सलवा जुडूम के पीड़ितों सहित अल्पसंख्यकों के वोट कटने का खतरा, SIR पर कांग्रेस का बड़ा आरोप

कांग्रेस का यह प्रतिनिधिमंडल शैलेश नितिन त्रिवेदी की अगुवाई में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय पहुंचा. प्रतिनिधिमंडल में पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा, रायपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष शिवकुमार मेनन, पूर्व महापौर प्रमोद दुबे, पूर्व महापौर एजाज ढेबर सहित कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी शामिल थे. सभी ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपकर एसआईआर में दावा-आपत्ति की समय-सीमा बढ़ाने की मांग की है.

रायपुर : छत्तीसगढ़ में एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) प्रक्रिया को लेकर एक बार फिर सियासत गरमा गई है. सलवा जुडूम के कारण विस्थापित हुए हजारों आदिवासियों, प्रवासी मजदूरों, दलितों और अल्पसंख्यकों के नाम मतदाता सूची से कटने की आशंका को लेकर कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग का दरवाजा खटखटाया है. कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय पहुंचकर दावा-आपत्ति की तारीख बढ़ाने और वंचित वर्गों के लिए विशेष प्रक्रिया तय करने की मांग की है.

शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस पहले भी यह मुद्दा उठा चुकी है कि सलवा जुडूम के कारण जो आदिवासी शिविरों में विस्थापित हुए, वे आज भी अपने मूल निवास स्थान से दूर हैं. ऐसे लाखों लोग एसआईआर की प्रक्रिया में शामिल ही नहीं हो पाए. इसके अलावा अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के वे लोग जो रोजी-रोटी के लिए बाहर चले गए, और शहरों में रहने वाले दिहाड़ी मजदूर जो सुबह घर से निकलते हैं और रात को लौटते हैं. उन तक बीएलओ पहुंच ही नहीं पाए.

कांग्रेस वंचित वर्गों के लिए विशेष प्रक्रिया तय करने की मांग पहले भी की थी. निर्वाचन आयोग ने उस ज्ञापन को जिला निर्वाचन अधिकारियों को भेजा जरूर, लेकिन आज तक कोई ठोस व्यवस्था लागू नहीं की गई- शैलेश नितिन त्रिवेदी, कांग्रेस नेता

भाजपा पर SC-ST और अल्पसंख्यकों के नाम कटवाने का आरोप

शैलेश नितिन त्रिवेदी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि राज्य में अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के नाम काटने के लिए सत्ताधारी भाजपा द्वारा प्रिंटेड फॉर्म के जरिए एक अभियान चलाया जा रहा है. इन लोगों के खिलाफ आपत्तियां लगाकर उन्हें शिफ्टेड या मृत बताकर मतदाता सूची से हटाया जा रहा है. उन्होंने इसे लोकतंत्र के खिलाफ साजिश करार दिया.

‘लॉजिकल एरर’ के नाम पर लाखों नाम हटाए जा रहे

शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि 13 तारीख को निर्वाचन आयोग की ओर से कुछ नए निर्देश जारी किए गए हैं. इन निर्देशों के जरिए लॉजिकल एरर के नाम पर पुराने नामों को हटाने का रास्ता खोला गया है. स्थिति यह है कि दो दिन पहले आए आदेश के बाद ही लाखों नाम सवालों के घेरे में डाल दिए गए हैं और तेजी से विलोपित किए जा रहे हैं.उन्होंने सवाल उठाया कि जब 22 तारीख को दावा-आपत्ति की अंतिम तिथि खत्म हो रही है और ठीक उसके पहले इतने बड़े पैमाने पर नाम हटाए जा रहे हैं, तो फिर लोग अपने नाम कैसे बचा पाएंगे?

स्कूलों में परीक्षाएं, शिक्षकों की एसआईआर में ड्यूटी, पढ़ाई प्रभावित

कांग्रेस ने यह मुद्दा भी उठाया कि इस समय स्कूलों में परीक्षाएं चल रही हैं और बड़ी संख्या में शिक्षक एसआईआर की प्रक्रिया में लगाए गए हैं. इससे पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है. शैलेश ने कहा कि चूंकि छत्तीसगढ़ में अभी कोई चुनाव नहीं है, इसलिए कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए और समय-सीमा में पर्याप्त बढ़ोतरी की जानी चाहिए, ताकि मतदाता सूची सही और निष्पक्ष तरीके से तैयार हो सके.

4000 नए पोलिंग बूथ, न बीएलओ, न बीएलए, न ट्रेनिंग

शैलेश नितिन त्रिवेदी ने यह भी कहा कि प्रदेश में करीब 4000 नए पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, लेकिन वहां न तो बीएलओ और बीएलए की नियुक्ति हुई है और न ही उनका प्रशिक्षण हुआ है. ऐसी स्थिति में नए पोलिंग बूथों में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी करना पूरी तरह अव्यवहारिक है और पूरी प्रक्रिया संदेह के दायरे में आ गई है.

निर्वाचन आयोग से कांग्रेस की मांग

कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से मांग की है कि दावा-आपत्ति की तारीख तत्काल बढ़ाई जाए. इसके अलावा कांग्रेस ने सलवा जुडूम से विस्थापित आदिवासियों और प्रवासी लोगों के लिए विशेष प्रक्रिया बनाए जाने की मांग की है. कांग्रेस ने ‘लॉजिकल एरर’ के नाम पर नाम काटने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की भी मांग की है.