्रेस नेताओं को दी. परिजनों ने पुलिस प्रशासन के साथ-साथ देवली-उनियारा विधायक राजेंद्र गुर्जर पर भी गंभीर आरोप लगाए. उनका कहना है कि अर्चना पर राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा था और दबाव में नहीं आने पर पुलिस उन्हें अपने साथ ले गई. कांग्रेस ने मांग की है कि अर्चना बड़गूजर को तत्काल सुरक्षित उनके घर पहुंचाया जाए और पुलिस कार्रवाई की पूरी जानकारी उनके परिवार को दी जाए.

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कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी (ETV Bharat Jaipur)

पहले दबाव बनाया, नहीं मानीं तो पुलिस उठा ले गई : कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि निकाय चुनाव में भाजपा सरकार सत्ता और प्रशासन का दुरुपयोग कर रही है, जहां भाजपा को बहुमत नहीं मिला और कांग्रेस समर्थित पार्षदों की स्थिति मजबूत है. वहां चेयरमैन पद के चुनाव को प्रभावित करने के लिए दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है. अर्चना बड़गूजर ने भाजपा के टिकट पर चुनाव जीता था, लेकिन बाद में भाजपा से नाराज होकर कांग्रेस का समर्थन किया. कांग्रेस ने उन्हें चेयरमैन पद के लिए अपना सिंबल दिया और उन्होंने कांग्रेस के समर्थन से नामांकन दाखिल किया. आरोप है कि इसके बाद अर्चना पर लगातार दबाव बनाया गया. जब उन्होंने कथित दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया तो पुलिस उन्हें जबरन वाहन में बैठाकर ले गई.

परिजनों को नहीं पता, अर्चना कहां हैं : स्वर्णिम चतुर्वेदी ने कहा कि इस पूरे मामले में सबसे गंभीर सवाल यह है कि अर्चना को पुलिस अपने साथ ले गई तो उनके परिजनों को इसकी सूचना क्यों नहीं दी गई? परिजन दूनी थाने से लेकर पुलिस के आला अधिकारियों तक पहुंचे, लेकिन उन्हें अर्चना के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी. पुलिस ने किसी वैधानिक कार्रवाई के तहत अर्चना को अपने साथ लिया है तो परिवार को इसकी जानकारी और कार्रवाई का आधार बताया जाना चाहिए. चतुर्वेदी ने कहा कि कांग्रेस की मांग है कि अर्चना बड़गूजर को तत्काल सुरक्षित उनके घर पहुंचाया जाए.

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सरवाड़ टोल पर गाड़ी घेरने का दावा : अर्चना बड़गूजर के पड़ोसी दिनेश चौधरी ने दावा किया कि वो अर्चना को लेने पुष्कर गए थे. वापसी के दौरान सरवाड़ टोल के पास पुलिस ने उनकी गाड़ी को आगे और पीछे से घेर लिया. दिनेश चौधरी के मुताबिक पुलिसकर्मियों ने अर्चना को उनकी गाड़ी से उतारा और अपने साथ ले गए. उन्होंने दावा किया कि मामले की सूचना आईजी अजमेर और पुलिस अधीक्षक को भी दी गई, लेकिन इसके बाद से अर्चना के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है.

विधायक राजेंद्र गुर्जर के इशारे पर पुलिस के काम करने का आरोप : अर्चना के परिजनों और ग्रामीणों ने देवली-उनियारा विधायक राजेंद्र गुर्जर पर भी गंभीर आरोप लगाए. उनका कहना है कि पुलिस कथित तौर पर विधायक के दबाव में कार्रवाई कर रही है. परिजनों ने प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि अर्चना के साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी भाजपा विधायक और प्रशासन की होगी. प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वर्णिम चतुर्वेदी ने कहा कि चुनाव में जनता ने अपने प्रतिनिधि चुन लिए हैं. अब चेयरमैन का चुनाव निर्वाचित पार्षदों के माध्यम से होना है. ऐसे में किसी प्रत्याशी या पार्षद पर दबाव बनाकर राजनीतिक निर्णय बदलवाने का प्रयास लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े करता है.

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पूरे प्रदेश में जन आंदोलन करेगी कांग्रेस : उन्होंने कहा कि अगर कोई पार्षद अपनी इच्छा से किसी दूसरे दल का समर्थन करता है तो यह अलग विषय है, लेकिन पुलिस के माध्यम से दबाव बनाना स्वीकार नहीं किया जा सकता. चतुर्वेदी ने इसे राजस्थान के राजनीतिक इतिहास में चिंताजनक घटनाक्रम बताते हुए कहा कि जनादेश को प्रभावित करने के लिए पुलिस का इस्तेमाल लोकतंत्र की भावना के विपरीत है. उन्होंने दूनी के साथ झुंझुनू के मंडावा नगर पालिका और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के क्षेत्र से जुड़े घटनाक्रमों का भी जिक्र किया. आरोप लगाया कि मंडावा में कांग्रेस पार्षदों से पूछताछ की जा रही है और एक महिला पार्षद के जेठ को पुलिस की ओर से ले जाने का मामला सामने आया, जिसके बाद कांग्रेस विधायक रीटा चौधरी को धरना देना पड़ा. स्वर्णिम चतुर्वेदी ने प्रशासन और सरकार को चेतावनी दी है कि अगर अर्चना बड़गूजर को सही सलामत उनके घर नहीं पहुंचाया गया तो कांग्रेस पूरे प्रदेश में जन आंदोलन करेगी.

Last Updated : September 17, 2026 at 5:08 PM IST

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