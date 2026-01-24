ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में SIR, कांग्रेस ने फॉर्म 7 के दुरुपयोग का लगाया आरोप, नेता प्रतिपक्ष ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र

छत्तीसगढ़ में एसआईआर के मसले पर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कांग्रेस को पत्र लिखा है.

Charandas Mahant
नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 24, 2026 at 10:10 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ कांग्रेस एसआईआर को लेकर लगातार मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर हमलावर रही है. शनिवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने भारत निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है. उन्होंने इस पत्र के जरिए छत्तीसगढ़ में SIR के बाद फॉर्म-7 के सुनियोजित दुरूपयोग पर रोक लगाने की मांग की है.

चरणदास महंत ने चुनाव आयोग से क्या मांग की ?

नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है. इस पत्र में उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में साल 2025 में मतदाता सूची की शुद्धता हेतु विषेश गहन पुनरीक्षण SIR की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी. लोकतंत्र के हित में यह कदम स्वागत योग्य हो सकता था. यदि इसके बाद मताधिकार पर सुनियोजित हमला न किया जाता. चरण दास महंत ने अपने पत्र में लिखा है कि , आज स्थिति यह बन चुकी है कि SIR पूरे होने के बावजूद हर विधानसभा क्षेत्र में वर्ग विशेष के हजारों नागरिकों को मतदाता सूची से बाहर कर दिए जाने का भय सता रहा है. ऐसे मतदाता वर्षों से लगातार चुनाव में मतदान कर रहे हैं.

Charandas Mahant letter To Election Commission
चरणदास महंत का चुनाव आयोग को पत्र (ETV BHARAT)

चरणदास महंत ने बीजेपी पर लगाए आरोप

चुनाव आयोग को लिखे पत्र में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने बैठकें लेकर एसआईआर को लेकर खास रणनीति बनाई. इस रणनीति के तहत उन्होंने सभी विधानसभाओं में ऐसे वर्ग विशेष के मतदाताओं की पहचान की, जाय जो भाजपा के मतदाता नहीं हैं. उन मतदाताओं के नाम सूची से विलोपित करवाने के लिए फॉर्म 7 में विवरण भर कर जिला मुख्यालयों में जमा कराया जाय. एक व्यक्ति 5 फार्म भरकर जमा करे और इस प्रक्रिया के तहत प्रत्येक बूथ पर 200 मतदाताओं के नाम विलोपित करवाए जाए. इस तरह के फॉर्म रायपुर भाजपा कार्यालय से भी भेजे जा रहे हैं और यह भी स्पष्ट है कि एक कार्यकर्त्ता 5 लोगों का नाम विलोपित करवा सकता है.

CG Leader of Opposition Letter To Election Commission
चुनाव आयोग को नेता प्रतिपक्ष का पत्र (ETV BHARAT)

इसी प्रकार बूथ स्तर पर ब्लेंक फॉर्म भरने वाले कार्यकर्त्ताओं को न्यूनतम 100 नाम कटवाने के लिए अधिकृत किया गया है. जिसके लिए उन्हें निर्देष है कि उनको इस बात का विषेश ध्यान रखना चाहिए कि वह मतदाता भाजपा का मतदाता न हो. इस प्रकार मोटे तौर पर यह स्थापित हो रहा है कि प्रत्येक विधानसभा से लगभग 20 हजार वर्ग विषेश के मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है- चरण दास महंत, नेता प्रतिपक्ष, छत्तीसगढ़

Charandas Mahant Letter
पत्र की कॉपी (ETV BHARAT)

यह लोकतंत्र विरोधी कदम- चरणदास महंत

नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत ने कहा है कि यह अत्यंत गंभीर, दुर्भाग्यपूर्ण और लोकतंत्र-विरोधी तथ्य है कि यह पूरा अभियान फॉर्म-7 के नाम पर चलाया जा रहा है. जहां किसी भी व्यक्ति द्वारा शिकायत भर कर यह कहा जा रहा है कि फलां व्यक्ति यहां नहीं रहता है, कहीं और स्थायी रूप से चला गया है. प्रशासन बिना पर्याप्त सत्यापन के वैध मतदाताओं का नाम काटने की तैयारी कर रहा है. यह वोटर लिस्ट की सफाई नहीं, बल्कि वोटर लिस्ट का सफाया जैसा महसूस हो रहा है.

नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि, नाम काटने कटवाने की यह कार्रवाई संयोग नहीं, बल्कि एक सोची-समझी रणनीति है. इस रणनीति के तहत विशेष समुदाय और विशेष धर्म वर्ग के वोटर्स को टारगेट किया जा रहा है.

एसआईआर को लेकर नेता प्रतिपक्ष के गंभीर आरोप

  • नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत ने एसआईआर को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं.
  • संविधान के अनुच्छेद 326 के सार्वभौमिक मताधिकार पर सीधा प्रहार है
  • लोकतंत्र की मूल आत्मा पर हमला है
  • निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास है.
  • संस्थागत तटस्थता को ठेस पहुंचाने वाली कार्रवाई है. यह प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि लोकतंत्र की रीढ़ तोड़ने जैसा संकट है

चुनाव आयोग से नेता प्रतिपक्ष की मांग

नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने चुनाव आयोग से कई मांगें की है. जो इस प्रकार है.

फॉर्म-7 आधारित इस प्रकार की लक्षित प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए

वर्ष 2003 अथवा उससे पूर्व से दर्ज, निरंतर मतदान कर रहे मतदाताओं अथवा उनके परिजनों के नाम ”संदेह के आधार“ पर हटाने की कार्रवाई पूरी तरह बंद की जाए.

किसी भी आवेदन को स्वीकार करने से पहले आवेदनकर्त्ता की पहचान, कारण, साक्ष्य एवं मंषा की विधिवत जांच अनिवार्य की जाए.

यह सुनिष्चित किया जाए कि किसी भी समुदाय, धर्म, समूह के मतदाताओं के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार न किया जाए.

मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया को पारदर्षी बनाने हेतु प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में निगरानी औरऑडिट टीम गठित की जाए तथा सार्वजनिक रिपोर्ट जारी की जाए.

चुनाव की निष्पक्षता पर उठेंगे सवाल

डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि आम नागरिक इस बात से भलीभांति अवगत हैं कि देश का लोकतंत्र चुपचाप नाम काटने से नहीं चलता. अगर आज एक-एक मतदाता को जानबूझकर डराकर, उलझाकर उसके अधिकार छीने गए, तो कल चुनाव की निष्पक्षता और जनादेश की पवित्रता दोनों पर आंच आएगी. इसलिए चुनाव आयोग देश के लोकतांत्रिक भविष्य पर मंडराते खतरे को लेकर तुरंत दखल करे.

